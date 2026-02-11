Search here...

A "barriga hormonal": entre a realidade corporal e a pressão estética.

Positividade corporal
Émilie Laurent
ventre hormonal mieux comprendre
@_emmagilligan_/Instagram

Ao contrário da "barriga de cerveja" nos homens, que reflete o consumo excessivo de cerveja, a "barriga hormonal" não é resultado de um estilo de vida hedonista. Ela ilustra o corpo da mulher, que vive e, por vezes, sofre com os caprichos dos hormônios. Ainda pouco compreendida e frequentemente interpretada erroneamente como sinal de preguiça, essa oscilação de peso está além do nosso controle. Para "tratar" essa barriga hormonal, o melhor remédio é o amor-próprio e, sobretudo, o autoconhecimento, mesmo que isso signifique recorrer a dietas drásticas.

Barriga hormonal: entendendo-a para melhor aceitá-la.

Nas revistas femininas convencionais, os artigos condenam duramente aquela teimosa gordurinha localizada no canto da barriga, insinuando sutilmente que ela é indesejável em nossa silhueta. Abordam o problema pelo ângulo errado, focando na aparência em vez da causa dessa protuberância. Quando você pesquisa " barriga hormonal" no Google, encontra principalmente conselhos sobre como "se livrar dela" ou exercícios para "corrigi-la", como se todo o nosso charme dependesse disso. Tudo isso graças ao infeliz mito da barriga chapada que nos assombra desde que aprendemos a ler.

No entanto, essa barriga hormonal, que se localiza na altura do quadril e às vezes transborda da calça jeans, não é uma falha da natureza nem sinal de excessos. Não é simplesmente "excesso de gordura", mas uma mensagem silenciosa do corpo, por vezes difícil de decifrar. Artigos perpetuam nossa ignorância e nos mantêm na negação, apresentando dietas como a única solução.

No entanto, a barriga causada pelas alterações hormonais não é afetada por sucos detox e saladas dietéticas. Ao contrário da barriga pós-prandial que nos obriga a desabotoar as calças, esta é composta de gordura visceral, o que significa que vai além da mera estética. A posição do útero também influencia na aparência, dando a impressão de uma protuberância abaixo do umbigo. Já que as aulas de biologia abordaram apenas superficialmente os hormônios femininos e o ciclo menstrual, é hora de preencher essas lacunas e pôr fim a essa batalha interminável sobre a imagem corporal.

Isso pode causar acúmulo hormonal de gordura abdominal.

Ao longo do ciclo menstrual, a barriga muda drasticamente, deixando-nos perplexas em frente ao espelho. Durante a menstruação, ela dobra de tamanho e permanece firme como um balão, enquanto durante a fase folicular, ela diminui alguns centímetros. Este é um fenômeno biológico. No entanto, uma barriga hormonal constantemente visível indica um desequilíbrio interno que nem mesmo uma sessão de exercícios aeróbicos de duas horas conseguiria resolver. O corpo não "armazena gordura aleatoriamente": muitas vezes é uma resposta biológica ao estresse, à fadiga ou às flutuações hormonais naturais.

O papel do cortisol (o hormônio do estresse)

O cortisol é um dos principais culpados. Quando o estresse se torna crônico (sobrecarga mental, pressão, falta de sono), o corpo entra em modo de sobrevivência e armazena mais energia como gordura abdominal. Isso geralmente é acompanhado por desejos por comida, abdômen mais rígido ou tenso e fadiga persistente. Exercícios físicos intensos em excesso ou dietas restritivas podem agravar o problema, pois também aumentam o estresse interno.

Controle da insulina e do açúcar

A insulina regula o açúcar no sangue. Se as refeições frequentemente causam picos de açúcar no sangue (consumo frequente de açúcar, lanches entre as refeições, baixa ingestão de proteínas ou fibras), os níveis de insulina permanecem altos, o que promove o armazenamento de gordura, especialmente na região abdominal. Portanto, é possível ter uma barriga saliente mesmo sem estar acima do peso no geral.

Hormônios femininos em conflito

Nas mulheres, o ciclo menstrual, a interrupção ou o início do uso de contraceptivos hormonais, a síndrome dos ovários policísticos (SOP), a endometriose ou a perimenopausa influenciam fortemente a região abdominal. As flutuações nos níveis de estrogênio podem levar à retenção de líquidos e ao acúmulo de gordura na parte inferior do abdômen. A baixa progesterona pode contribuir para o inchaço, a digestão lenta e a sensação de distensão abdominal.

A barriga, afetada pelas alterações hormonais, expressa em voz alta o que o corpo está vivenciando silenciosamente.

A barriga hormonal não é um fardo nem uma injustiça física flagrante. Pelo contrário, é um indicador, um ponto de análise. Em vez de tentar eliminá-la com métodos drásticos, até mesmo bárbaros, é melhor primeiro aprender a interpretá-la e a compreender sua linguagem além da superfície. Essa barriga hormonal, injustamente demonizada, é um sinal silencioso, não uma fonte de sofrimento. Ela precisa de equilíbrio, não de restrição.

Esqueça aqueles chás de ervas "queimadores de gordura" que só te fazem sentir culpado(a) e opte por plantas medicinais que oferecem benefícios reais para o bem-estar hormonal. O macerado de botões de framboesa, por exemplo, é muito útil para regular o estrogênio, enquanto a erva-cidreira é eficaz no combate ao estresse.

Seu corpo anseia por gentileza e carinho, não por punição. Ele está tentando lhe dizer algo, mas a vozinha das ordens às vezes impede que você a ouça. Você não é o problema; a sociedade e seus inúmeros ditames são.

