"Se você quer usar uma saia curta, use": esta estilista incentiva as mulheres a se vestirem livremente.

Positividade corporal
Julia P.
@pulpeuseetchic / Instagram

No Instagram, a conta @pulpeuseetchic, uma marca dedicada à "moda para mulheres com curvas", compartilhou um Reel impactante. Através de uma mensagem poderosa, a criadora de conteúdo francesa Laurine Costard (que faz parte da equipe da marca) faz um apelo genuíno pela liberdade de estilo, convidando as mulheres a vestirem o que amam, sem deixar que suas escolhas sejam ditadas por opiniões externas ou preconceitos.

Uma mensagem poderosa no Instagram

Neste vídeo, Laurine Costard se dirige diretamente à comunidade @pulpeuseetchic com uma mensagem simples: "Quando você puder usar o que quiser, se você tem curvas e está com vontade de usar uma saia curta, use." Ela então lista todas as opções de roupas possíveis: vestidos longos estampados, vestidos envelope, vestidos justos e cores vibrantes. A cada sugestão, o mesmo convite se repete: "Use o que você quiser e use o que te der vontade."

Um apelo à liberdade de vestir

Esta intervenção vai além de simples conselhos de moda. Ela levanta uma questão política: "Por que dar ouvidos ao preconceito quando você pode usar o que quiser?". Através dessa pergunta, Laurine Costard destaca as pressões tácitas que ainda pesam sobre mulheres curvilíneas ou plus size, que muitas vezes são incentivadas a esconder suas curvas em vez de se vestirem com prazer. Ao rejeitar esses códigos implícitos, Laurine Costard reafirma um princípio central do movimento de positividade corporal: a moda pertence a todos e não se limita a nenhum tipo de corpo específico.

Uma missão de longa data em prol da aceitação do próprio corpo.

A marca curvilínea e elegante (@pulpeuseetchic) não é estranha a causar impacto. Nos últimos cinco anos, a marca tem se dedicado a celebrar mulheres com curvas através de uma seleção de roupas e designs adaptados para elas. Seu slogan, "Celebrando mulheres com curvas há 5 anos", resume uma abordagem totalmente focada na autoconfiança e inclusão.

Neste vídeo, Laurine Costard, através da conta @pulpeuseetchic, nos lembra de uma verdade simples, porém essencial: a moda é um espaço para expressão pessoal, que jamais deve ser limitada pelo olhar alheio. Uma mensagem valiosa que ajuda a ampliar os horizontes estilísticos de todos.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
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