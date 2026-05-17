Por sofrer de um problema de pele, ela usa a maquiagem como ferramenta de autoaceitação.

Nascida com a síndrome de Netherton, uma condição que afeta a aparência da pele e dá a ilusão de pele queimada de sol, Carlie Foulks (@hootieq) cria arte com seu rosto e educa as pessoas sobre a diferença. Munida de pincéis, sombras brilhantes e batons coloridos, ela não busca esconder sua singularidade sob a maquiagem, mas sim transformar a pena em admiração. Carlie Foulks é um exemplo de aceitação e faz da beleza uma preciosa linguagem de expressão.

Maquiagem é uma vocação, não camuflagem.

Algumas pessoas agitam faixas, cartazes de papelão e bandeiras, mas Carlie Foulks ergue seus pincéis angulares, lápis de olho coloridos e paletas prateadas. A jovem, conhecida como @hootieq, defende uma beleza mais inclusiva e menos idealizada. Enquanto tutoriais que promovem padrões de beleza "limpos" nos bombardeiam constantemente, fazendo-nos acreditar no impossível, a talentosa Carlie Foulks rompe com essas normas com sua personalidade radiante e bom humor contagiante.

Para ela, maquiagem não é uma prática artificial destinada a corrigir traços, cobrir olheiras, suavizar linhas de expressão ou retocar o trabalho da genética — as marcas da individualidade . Não, maquiagem é uma válvula de escape, uma porta de entrada para um mundo criativo, um espaço para se libertar. Ela cria tutoriais de maquiagem no conforto do seu quarto. Aliás, ela tem um estilo próprio, como Amy Winehouse: um delineado com nuances góticas e um carimbo em forma de coração abaixo do olho. Um visual que é parte kawaii, parte rock, e que os internautas muitas vezes ignoram, movidos por curiosidade equivocada.

Embora Carlie Foulks (@hootieq) queira que sua condição seja apenas um detalhe menor, ela levanta questões para o público em geral, acostumado com pele impecável , filtros enganosos e retoques no Photoshop. Vivendo com a síndrome de Netherton, ela exibe uma tez avermelhada que dá a impressão de queimaduras de sol de verão. Sem cílios e com alguns fios de cabelo esparsos, seu brilho natural compensa facilmente essa "falta". Apesar dos sintomas visíveis dessa doença rara, Carlie aspira ser "como todo mundo", aplaudida por sua maquiagem e não por sua inegável resiliência.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlie Foulks (@hootieq)

Uma musa que não quer ser reduzida à sua aparência física.

Uma mulher multitalentosa que se destaca tanto na maquiagem dos olhos quanto em exercícios vocais, Carlie é o que se poderia chamar de "faz-tudo". Radiante, alegre e transbordando otimismo, ela tem o dom de fazer seus seguidores sorrirem e espalhar sua felicidade através dos pixels. No entanto, ela lamenta que sua aparência seja sempre o foco principal.

Porque a doença não a define. É apenas a ponta do iceberg, e a maquiagem surge como uma extensão da sua personalidade, uma continuação de quem ela é por dentro. Seu rosto é simplesmente um pano de fundo na sua disciplina estética, uma tela para a fantasia, um parque de diversões. Com a maquiagem, ela acrescenta embelezamento onde o sofrimento reinou por tanto tempo.

“Sou humana, não sou um espetáculo ao vivo”, afirma ela categoricamente em uma postagem esclarecedora. Cansada de todos os comentários invasivos tentando desvendar os mistérios de sua doença, ela chega a sugerir que os fofoqueiros de plantão pesquisem no Google. Carlie Foulks (@hootieq) não quer ser porta-voz de sua condição, ela simplesmente quer continuar sendo uma garota que usa maquiagem em um ambiente descontraído.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlie Foulks (@hootieq)

Tutoriais de beleza que soam mais autênticos do que nunca.

E é precisamente aí que reside a força dos seus tutoriais de beleza: na sua sinceridade genuína. Não há promessa de um rosto transformado, nem discurso sobre "perfeição", mas sim um convite para brincar, experimentar, resgatar o próprio reflexo sem o submeter a um padrão único. Cada vídeo torna-se um parêntese onde compreendemos que a maquilhagem pode ser uma linguagem, não uma correção.

Nas redes sociais, alguns descobrem uma estética única, enquanto outros aprendem a ver as coisas de forma diferente. Carlie Foulks (@hootieq) não busca admiração, muito menos pena: ela oferece uma perspectiva original, livre dos reflexos do julgamento imediato. E embora os comentários ainda se concentrem com muita frequência em sua aparência, sua comunidade a segue pelo que ela realmente transmite: liberdade de expressão, uma alegria genuína e uma forma de dizer que a beleza nunca se limita ao que se espera dela.

Em um mundo digital saturado de filtros e padrões inatingíveis, sua presença serve como um lembrete simples: existem mil maneiras de se expressar através da beleza, e nenhuma delas precisa ser validada para existir. O perfil de Carlie Foulks (@hootieq) não é um espaço dedicado à medicina ou à prevenção; é um diário de viagem onde a beleza é contada de uma forma diferente.