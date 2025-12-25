A ascensão dos "cuidados com o bumbum": por que suas nádegas merecem tanta atenção quanto seu rosto.

Escondidas em calças jeans ou relegadas às sombras dos vestidos, as nádegas não recebem o mesmo cuidado que o rosto, meticulosamente tratado. Muitas vezes negligenciadas pela indústria de cosméticos, elas anseiam por ternura e rituais suaves. E, felizmente, essa parte do corpo, que exibimos na areia quente e revelamos a poucos escolhidos em particular, agora tem sua própria rotina dedicada. É a arte do "cuidado com o bumbum".

As nádegas, uma parte do corpo injustamente negligenciada.

Submetidas a exercícios extenuantes chamados "agachamentos", tensionadas por passos diários, espremidas em cadeiras de escritório muitas vezes desconfortáveis, confinadas em calças jeans mal ajustadas... nossas nádegas podem estar escondidas atrás das costas e trancadas sob o tecido, mas elas fornecem um suporte inestimável. No entanto, frequentemente nos esquecemos de agradecê-las. Os únicos cremes que elas recebem ou exalam óleo de monoi ou trazem alegações bárbaras como "anticelulite".

As nádegas são o foco de toda rotina de exercícios e das piores pressões sociais, mas não recebem a delicadeza de cremes hidratantes nem os benefícios de máscaras calmantes. Como as nádegas não são feitas para serem "vistas", são facilmente negligenciadas. Essa parte do corpo, mais criticada do que apreciada, é mais resistente do que outras, mas isso não impede problemas de pele. "A pele das nádegas é mais espessa do que a do rosto, mas está sujeita a muita fricção e umidade. Por isso, pode sofrer com ressecamento, pequenas espinhas ou até mesmo queratose pilar", explica o dermatologista Kenneth Howe na Refinery29 .

Para preencher essa lacuna no mercado e mimar essas nádegas muitas vezes negligenciadas, as marcas se aventuraram nessa zona erógena, frequentemente acariciada por outras mãos, mas nunca pelas nossas. Criaram linhas completas de cuidados com a pele que rivalizam com as desenvolvidas para o rosto. O bumbum agora ocupa um lugar de destaque em nossas rotinas de cuidados com a pele. Com os "cuidados para o bumbum", nossos derrières finalmente estão experimentando o verdadeiro amor.

Cuidado "especializado" para um bumbum mimado

Até agora, o mercado de cuidados com a pele, em plena expansão, oferecia apenas cremes que provocavam culpa, destinados a firmar a pele dos glúteos, suavizar a celulite ou atenuar estrias . Nada muito atraente para o nosso bumbum, que anseia por bem-estar e reconhecimento. Desde o surgimento dos cuidados com a pele "específicos", finalmente estamos olhando além dessa área. Agora, temos à disposição uma gama completa de produtos para brilhar discretamente.

De fórmulas complexas de sérum a esfoliantes deliciosos e máscaras restauradoras, os glúteos estão experimentando um conforto sem precedentes. Impulsionadas pela tendência de "cuidados com o bumbum", estamos tratando nossos derrières como tratamos nossos rostos: com carinho e atenção. Até Jennifer Lopez está defendendo a maciez e a suavidade do nosso derrière, liderando esse movimento libertador. Uma escolha natural para quem usa os quadris como instrumento de dança. A marca francesa Nidéco, conhecida por dar vida às ideias de sua comunidade, também oferece um tratamento chamado "butt time" à base de algas marrons e ácido lático.

"Cuidado com o bumbum", uma declaração silenciosa de amor.

Embora dermatologistas alertem contra as estratégias de marketing de "cuidados com o bumbum" e recomendem moderação no uso de cosméticos, essa nova prática de cuidados com o corpo é um ato de amor próprio. Certamente, as marcas conseguiram construir sua reputação com os "cuidados com o bumbum" e criar mais uma necessidade, mas não se trata apenas de ganhar dinheiro. Os "cuidados com o bumbum" reparam muito mais do que apenas a pele amassada em assentos de metrô e comprimida sob as costuras das calças jeans. Eles também têm um efeito calmante sobre as inseguranças.

Obviamente, a apresentação é fortemente voltada para o marketing, mas a mensagem subjacente é bastante positiva. Aplicar hidratantes nessa parte do corpo, tão frequentemente criticada, é um ato de amor-próprio e uma forma de recuperar essa área dominada por pressões sociais . Não estamos corrigindo a aparência da nossa pele, mas sim a nossa autoestima.

Com a tendência, já não tão passageira, de "cuidados com o bumbum", sussurramos silenciosamente "eu me amo" a cada aplicação de creme. Nossos glúteos, constantemente pressionados a se conformarem a um padrão à la Kardashian, são mimados sem segundas intenções ou pressão.