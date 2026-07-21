Será que a lua realmente influencia a menstruação? Veja o que diz a ciência.

Bem-estar
Léa Michel
Photo d'illustration : Zoltan Tasi / Unsplash

A lua sempre fascinou as pessoas e alimentou inúmeras crenças, particularmente aquelas relacionadas ao ciclo menstrual. Com durações quase idênticas, é tentador imaginar uma ligação entre os dois. Mas o que a pesquisa científica realmente diz? As respostas são mais complexas do que podem parecer.

Uma crença que perdurou ao longo dos séculos.

A ideia de que a Lua pode influenciar a menstruação não é nova. Em muitas culturas, esse corpo celeste é associado à fertilidade, aos ciclos corporais e à feminilidade. Essa teoria se baseia, em particular, em uma observação simples: o ciclo lunar dura aproximadamente 29,5 dias, enquanto o ciclo menstrual tem uma média de 28 dias.

Além disso, existe outra comparação frequentemente mencionada: se a Lua influencia as marés, por que não teria efeito sobre nossos corpos? Uma hipótese que há muito tempo é considerada um mito devido à falta de evidências científicas sólidas.

Um estudo reacende o debate.

Em 2021, uma equipe de pesquisadores alemães liderada pela cronobióloga Charlotte Helfrich-Förster forneceu novas informações. Os cientistas estudaram dados de 22 mulheres que monitoraram seus ciclos menstruais por uma média de quinze anos.

A análise revela que, por vezes, pode ocorrer um fenómeno de sincronização. Em algumas participantes cujos ciclos duravam mais de 27 dias, a menstruação pareceu alinhar-se temporariamente com os ciclos de luz e gravidade da lua. Contudo, esta correlação não foi constante nem universal. Surgiu periodicamente e depois desapareceu, sem seguir um padrão idêntico de uma pessoa para outra.

Um vínculo que parece se desvanecer com o tempo.

Os pesquisadores também observaram que essa sincronização se torna menos frequente com a idade. Outro fator também pode desempenhar um papel: nosso estilo de vida moderno. A exposição à luz artificial, seja de postes de luz ou telas, pode perturbar os ritmos biológicos que antes eram mais influenciados por ciclos naturais. Os períodos em que a sincronização pareceu mais pronunciada coincidiram com as longas noites de inverno, quando a luz da lua é mais prevalente.

As conclusões devem ser interpretadas com cautela.

Embora esses resultados sejam intrigantes, eles não nos permitem concluir que a lua influencia sistematicamente a menstruação. O estudo se baseia em um número limitado de participantes, e as observações variam consideravelmente de pessoa para pessoa. Os próprios autores enfatizam que pesquisas com uma amostra maior serão necessárias para melhor compreender esses mecanismos e confirmar, ou refutar, a existência de uma ligação genuína.

Uma pista fascinante, mas não uma certeza.

Até o momento, a ciência não forneceu provas definitivas da influência da Lua no ciclo menstrual. Algumas observações sugerem que pode ocorrer sincronização ocasional em algumas pessoas, mas permanece intermitente e longe de ser generalizada.

Essa questão (será que a Lua realmente influencia a menstruação?) serve como um lembrete de que o corpo humano é complexo e que muitos fatores, como o ambiente, a luz e os ritmos biológicos, podem interagir de maneiras sutis. Este é mais um motivo para abordar esses resultados com curiosidade... sem transformar uma hipótese promissora em certeza.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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