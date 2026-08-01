Criticada por suas roupas, essa motociclista afirma com orgulho seu estilo.

Positividade corporal
Anaëlle Gayon
@jordan_rand / Instagram

Andar de moto e amar moda são coisas incompatíveis? Para a criadora de conteúdo Jordan Rand (@jordan_rand), uma motociclista apaixonada, a resposta é um sonoro sim. Diante de comentários frequentes sobre seu estilo, ela optou por responder com humor, criatividade e uma boa dose de autoconfiança.

Essas observações vão além da simples questão de estilo.

Conhecida nas redes sociais como @jordan_rand, essa entusiasta de motocicletas compartilha regularmente seu mundo com sua comunidade. Suas postagens também atraem inúmeros comentários sobre suas escolhas de vestuário. Entre as críticas mais frequentes, uma se repete: segundo alguns internautas, é impossível pilotar uma motocicleta usando saia. Outros vão ainda mais longe, comparando seus vídeos a um desfile de moda em vez de conteúdo dedicado ao motociclismo. Por trás desses comentários, muitas vezes, reside o desejo de julgar como uma mulher deve se vestir, em vez de se interessar por sua paixão.

Uma resposta autodepreciativa

Em vez de alimentar a controvérsia, a criadora de conteúdo Jordan Rand (@jordan_rand) optou por transformar a situação em vantagem. Em um vídeo que viralizou, ela aborda as críticas de forma bem-humorada, aparecendo com um look composto por um top cropped, uma saia branca e acessórios perfeitamente combinados. Com uma boa dose de ironia, ela apresenta o conjunto como um suposto "traje tradicional de motociclista". Essa abordagem descontraída desvia as críticas e demonstra que ela não pretende deixar que comentários negativos definam sua imagem.

Mostre seu estilo por completo, sem pedir desculpas.

Além do humor, este vídeo transmite uma mensagem poderosa: todos devem poder expressar sua personalidade através das roupas que vestem, sem serem julgados pelos outros. É claro que a questão dos equipamentos de proteção continua sendo essencial para pilotar uma motocicleta com segurança. Aqui, a criadora de conteúdo Jordan Rand (@jordan_rand) quer, principalmente, lembrar a todos que ela é livre para fazer suas próprias escolhas e se recusa a deixar que estranhos decidam por ela o que é aceitável ou não.

Uma mensagem que repercute amplamente

Transformando críticas em conteúdo criativo, Jordan Rand (@jordan_rand) mostra que é possível responder à negatividade sem perder o sorriso. Sua iniciativa foi amplamente elogiada por sua comunidade, que a vê como um convite para cultivar a autoconfiança e celebrar todas as formas de expressar o próprio estilo.

A história de Jordan Rand (@jordan_rand) serve como um lembrete de que não existe uma única maneira de ser uma motociclista, nem uma única maneira de se sentir bem com a roupa que veste. O segredo é usar o que reflete quem você é, expressar sua personalidade com confiança e não deixar que julgamentos externos te afetem. É uma demonstração de que elegância, humor e a liberdade de ser você mesma podem ser, às vezes, as melhores respostas às críticas.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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