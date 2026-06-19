A um quilômetro do hospital, esta futura mãe teve um parto que jamais esquecerá.

Quando Eleanor Farrar sentiu as primeiras contrações, pensou que teria bastante tempo para chegar ao hospital. Sua família mora em Reading, na Inglaterra, a apenas um quilômetro do Royal Berkshire Hospital. No entanto, o bebê tinha outros planos. Esta é a história de um parto tão espetacular quanto emocionante.

Um processo que se acelera em quinze minutos

Tudo começou numa manhã, às 4h30, quando Eleanor Farrar entrava na sua 41ª semana de gravidez. Ela acordou com o que descreveu como "dores semelhantes a fortes cólicas menstruais". Sem grande preocupação, preparou-se para ir à maternidade, pensando que ainda tinha algum tempo.

Quinze minutos depois, porém, as contrações se tornaram rítmicas: uma por minuto. "Naquele momento, percebi que estava prestes a dar à luz", confidencia. Antes de sair, ainda assim, teve tempo de colocar um colar de pérolas e a mesma camisola que usara no parto de sua filha mais velha, Diana, então com dois anos e meio. Um gesto quase simbólico, dada a urgência do momento.

Uma viagem de carro entre a dor e a serenidade.

Eleanor, seu parceiro Rasheed e a filhinha do casal, Diana, entraram no carro rumo ao hospital. "Assim que saí, minha bolsa estourou na sala de estar – o bebê estava descendo para o canal pélvico, foi um alívio enorme de pressão", conta a jovem.

Por que ela não chamou uma ambulância? "Mentalmente, eu estava de cinco a dez minutos atrasada em relação ao que meu corpo estava fazendo", explica ela. Durante o trajeto, sua filha Diana, no banco de trás em uma cadeirinha virada para trás, ficou preocupada e perguntou: "Mamãe, você está bem?". O pai respondeu calmamente: "Mamãe está um pouco doente, vamos comprar um remédio para ela". Para manter a compostura, Eleanor escondeu o rosto no apoio de braço do carro. "Eu queria ficar o mais calma possível pela minha filha", confessa.

Um parto dentro do carro, bem em frente ao hospital.

E foi justamente dentro do carro que a jovem acabou dando à luz. "Assim que senti a cabeça do bebê, fiz força na próxima contração. Ainda estávamos dirigindo e, um minuto depois, já estávamos estacionando em frente ao hospital", ela conta. Sua filha, Celine, acabara de nascer no carro da família.

Seu companheiro, Rasheed, correu para o hospital, e duas parteiras chegaram rapidamente. Foi no carro, ainda estacionado bem em frente à entrada da enfermaria, que o companheiro de Eleanor teve o privilégio de cortar o cordão umbilical do bebê. A nova mãe elogiou a organização, que se mostrou ao mesmo tempo compassiva e profissional.

Uma família aliviada e agradecida

Após os exames iniciais, Celine está perfeitamente bem. "Celine é simplesmente a menina mais linda. Temos muita sorte de tê-la", diz sua mãe, imensamente aliviada. Ela também agradece especialmente à sua parteira, Lyndsey, que cuidou dela durante toda a gravidez.

A história de Eleanor Farrar é um lembrete comovente de que o parto continua sendo, por sua própria natureza, um evento imprevisível — mesmo a um quilômetro do hospital. E que, em meio a uma emergência, muitas vezes são a calma, o apoio da família e o cuidado compassivo dos profissionais de saúde que fazem toda a diferença. Para Celine, a história do seu parto certamente será um rico tema de conversa em futuros encontros familiares.