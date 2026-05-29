"Não emagreci este ano": esta modelo plus size exibe orgulhosamente seu corpo.

Positividade corporal
Julia P.
@emma.arletta / Instagram

No Instagram e no TikTok, a modelo e criadora de conteúdo americana Emma Arletta se consolidou como uma das vozes mais engajadas no movimento de positividade corporal. Por meio de suas postagens regulares e discursos francos, ela defende uma visão libertadora do corpo e da moda, que encontra forte ressonância em um público que busca uma representação mais autêntica e inclusiva.

Uma publicação viral

Emma Arletta compartilhou uma publicação particularmente impactante no TikTok, que imediatamente repercutiu em sua comunidade. Em um vídeo simples, porém poderoso, ela declarou: "Não emagreci este ano, mas corri uma maratona, obtive minha certificação de instrutora de Pilates e muito mais". Em poucas palavras, ela subverte as convenções da tradicional retrospectiva de fim de ano, geralmente focada na perda de peso, para destacar conquistas muito mais significativas: crescimento pessoal e realização profissional.

A mensagem de aceitação do próprio corpo como princípio orientador

Longe de ser uma publicação isolada, esta contribuição está alinhada com a abordagem editorial central de Emma Arletta. Em suas diversas redes sociais, ela defende uma abordagem confiante e alegre em relação à imagem corporal, celebrando tipos de corpo que são tipicamente sub-representados (ou invisibilizados) no mundo da moda. Suas publicações, sejam elas com compras de roupas, looks do dia a dia ou dicas de compras, transmitem uma mensagem simples: você não precisa transformar seu corpo para ter estilo, prosperar ou merecer ser vista.

Uma jornada inspiradora e repleta de compromisso

Emma Arletta começou sua carreira como modelo, contratada por agências especializadas em representar corpos plus size. Ao longo dos anos, expandiu suas atividades para incluir a instrução de Pilates, defendendo regularmente uma maior inclusão no mundo do fitness e do bem-estar. Portanto, esta publicação viral não é apenas uma "declaração": ela se baseia em uma jornada pessoal concreta, marcada por compromissos e conquistas, que demonstra que saúde e bem-estar não se medem apenas pela perda de peso.

Uma comunidade em crescimento

O impacto de Emma Arletta nas redes sociais não se mede apenas pelo número de seguidores. Na seção de comentários de suas publicações, muitos usuários compartilham como seu conteúdo os ajudou: renovou a autoconfiança, adotou um novo estilo de se vestir e passou a ter uma visão mais positiva de seus próprios corpos. Sua mensagem acessível está ajudando a transformar nossa relação coletiva com nossos corpos, colocando a diversidade e a autoaceitação no centro do discurso da moda.

Por meio desta poderosa publicação e de seu compromisso constante, Emma Arletta nos lembra que o valor de uma vida não se mede em quilos nem em silhueta, mas sim em autocompaixão. Uma voz preciosa que contribui, dia após dia, para ampliar os horizontes da mídia no que diz respeito à representação dos corpos.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
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