Aos 60 anos, ela afirma seu direito de desfrutar da praia sem quaisquer receios.

Embora a sociedade ainda imponha um prazo de validade aos corpos das mulheres e as submeta a um verdadeiro código de vestimenta, cada vez mais mulheres maduras estão se libertando do estereótipo do colete de tricô e das roupas antiquadas. Determinadas a aproveitar cada dia ensolarado como faziam em seus anos mais jovens, elas se recusam a se conformar com essa modéstia imposta e abraçam o verão em trajes de banho de duas peças. Aos sessenta e poucos anos, @ginadrewalowski personifica esse estilo de vida despreocupado de verão e rivaliza com o sol na areia quente.

Não há limite de idade para o uso de trajes de banho.

Se você tem medo de envelhecer e se a lavagem cerebral antienvelhecimento da sociedade tomou conta de você, a criadora de conteúdo @ginadrewalowski dissipará rapidamente seus medos e a trará de volta à realidade. Essa mulher realizada, na casa dos sessenta, chamada Gina, é o oposto radiante do que o mundo espera de uma mulher da sua idade. É impossível resumi-la em um único adjetivo. No entanto, essa alma alegre, que deslumbra qualquer um que a veja e quase se admira através de um par de óculos de sol, desafia prontamente as regras que regem seu guarda-roupa.

Ela é completamente diferente do estereótipo da "vovó carinhosa" que se esconde em seus cardigãs e cujo único item mais vendido são calças com elástico na cintura. Não, Gina se recusa a se submeter a ditames sem fundamento, criados unicamente para fazer as mulheres se sentirem culpadas e apresentar a juventude como exemplos de virtude. Enquanto algumas mulheres, ao chegarem à menopausa, fecham definitivamente as portas para saias acima do joelho e blusas sem mangas, essa senhora de sorriso radiante dá rédea solta ao seu estilo. Na calçada, ela usa roupas que são a antítese da moderação e da modéstia. E mantém essa atitude despreocupada em todas as circunstâncias, até mesmo na areia quente, diante de uma multidão de curiosos.

Em um vídeo filmado com a câmera apontada para o horizonte, ela se move em um biquíni preto adornado com joias douradas, com os cabelos prateados ondulados. Um belo vislumbre de entrega, acompanhado da frase "o corpo não tem data de validade". Ela usa um cardigã, sim, mas diretamente sobre a pele, oferecendo cobertura limitada, mas um visual libertador.

Sessenta anos e orgulhoso disso, um discurso que vale a pena ouvir repetidas vezes.

Seja em praias lotadas ou em ambientes mais urbanos, essa criadora de conteúdo, que coloca em perspectiva tudo aquilo que a sociedade demonizou implacavelmente, não pede permissão para existir. Sob seus pés, cada canto do espaço público se transforma em um playground criativo, um palco improvisado.

À beira-mar, Gina (@ginadrewalowski) se livra das costuras incômodas de seu maiô para sentir o mar em sua pele. Nas ruas da cidade, ela abandona as solas de feltro dos sapatos com velcro para deixar o som dos saltos altíssimos ressoar. Ela não tenta se conformar a essa discrição imposta: expressa-se sem restrições ou censura. Usa roupas que muitas mulheres da sua idade baniram de seus guarda-roupas, por resignação, vergonha ou falta de confiança. O que, para outros, parece um risco, para Gina, é um estilo de vida.

Seu guarda-roupa consiste principalmente em minissaias, vestidos com fendas ousadas ou cortes transpassados e biquínis esculturais que abraçam sua figura em vez de aprisioná-la. Para ela, não existem comprimentos regulamentados nem códigos de vestimenta sutis e rígidos. Gina, sozinha, reverte anos de propaganda que promove a juventude eterna e prova que a velhice não é uma série de sacrifícios nem um destino inevitável.

Imagens que comprovam que a idade não é um fardo.

Por meio de campanhas de marketing incessantes, da promoção da cirurgia estética e das pressões sociais , as mulheres passaram a acreditar que seus corpos poderiam se tornar obsoletos um dia. Ou que não seriam mais capazes de desfrutar dos prazeres da moda de seus vinte anos depois de completarem cinquenta.

No entanto, por meio de seu conteúdo inspirador e desinibido, livre de quaisquer imposições, Gina (@ginadrewalowski) celebra a idade. Como ela diz em um vídeo, não está tentando voltar ao passado ou se tornar uma versão mais jovem de si mesma. Ela simplesmente quer viver sua vida sem restrições. Afinal, a idade no seu documento de identidade não define sua personalidade nem as escolhas que você faz em frente ao espelho.

Usar um maiô elegante ou um vestido de lantejoulas aos 60 anos não é uma expressão de arrependimento, nem prova de negação da idade. É um símbolo de uma mulher que aproveitou ao máximo a segunda metade da vida. A liberdade de expressão nunca deve ser opcional, e Gina nos lembra disso de forma belíssima.