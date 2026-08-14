Ela mostra seus pelos faciais sem filtros e recebe uma onda de apoio.

Em uma sociedade que promove constantemente o ideal de pele lisa e abomina os pelos femininos, muitas mulheres recorrem à dolorosa tarefa da depilação. A criadora de conteúdo @grwtzi, que tem inúmeros tutoriais de beleza em seu currículo, resistiu a essa pressão estética e deixou a cera de lado. Ela aplicou maquiagem em seu rosto naturalmente peludo, e os internautas aplaudiram esse visual natural e sem filtros.

Um tratamento de beleza com cabelo integrado.

Nas redes sociais, entusiastas da beleza, que colecionam cosméticos, compartilham suas últimas descobertas e dicas secretas para realçar cada detalhe do rosto. Essas mulheres, que ditam tendências em nossas nécessaires e transformam looks simples em hashtags virais, garantem que permaneçam impecáveis diante das câmeras.

A maioria delas aplica seus traços de pincel em uma pele tão lisa quanto a da Barbie. É preciso dizer que, durante essas transformações com zoom extremo, a lente captura cada detalhe: uma veia minúscula invisível a olho nu, um resquício de pasta de dente ou um fio de cabelo fino, visível apenas sob a luz intensa de um ring light.

Antes de embarcar nessa exibição pública de beleza, elas se certificam de atender a pelo menos alguns padrões tradicionais para não "ofender" ninguém ou se tornarem motivo de chacota na internet. Para manter a atenção focada no assunto principal e não desviada para alguma característica facial secundária, elas garantem que estejam de acordo com o físico exigido. A criadora de conteúdo @grwtzi, no entanto, escolheu uma abordagem diferente, menos romantizada e mais fiel à realidade de muitas mulheres. Como os pelos corporais também fazem parte da imagem e estão incluídos no pacote do corpo humano, ela apresentou sua maquiagem com seus pelos faciais bem visíveis.

Ela poderia ter adicionado um filtro antes de postar, usado outros truques da era 2.0 ou criado a ilusão de depilação a laser com inteligência artificial, mas escolheu a honestidade para o bem de todos. Enquanto a sociedade não tolera pelos no corpo feminino e os considera contrários à elegância, @grwtzi prova que um pouco de penugem não é um deslize nem uma quebra de bom gosto.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Tziporah (@grwtzi)

Uma imagem que não mente e que ressoa com muitos.

Intencionalmente ou não, a criadora de conteúdo, que possui um vasto estoque de pós, cremes e bastões, selecionou o ângulo mais próximo em seu celular para compartilhar sua mais recente criação de beleza. Com esse foco quase microscópico, é impossível esconder a presença dos pelos faciais que atuam como uma barreira natural da pele. Diante desse rosto, livre dos ditames dos padrões de beleza e deixado em seu estado natural, como dita a lógica biológica, os comentários poderiam facilmente ter sido maliciosos e hostis.

No entanto, onde o ódio costuma crescer tão rápido quanto um fio de cabelo afiado como navalha, houve principalmente reconhecimento e gratidão. A julgar pelos comentários online, as mulheres precisavam desesperadamente desse retorno à beleza natural e a esse vídeo, a antítese do conteúdo higienizado. "É tão bom ver a pele natural e como a pele e a maquiagem realmente ficam bem sem filtro ", disse uma mulher, enquanto outras se concentraram apenas na técnica e na aplicação perfeita da sombra.

Homens, sempre prontos para dar lições de beleza às mulheres enquanto seus próprios corpos parecem um deserto, correram para adicionar um emoji de lâmina de barbear ou um meme do Grinch. Alguns, confundindo trabalho de construção com a arte da maquiagem, chegaram a recorrer a metáforas batidas: "Antes de pintar, você precisa limpar a superfície". No entanto, esses ignorantes em maquiagem não conseguem diferenciar blush de lápis de olho e não tinham motivo para parar de assistir a este vídeo, a não ser criticar sua própria maquiagem tamanho GG.

Normalizar pelos faciais sem fazer disso um grande problema.

Este vídeo, que nada mais é do que uma expressão artística inofensiva, rapidamente se tornou um assunto nacional, um debate público onde todos se sentiram compelidos a se manifestar. Homens, que claramente não viram muitas mulheres de perto e cuja única referência são as modelos retocadas em anúncios publicitários, compararam esse pequeno fio de cabelo a uma barba inaceitável.

Eles ficaram escandalizados com os pelos que veem todos os dias no espelho. Dramatizaram um fenômeno perfeitamente comum, que faz parte dos nossos corpos desde o surgimento do Homo sapiens. Prova de que pelos no corpo não são universalmente aceitos e de que a sociedade nos manipulou com sucesso. Com essa lupa focada em sua pele, adornada com mil imperfeições e texturas, @grwtzi não esperava uma avalanche de carinho ou vivenciar uma indulgência coletiva. Ela sabia que os olhos das pessoas não se limitariam à sua maquiagem e encontrariam indícios de acusação. E mesmo sabendo disso, ela não alterou a textura do seu rosto.

Em última análise, o que ela faz com este vídeo é uma pedagogia sutil. Ela ensina a arte da aceitação sem proclamá-la em voz alta, mencioná-la na legenda ou usar hashtags ativistas. Esse é precisamente o simbolismo do gesto: ela normaliza o que a sociedade condenou durante séculos da maneira mais desinibida possível.