Ele transforma sua perna protética em uma árvore para gatos: a ideia que faz os internautas sorrirem.

Ele perdeu a perna devido a um câncer ósseo quando ainda era adolescente. Alex, cujo nome do meio é Resiliência, já encarou a morte diversas vezes. Embora os médicos lhe tenham dado apenas 40% de chance de sobrevivência, ele se mantém firme, com uma perna biônica que gosta de personalizar, usando peças de "Transformers" ou uma árvore de gato improvisada.

Uma prótese que beneficia o gato dele.

Numa idade em que a despreocupação e o abandono são um estado de espírito em si mesmos e em que geralmente nos sentimos invencíveis, Alex descobriu que tinha um tumor no joelho . Ao simples ouvir essa palavra ensurdecedora, que prenunciava muitas internações hospitalares, esse grande nadador, que certamente fora um peixe em uma vida passada, ficou em choque, como se estivesse atordoado por esse diagnóstico terrível.

Este jovem, outrora cheio de esperança, foi então forçado a abandonar seus hobbies para se submeter a um ritual aparentemente a antítese da puberdade: a quimioterapia . Os tratamentos foram injetados em vão, pois não surtiram efeito algum sobre o seu câncer. Restava apenas uma última opção: a amputação — a erradicação das células cancerígenas pela raiz.

Após um período de convalescença, Alex teve que se acostumar com esse novo reflexo, esse corpo "incompleto" e, sobretudo, essa perna emprestada, feita não de carne, mas de aço. Longe de vê-la como um infortúnio, essa prótese tornou-se uma extensão de sua imaginação, uma continuação de sua loucura criativa. Esse prodígio do faça-você-mesmo, que enxerga um incrível potencial de transformação em cada peça reaproveitada, dá vida às suas ideias mais extravagantes nesse objeto projetado para mantê-lo de pé.

Ele preenche o vazio deixado por essa operação vital com designs dignos de um figurino de ficção científica. Entre suas obras mais icônicas: uma perna em formato de "árvore para gatos" feita com o material de um arranhador. Essa perna de madeira, que lembra a de um pirata, é revestida com ráfia para que seu gato possa descarregar suas frustrações nela, em vez de no sofá. E isso é apenas uma pequena amostra de seu gênio.

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Quando uma prótese se torna um material a ser criado

Alex não vê sua prótese como uma perna substituta, mas como um acessório de infinitas possibilidades, um testemunho tangível de sua mente inquieta. Este autodenominado "homem híbrido", parte humano, parte robô, possui acima de tudo um cérebro com capacidade de "reação turbo". Em sua oficina, este designer nato cria pernas sob medida, às vezes arquitetônicas, às vezes utilitárias.

Ele possui até uma bela coleção de panturrilhas "aprimoradas" que ciborgues comprariam sem hesitar. Ele substitui seu membro fantasma por próteses inspiradas no universo Marvel ou que imitam a estética de bolas de discoteca. Sua mais recente façanha artística? Uma prótese concebida como um buquê garni. Ele criou o suporte com uma impressora 3D e adicionou flores frescas dentro, como um vaso portátil. Porque ele não busca imitar o original, mas sim trazer originalidade onde ainda há, com muita frequência, vergonha ou pena.

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Apresentar uma visão mais positiva da deficiência.

Em cada uma de suas criações, Alex não busca simplesmente desviar a atenção de sua diferença; ele convida as pessoas a mudarem sua perspectiva. Onde alguns veem uma ausência, ele vê um espaço a ser preenchido com ideias, cores e histórias. Sua prótese não é mais um símbolo de perda, mas uma prova tangível de que um corpo pode evoluir, se reinventar e até mesmo se tornar um campo fértil para a imaginação.

Sua abordagem nos lembra que a deficiência não se resume ao que falta, mas também a tudo o que pode surgir de uma forma diferente. Uma perna biônica pode andar, correr, sustentar um corpo, mas nas mãos de Alex, ela também pode fazer um gato sorrir, expressar uma paixão por ficção científica ou se transformar em uma obra de arte ambulante. Ele transforma um dispositivo médico frequentemente associado à dor em uma peça única que inspira curiosidade em vez de pena.

Em última análise, suas próteses contam uma história muito maior do que uma simples reconstrução física. Elas falam de resiliência, liberdade e daquela capacidade profundamente humana de transformar dificuldades em novas oportunidades.