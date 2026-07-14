"Pare de mostrar a barriga": Diante das críticas sobre seu corpo, ela responde sem se desculpar.

Diante dos comentários sobre sua aparência, a criadora de conteúdo Emily Reyes (@emilliareyy) optou por uma resposta simples: não se esconda. Em um vídeo confiante, ela transforma as críticas em uma mensagem positiva de autoaceitação e nos lembra da importância de termos uma visão gentil e compassiva de nossos corpos.

Aceitar o próprio corpo em vez de se desculpar.

Conhecida no TikTok, Emily Reyes (@emilliareyy) se manifestou recentemente após receber comentários depreciativos sobre seu corpo. Entre as observações que recebe regularmente, uma se destaca: "Pare de mostrar a barriga". Em vez de responder à negatividade com justificativas, ela escolheu a abordagem oposta: exibir seu corpo com naturalidade e serenidade.

Em um vídeo onde ela aborda esse comentário ofensivo, ela simplesmente afirma na legenda: "É por isso que amo o que faço". Uma frase que diz muito sobre seu estado de espírito. Para Emily Reyes (@emilliareyy), compartilhar seu dia a dia e se mostrar como é não é motivo de vergonha. Sua mensagem é clara: todos merecem se sentir livres para existir sem precisar pedir permissão.

Uma mensagem de positividade corporal e aceitação.

Além de responder às críticas, essa declaração faz parte de um movimento de aceitação do próprio corpo. Emily Reyes (@emilliareyy) nos lembra que os corpos não foram feitos para se conformar a padrões impossíveis, mas sim para serem vivenciados, respeitados e apreciados. Ao optar por não alterar sua imagem para satisfazer as expectativas alheias, a estilista incentiva uma visão mais gentil de si mesma.

A mensagem dela nos encoraja a focar no que nossos corpos podem fazer, em vez de nas críticas relacionadas à nossa aparência. Essa abordagem também destaca uma ideia crucial: ninguém deveria ter que explicar, esconder ou minimizar qualquer parte do próprio corpo para evitar julgamentos. A autoconfiança também se constrói aprendendo a aceitar a própria imagem com gentileza.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Emily Reyes (@emilliareyy)

Uma resposta inspiradora e unificadora

O vídeo de Emily Reyes (@emilliareyy) recebeu rapidamente inúmeras mensagens de apoio. Muitos internautas elogiaram sua confiança e resposta positiva às críticas sobre seu corpo. Muitos se identificaram com sua experiência, demonstrando que comentários sobre a aparência física ainda afetam muitas pessoas diariamente. Diante das críticas, as reações positivas prevaleceram. Essa onda de apoio mostra que mensagens que incentivam o amor-próprio e a aceitação têm grande impacto no público.

Transformar críticas em força

Com essa publicação, Emily Reyes (@emilliareyy) faz muito mais do que responder a alguns comentários negativos: ela transmite uma mensagem de empoderamento. Ao se recusar a pedir desculpas por sua aparência, ela nos lembra que o valor de uma pessoa nunca é definido apenas por sua aparência.

A história dela incentiva a todos a se olharem com mais gentileza e a se libertarem das pressões que impõem um certo ideal de beleza. É uma forma positiva de retomar o controle da própria imagem e fazer da autoconfiança uma verdadeira força.