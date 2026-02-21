Musculoso demais para o uniforme? Esta comissária de bordo está quebrando paradigmas.

Ela tem um corpo esculpido pela musculação e uma postura firme, mas seus bíceps ficam apertados no uniforme de trabalho. Comissária de bordo e criadora de conteúdo, @leonasim_fitness segue um código de vestimenta rigoroso do qual não pode se desviar. O uniforme padrão da empresa não se ajusta ao seu físico musculoso, e seus braços fortes esticam as costuras, que ameaçam estourar a cada turno. Esse uniforme lembra silenciosamente a todos os critérios físicos exigidos para essa profissão ainda estereotipada.

Bíceps proeminentes "não muito compatíveis com o uniforme"

Quando não está levantando pesos nos bancos de musculação, ela está empurrando carrinhos pelos corredores estreitos dos aviões. Em terra firme, tênis e leggings são praticamente uma segunda pele. Mas no ar, um conjunto de saia e blazer é indispensável e parece a escolha óbvia para sua pele com veias saltadas. A criadora de conteúdo @leonasim_fitness, que compartilha tanto os bastidores do seu trabalho quanto seus feitos físicos, está um pouco apertada em seu uniforme vermelho vibrante.

Seus músculos lutam para encontrar espaço dentro dessas roupas, que parecem ter sido desenhadas sob medida para a Barbie. Ao contrário de suas roupas de ginástica, que têm a vantagem de serem elásticas e acompanharem os movimentos de seu corpo tonificado, seu uniforme está praticamente fixo em sua silhueta. Seus bíceps , mesmo em repouso, pressionam as costuras do blazer e levantam as mangas constantemente. Ela precisa puxá-las a cada segundo para ajustar a peça e alcançar a aparência impecável exigida.

E quando ela tensiona os músculos, um volume aparece através do tecido, dando a impressão de que está prestes a estourar. Mesmo que a comissária de bordo ria da situação e lide com esse pequeno problema de vestuário com humor, ela está evidenciando uma realidade oculta: os uniformes são moldados segundo padrões rígidos , refletindo uma gritante falta de diversidade corporal. Na indústria da aviação, as comissárias de bordo estão sujeitas a exigências físicas rigorosas, como se uma figura esbelta e um sorriso de Hollywood fossem necessários para tranquilizar os passageiros.

Discrição escondida atrás das costuras

Prenda o cabelo em um coque, use maquiagem visível, mas não extravagante, retoque o pó no nariz regularmente se estiver oleoso, cubra as tatuagens com base, tenha uma figura "harmoniosa" e um IMC "saudável". Para ter a esperança de servir café a 10.000 metros de altitude e viajar pelo mundo de graça, você quase precisa ter a aparência impecável e perfeita de uma Angel da Victoria's Secret. É um pouco como se inscrever em um concurso de beleza, só que na versão profissional.

Os comissários de bordo são a cara da companhia aérea: devem inspirar simpatia, segurança e gentileza. E o uniforme contribui para essa sensação geral de confiança e profissionalismo. No entanto, como demonstra @leonasim_fitness, essas vestimentas seguem um ideal e fazem com que aqueles que não o alcançam se sintam culpados. Um músculo ligeiramente visível demais, uma gordurinha saliente… esses detalhes corporais não são bem-vindos sob essa tela colorida.

Enquanto algumas companhias aéreas flexibilizaram seus códigos de vestimenta, permitindo o uso de calças para mulheres e saias para homens, outras permanecem apegadas às tradições antigas. Esses uniformes, ostentando o logotipo de cada companhia aérea, são uma extensão dos ditames da magreza e, involuntariamente, perpetuam o mito da mulher esbelta. Além disso, basta observar a fila nos portões de embarque: as comissárias de bordo dão a impressão de serem clones.

Quebrando estereótipos sobre comissários de bordo

Frequentemente vistas como meros figurantes ou comparadas a mascotes glorificadas, as comissárias de bordo são reduzidas a uma simples fantasia. No imaginário coletivo, elas têm pernas infinitas, cintura incrivelmente fina, postura graciosa e um sorriso deslumbrante. Contudo, mesmo que os perfis dentro da tripulação permaneçam um tanto semelhantes, existem mulheres que desafiam a figura esbelta e questionam essa imagem excessivamente "suavizada" da feminilidade.

É isso que a criadora de conteúdo @leonasim_fitness faz com seus músculos, que ela dificilmente consegue esconder ou minimizar. Ela se recusa a mudar sua rotina de exercícios ou sacrificar seus treinos de supino para fazer seu trabalho e combinar com sua roupa. Não cabe a ela mudar seu visual, mas sim aos estilistas por trás dessas criações.

A criadora de conteúdo @leonasim_fitness, que vive e respira fisiculturismo, desafia as convenções do esporte e combate estereótipos. Ela possui um corpo forte e resistente que suporta tudo, até mesmo as mudanças repentinas e influenciadas pela moda na indústria.