Aos 56 anos, ela explora estilos que muitos não se atrevem a experimentar.

A única coisa que uma mulher com mais de 50 anos não deveria carregar é o peso das expectativas e da vergonha. E a criadora de conteúdo Sue Giers se livra alegremente desse fardo, preferindo shorts curtíssimos às restrições dos vestidos longos. Enquanto mulheres na casa dos cinquenta se retraem diante de seus guarda-roupas e seguem diligentemente regras de moda restritivas, essa fashionista de 56 anos transforma cada saída em um desfile de moda e cada look em um evento.

Aos 56 anos, ela se recusa a se tornar "invisível".

A partir dos cinquenta anos, as mulheres deixam de se vestir por prazer e passam a se vestir por necessidade. Pensam duas vezes antes de usar uma blusa decotada e se perguntam se o comprimento da saia é apropriado para a sua idade. Aos vinte, evitam saias curtas e blusas cropped por medo de atrair atenção indesejada, e aos cinquenta, fazem isso para evitar ofender os outros. Em cada fase da vida, as mulheres são cautelosas na escolha das roupas e antecipam as inevitáveis fofocas.

As revistas femininas, que por vezes ecoam essas injunções e fazem o papel de advogado do diabo, ditam o que é certo e errado, como se fosse necessário seguir um protocolo rígido simplesmente para passear na rua. Essas revistas assumem então a postura de um estilista com tendências opressivas. Enquanto muitas mulheres montam seus guarda-roupas sob a ameaça de uma gafe fashion, a criadora de conteúdo Sue Giers deixou de dar ouvidos a essas dicas infundadas e reluzentes há muito tempo.

Aos 56 anos, ela é o oposto radiante do estereótipo da mulher mais velha de tricô grosso e botas de caminhada. Simplificando, ela personifica tudo o que a sociedade sempre rejeitou. Ela mostra como é uma mulher indiferente à opinião alheia e livre das pressões sociais. Além disso, seu estilo revela mais do que esconde, prolongando aquela fase dourada que muitas mulheres na casa dos cinquenta almejam. Ela desfila pelas ruas com um top esportivo, shorts curtíssimos e botas de cano alto dignas da Mulher-Gato. Essa mulher, que se apresenta como a sósia espiritual de Carrie Bradshaw, atrai olhares onde outras tentariam se esconder. Seu lema? Quando você está confiante, tudo fica bem!

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Sue Giers (@suegiers)

Shorts curtíssimos e minissaias são peças-chave do seu guarda-roupa.

Basta ler as recomendações de moda para mulheres acima dos cinquenta anos para perceber o problema. Essas mulheres parecem condenadas a roupas sem alma e sem cor. Podem se dar ao luxo de alguns caprichos, mas apenas sob certas condições. Devem se conformar a essa estética de banalidade e evitar qualquer tipo de extravagância. E a mídia, sob o pretexto de boa vontade e bom gosto, as empurra delicadamente para o fundo do armário. Incentiva-as a se tornarem tão insignificantes quanto os tecidos que promove.

E isso é completamente impensável para essa fashionista de 56 anos, que ainda tem 20 no coração e é criativa demais para esconder suas curvas. Ela alegremente desempoeira a imagem da cinquentona discreta que planeja meticulosamente seus looks e nunca revela um centímetro de pele. Ela não é daquelas que guarda blusas decotadas, calças de cintura baixa e vestidos justos em caixas de "lembranças". Não, ela é daquelas que evita saias lápis em favor de microshorts, saias com fenda e shorts de renda.

Ela domina peças de moda que a maioria das mulheres na casa dos cinquenta considera muito "ousadas" ou "reveladoras" para a sua idade. As mulheres não têm prazo de validade para se sentirem bonitas com as suas roupas. Prova disso? Sue Giers até experimentou o look "sem calças", usando simplesmente um sobretudo por cima de um body. E surpresa: o mundo não acabou. O que pode parecer um desafio vergonhoso para garotas da idade dela é simplesmente o seu dia a dia, o seu jeito de ser.

Um lembrete essencial: a vida é curta demais para se conter.

Divorciada e mãe de três filhos, a cinquentona mais descolada da internet declarou em uma publicação : "Cinquenta anos não é um fim, mas uma renovação". Então, não, ela não está se agarrando a uma era passada nem buscando a juventude exibindo suas roupas íntimas e blusas de estampa de oncinha. Ela simplesmente está florescendo em suas roupas, e isso é tão raro que ela ainda sente a necessidade de justificar.

No entanto, as roupas não devem ser uma prisão ou uma gaiola, mas sim uma crisálida, um casulo, um espaço para expressão . Seus looks são simplesmente um reflexo do seu mundo interior, não uma provocação, nem uma "rebelião corajosa". Em vez de acreditar em preceitos ultrapassados que comparam o corpo da mulher a mercadoria perecível, é melhor acreditar em si mesma. Isso economiza muito tempo e energia, mas acima de tudo, é uma bela demonstração de amor-próprio.

Nunca é tarde para ser você mesma e criar seu próprio estilo. Através de suas demonstrações de estilo, esta fashionista de cinquenta anos nos convida a retomar o controle de nossos guarda-roupas antes que as pressões sociais ditem nossa voz interior. No fim das contas, esse código de vestimenta puritano só existe em nossas mentes. Então, vamos abraçar a mentalidade "YOLO" (You Only Live Once - Você Só Vive Uma Vez). Um look curto e ideias longas são melhores do que o contrário, não é?