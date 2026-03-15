"Síndrome do Camarão": Por que essa postura no escritório preocupa os especialistas

Se você tem um trabalho sedentário que envolve digitar no teclado e usar o mouse, é quase certo que esteja adotando essa postura sem perceber. E seu corpo vai lhe cobrar o preço mais cedo ou mais tarde. A "síndrome do camarão" é a nova doença do século, e não se trata apenas de uma simples dor nas costas ou algumas fisgadas no pescoço. Especialistas em saúde estão soando o alarme.

Você é um camarão de escritório?

Seu trabalho pode exigir que você permaneça sentado em frente a um computador da manhã à noite. E durante esse longo dia de trabalho árduo, você nem sempre mantém uma postura saudável. Apesar de uma cadeira ergonômica e um espaço de trabalho bem organizado, você não consegue evitar se mexer . Você pode até tender a se curvar e se encolher.

Corcunda, cabeça encolhida entre os ombros, peito projetado para a frente… é uma imitação perfeita de um camarão, aquele crustáceo encolhido com seu corpo em forma de vírgula. Essa postura, suficiente para deixar osteopatas do mundo todo em pânico, é comum a todos os trabalhadores de escritório. É praticamente uma "coisa de escritório aberto", um artifício coletivo. Os escritórios estão repletos de camarões de terno e saia lápis. Você pode até ser um deles sem perceber.

Em vez de manter as costas retas, você se curva sobre a tela e praticamente se arrasta pelo teclado. E, embora eu deteste dizer isso, é pura autossabotagem. "Você cria muita tensão muscular nas costas quando seu corpo se inclina para a frente. Na verdade, você está reduzindo a capacidade pulmonar e restringindo o fluxo sanguíneo", alerta Alan Hedge, especialista em ergonomia e professor da Universidade Cornell, em um artigo para o HuffPost . Seu corpo está sofrendo silenciosamente, e você não está apenas desenvolvendo ciática .

Sintomas da "síndrome do camarão"

Se você sofre da "síndrome do camarão", suas costas não são as únicas vítimas. No entanto, geralmente é onde a primeira dor aparece. No início, você simplesmente sente um desconforto: uma dor no pescoço, tensão muscular ocasional, um desconforto localizado que o leva a fazer automassagem. Você esfrega os pulsos constantemente, na esperança de que isso seja suficiente para aliviar a tensão. Você mantém os dedos pressionados contra a nuca para aplicar pressão onde dói. Em resumo, seu corpo começa a se manifestar e a lhe mostrar que não está bem.

A longo prazo, a "síndrome do camarão" pode levar a dores crônicas particularmente debilitantes. A síndrome do túnel do carpo, uma compressão nervosa caracterizada por dormência ou choques elétricos desagradáveis, é outro exemplo. A "síndrome do camarão" é implacável e pode afetar até mesmo partes inesperadas do corpo. Se você sofre de refluxo ácido, digestão lenta e inchaço incômodo que interfere na sua concentração, talvez seja hora de reavaliar sua postura e voltar a ser mais humano.

As medidas corretas para evitar isso

Por mais que você imagine um fio puxando você para cima e fazendo você crescer, seu instinto de camarão assume o controle e puxa você para baixo. Mas não há segredo: para manter uma postura correta, você precisa estar nas condições físicas e mentais adequadas. "Quando você se inclina para trás, suas costas entram em contato com o encosto da cadeira, o que alivia parte do peso do seu corpo, fazendo com que seus quadris suportem menos carga. Sua capacidade respiratória melhora", explica Alan Hedge. Daí a importância de ter equipamentos de trabalho ergonômicos e bem ajustados.

Você também pode trocar sua cadeira normal por uma bola de exercícios. Esse acessório, frequentemente associado a gestantes, força você a encontrar seu centro de gravidade e a se manter ereta, sem que você precise fazer esforço.

Se você não tem a possibilidade de trabalhar em um computador de mesa, pode elevar seu dispositivo à altura dos olhos e evitar forçar o pescoço. Seus olhos devem estar alinhados com seus ombros.

E não podemos enfatizar isso o suficiente: faça pausas a cada duas horas e aproveite-as bem. Em vez de ficar rolando a tela do celular e piorando ainda mais sua postura, experimente algumas posturas de ioga . Alongue-se, movimente o corpo, solte-o. Fazer a postura do gafanhoto ou do cachorro olhando para baixo em um colchonete de espuma é sempre melhor do que ficar curvado como um camarão.

Escute o seu corpo e não ignore os sinais que ele lhe envia. Para se sentir completamente à vontade na sua mesa, abandone a postura curvada. Você se sentirá melhor e, muito provavelmente, mais confiante.