A surpreendente verdade sobre a gordura abdominal e sua inteligência.

Com a chegada das resoluções de Ano Novo, fazer dieta volta a ser o item principal da lista. No entanto, apesar de a gordura abdominal ser constantemente demonizada e estigmatizada pela pressão social, ela desempenha um papel importante na saúde cerebral. Além de servir como um travesseiro confortável para o parceiro e oferecer excelente proteção aos órgãos, a barriga macia e arredondada protege o cérebro.

Gordura abdominal, que é boa para o cérebro.

Com a chegada do novo ano, é hora de refletir e fazer promessas sábias. Você jura solenemente se exercitar mais, ler mais livros, se juntar a uma instituição de caridade e enfrentar todos os desafios da sua lista de afazeres da adolescência (aqueles que você sempre adia). Como 20% das pessoas, você talvez queira perder dois ou três tamanhos de calça jeans e se adequar aos padrões. No entanto, aquela gordura abdominal, que lhe causa tanto desconforto em frente ao espelho e que a mídia condena de passagem, pode, na verdade, ser útil e benéfica para o seu cérebro.

Além de funcionar como um colete à prova de balas vivo e permitir mais carinhos, a gordura da sua barriga contém um ingrediente precioso. Pesquisadores da Universidade Toho, no Japão, têm estudado uma proteína fundamental para a nossa inteligência: o BDNF. Por trás desse nome um tanto intimidador, esconde-se um verdadeiro maestro do cérebro. O BDNF ajuda as células cerebrais a se desenvolverem, sobreviverem e se comunicarem eficazmente umas com as outras. É essencial para a memória, o aprendizado e até mesmo a regulação do humor. O problema é que os níveis de BDNF diminuem naturalmente com a idade. O resultado: memória menos apurada, maior dificuldade de concentração e, às vezes, maior vulnerabilidade emocional.

Quando a gordura visceral se torna protetora

É aqui que reside a surpresa. O estudo demonstra que a gordura visceral produz uma proteína chamada CX3CL1. Essa molécula desempenha um papel direto na manutenção de níveis saudáveis de BDNF. Em outras palavras, uma certa quantidade de gordura abdominal contribui para o bom funcionamento do cérebro.

Em camundongos jovens, essa gordura produziu altos níveis de CX3CL1, o que contribuiu para uma excelente função cognitiva. Em camundongos mais velhos, essa produção diminuiu drasticamente, refletindo o que é observado em humanos com o envelhecimento cerebral. Ainda mais surpreendente, quando os pesquisadores aumentaram artificialmente essa proteína em camundongos mais velhos, seus níveis de BDNF melhoraram.

Por que “mais magro” não significa “mais inteligente”

Além de reforçar a sua autoimagem, este estudo desafia crenças antigas sobre corpos curvilíneos. No imaginário coletivo, a gordura abdominal é inevitavelmente associada ao colesterol alto, problemas cardíacos e outras questões de saúde. Para muitos, é um indicador de negligência, a prova visível de uma saúde debilitada. E este estudo, embora reconheça os aspectos negativos do excesso de gordura, também destaca os seus benefícios.

A ideia não é promover a obesidade, mas simplesmente enxergar além das aparências e entender melhor como o corpo funciona. Trata-se de equilíbrio, não de controle extremo ou abandono total dos hábitos alimentares.

Uma mensagem científica que promove a aceitação do próprio corpo…

Este estudo nos lembra que o corpo não é simplesmente um objeto estético, mas um sistema inteligente, complexo e adaptativo. A gordura não é uma falha moral, uma falha pessoal ou mesmo uma aberração estética. Ela desempenha funções biológicas específicas, por vezes vitais.

Essa descoberta nos encoraja a fazer as pazes com nossas barrigas, muitas vezes fonte de insegurança , e a apreciar melhor os momentos epicuristas do inverno. Esses poucos centímetros quadrados de gordura, que a indústria da moda estigmatiza em todos os desfiles e que a mídia tenta banir a partir de 1º de janeiro, não são "demais". Eles cumprem um propósito invisível, mas muito real. Não se trata de glorificar o excesso, mas de entender que a saúde não se mede apenas pela circunferência da cintura. Desde o momento em que o corpo

Resumindo, sua inteligência não é medida pela balança. E às vezes, aquela barriguinha que você está encarando com tanta aversão está trabalhando silenciosamente... para o seu cérebro.