Essa posição ao dormir pode ser a causa da insônia.

Você sente que passa as noites se revirando na cama ou acorda sem nunca se sentir realmente descansado? Antes de questionar seu colchão ou sua rotina noturna, um detalhe pode merecer sua atenção: sua posição ao dormir.

Dormir de costas: uma posição que não agrada a todos.

Dormir de costas tem diversas vantagens. Essa posição ajuda a manter a coluna alinhada corretamente e reduz os pontos de pressão no rosto. No entanto, especialistas em sono também recomendam monitorar a posição, pois ela pode afetar a respiração durante a noite.

Ao deitar-se de costas, a gravidade naturalmente empurra a língua e os tecidos da garganta para trás. Isso pode estreitar as vias aéreas, favorecendo o ronco e, em algumas pessoas, pausas na respiração conhecidas como apneia do sono.

Por que isso pode atrapalhar seu sono

Quando a respiração é obstruída regularmente, o cérebro desencadeia breves microdespertares para restaurar o fluxo de ar normal. Na maioria das vezes, essas interrupções passam completamente despercebidas. No entanto, elas fragmentam o sono e impedem que o corpo se beneficie plenamente das fases mais reparadoras.

O resultado: mesmo após uma noite de sono aparentemente longa, você pode acordar se sentindo exausto. De acordo com a Sleep Foundation , mais da metade das pessoas com apneia do sono experimentam uma piora dos sintomas quando dormem de costas.

Dormir de lado é um aliado para um sono mais tranquilo.

Para pessoas que roncam ou sofrem de apneia do sono leve , especialistas costumam recomendar dormir de lado. Essa posição facilita a manutenção das vias aéreas abertas, o que pode reduzir o ronco e melhorar a qualidade do sono. Dormir do lado esquerdo também costuma ser aconselhado para pessoas propensas a refluxo ácido, outro fator que pode perturbar o sono.

Algumas dicas para mudar seus hábitos gradualmente

Se você sempre dormiu de costas, não precisa tentar mudar tudo da noite para o dia. Seu corpo precisa de tempo para se adaptar a uma nova posição. Você pode, por exemplo, colocar um travesseiro atrás das costas para evitar se virar muito durante a noite, colocar um travesseiro entre os joelhos para maior conforto ou elevar um pouco a cabeça. Esses pequenos ajustes podem facilitar a transição, respeitando as sensações naturais do seu corpo.

Cada dorminhoco é único.

É importante lembrar que não existe uma "posição perfeita para dormir" que sirva para todos. Dormir de costas não é necessariamente um problema, e essa posição é muito confortável para muitas pessoas, principalmente quando não causa ronco significativo ou dificuldades respiratórias.

Por outro lado, se você sofre de fadiga persistente, despertares frequentes ou ronco intenso, sua posição ao dormir pode ser um fator importante a ser investigado. E se esses problemas persistirem apesar de alguns ajustes, o melhor é consultar um profissional de saúde para identificar a causa e encontrar a solução mais adequada para o seu caso.

Em resumo: a posição em que você dorme pode influenciar a qualidade do seu sono, mas não explica todos os casos de insônia. O importante é ouvir o seu corpo e encontrar a posição em que você se sente mais descansado. Se os problemas de sono persistirem, consultar um médico continua sendo a melhor solução para voltar a ter noites de sono mais tranquilas.