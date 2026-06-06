Considerada "musculosa demais para uma mulher", ela exibe com orgulho sua figura atlética.

Positividade corporal
Julia P.
@fitzcourtknee / TikTok

No TikTok, ela exibe com orgulho seu físico tonificado — e não se importa com as críticas. A criadora de conteúdo Courtney Crawley (@fitzcourtknee) compartilha regularmente vídeos mostrando sua musculatura, resultado de treinos dedicados. Enquanto alguns internautas a julgam "musculosa demais para uma mulher", ela responde com orgulho e confiança, gerando um debate sobre os padrões impostos às mulheres.

Vídeos que estão gerando reações

Em suas postagens no TikTok, Courtney Crawley (@fitzcourtknee) se filma na academia ou posa para exibir seu físico atlético. As reações são diversas. Por um lado, comentários de desaprovação sugerem que ela é "musculosa demais para uma mulher". Por outro, muitos usuários aplaudem sua atitude: "Adorei, é revigorante ver mulheres com músculos", diz uma das mensagens de apoio.

@fitzcourtknee 😛 ♬ som original - leilani

Uma resposta confiante

Em vez de se deixar desanimar, Courtney Crawley (@fitzcourtknee) escolhe exibir com orgulho seu físico. Para ela, força e músculos são perfeitamente compatíveis com a feminilidade. Estudante e entusiasta de esportes, ela compartilha abertamente como o fitness transformou seu bem-estar, tanto físico quanto mental. Essa mensagem positiva ressoa com sua comunidade e a encoraja a ir além de noções preconcebidas sobre como uma figura "feminina" deveria ser.

@fitzcourtknee não estou competindo com ninguém além de mim mesma 😛 #gymtok #gymgirl ♬ Foreign (Kodiene Mixx) - Kodiene! & kugakrewceo & Esi Ann

O "fenômeno" das mulheres musculosas

O caso dela faz parte de uma tendência mais ampla, às vezes chamada de "mãe musculosa", que surgiu nas redes sociais no início da década de 2020. Esse movimento celebra mulheres musculosas e a prática do fisiculturismo, rompendo com os padrões de beleza tradicionalmente centrados na magreza. Cada vez mais, as mulheres reivindicam seu direito de serem fortes e visíveis, contribuindo para uma representação mais diversa nas telas.

Ao exibir com confiança seu físico atlético, Courtney Crawley (@fitzcourtknee) contribui, à sua maneira, para a mudança de mentalidades. Diante do julgamento, ela rebate com confiança e orgulho, lembrando a todos que não existe apenas uma maneira de ser mulher. Essa mensagem de autoafirmação, que transcende as críticas, encontra cada vez mais ressonância.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
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