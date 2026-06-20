Essa mãe compartilha as "regras rígidas" que impõe aos filhos durante o verão, e os internautas estão divididos.

Com a aproximação das férias de verão, surge uma dúvida em muitas famílias: devem manter uma estrutura educacional ou deixar as crianças desfrutarem de total liberdade? A influenciadora americana Vidya (@queencitytrends), seguida por milhões de inscritos no TikTok, reacendeu recentemente o debate ao revelar as regras que aplica aos seus dois filhos durante as férias.

Um verão ativo em vez de um verão sem rumo.

Vidya Gopalan, conhecida no TikTok como @queencitytrends, compartilhou sua visão de férias de verão em um vídeo que viralizou. Mãe de duas crianças, de 11 e 14 anos, ela explica que, para ela, o verão significa relaxamento… mas não inatividade. Antes de detalhar a rotina da sua família, ela esclarece que se trata de uma organização que funciona para a sua casa. Segundo ela, manter as crianças ocupadas ajuda a "evitar certos comportamentos problemáticos relacionados ao tédio e promove uma vida diária mais equilibrada".

Leitura versus telas: o princípio que está causando polêmica

A regra que mais chamou a atenção online diz respeito ao tempo de tela. Nessa família, cada minuto gasto lendo equivale a um minuto a menos de tempo de tela. Para a mãe, a leitura é essencial, principalmente porque muitas crianças estão gradualmente abandonando esse hábito fora do ambiente escolar.

Segundo ela, esse sistema incentiva naturalmente seus filhos a lerem mais livros. Vidya (@queencitytrends) afirma inclusive que eles já leram vários livros desde o início das férias. Esse método agradou a muitos internautas, embora alguns ressaltem que a leitura deve ser associada principalmente ao prazer e à descoberta.

Esportes, matemática e atividades ao ar livre estão na agenda.

O tempo gasto em frente às telas não é a única coisa regulamentada. As crianças também dedicam cerca de vinte minutos por dia à matemática, passam pelo menos duas horas ao ar livre e participam regularmente de esportes. O sono também está sujeito a certas regras. Os horários de dormir são definidos, permitindo-se dormir um pouco mais pela manhã, quando a rotina permitir.

Para alguns internautas, esse equilíbrio entre lazer, atividade física e aprendizado é uma excelente preparação para o início do ano letivo. Outros, ao contrário, consideram uma carga de trabalho excessiva em um período que deveria ser dedicado ao descanso.

Orientar sem controlar: esse é o objetivo da educação.

A publicação de Vidya (@queencitytrends) rapidamente dividiu as redes sociais. Entre comentários elogiando a educação estruturada e outros denunciando o controle excessivo, o debate vai muito além do simples contexto das férias. Embora seja importante que as crianças tenham rotinas, uma estrutura educacional nunca deve se tornar uma série de obrigações ou restrições permanentes. Ser pai ou mãe também significa oferecer apoio com carinho, ouvir as necessidades do seu filho e respeitar o seu ritmo.

Por trás de expressões como "educação rigorosa" ou "regras rígidas", às vezes é necessário manter-se vigilante. Certas práticas podem se transformar em formas de controle excessivo ou até mesmo mascarar comportamentos tóxicos ou abusivos quando privam a criança de sua autonomia, bem-estar ou direito de errar. As férias também representam um momento precioso para relaxar, desenvolver a criatividade, sonhar, às vezes ficar entediado e construir experiências próprias. Uma criança não precisa estar constantemente se apresentando ou ocupada para prosperar.

Em última análise, a controvérsia em torno das regras da influenciadora americana Vidya (@queencitytrends) destaca uma verdade simples: não existe um modelo único. Cada família encontra seu próprio equilíbrio entre liberdade e estrutura. O essencial é proporcionar um ambiente acolhedor, respeitoso e carinhoso, onde as crianças possam crescer em paz e desfrutar plenamente da infância.