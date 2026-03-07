Essa posição sentada pode explicar algumas doenças recorrentes.

Cruzar as pernas é um reflexo muito comum ao sentar. No entanto, essa postura pode ter efeitos sobre o corpo, especialmente quando mantida por longos períodos. De acordo com diversos especialistas em postura e saúde musculoesquelética, essa posição pode influenciar a circulação sanguínea, o alinhamento pélvico e até mesmo contribuir para certas dores crônicas.

Uma posição muito comum… mas nem sempre ideal.

Para muitas pessoas, cruzar as pernas é um gesto automático que adotamos sem nem pensar. No entanto, esse hábito pode alterar o equilíbrio natural do corpo. Quando as pernas estão cruzadas, a pélvis fica ligeiramente inclinada e o corpo precisa compensar para se manter estável. A longo prazo, essa assimetria pode afetar a postura geral e causar tensão em certas áreas do corpo, principalmente na região lombar e nos quadris.

Possíveis efeitos na circulação sanguínea

Cruzar as pernas também pode prejudicar a circulação sanguínea, especialmente quando essa posição é mantida por longos períodos. Segundo especialistas , essa postura pode retardar o retorno venoso nas pernas, já que as veias podem ficar comprimidas na região da virilha. Isso pode causar sensação de pernas pesadas ou agravar certos problemas circulatórios em pessoas já predispostas.

O Sistema Nacional de Saúde francês também nos lembra que manter as pernas cruzadas por longos períodos pode retardar o retorno do sangue venoso às pernas, o que pode agravar os sintomas em pessoas que sofrem de varizes.

Uma postura que pode contribuir para certas dores.

O principal impacto, no entanto, diz respeito à postura. Quando as pernas estão cruzadas, a posição da pélvis muda ligeiramente. O corpo então compensa para manter o equilíbrio , o que pode causar uma torção da pélvis e uma assimetria da coluna. Com o tempo, esses desequilíbrios podem levar à tensão muscular e dor lombar.

Algumas fontes indicam que essa posição sobrecarrega os músculos do quadril e da coxa de forma desigual, o que pode contribuir para dores na pélvis, nádegas ou região lombar. Segundo o anatomista Adam Taylor , da Universidade de Lancaster, permanecer frequentemente nessa postura pode até levar a alterações no comprimento de certos músculos e no alinhamento da pélvis. Essas alterações podem, por sua vez, influenciar o alinhamento da coluna e dos ombros.

O verdadeiro problema: ficar parado por muito tempo.

Especialistas enfatizam um ponto importante: o principal problema não é cruzar as pernas, mas sim manter a mesma posição por longos períodos. Ficar sentado por muito tempo já exerce uma pressão significativa sobre a coluna. Alguns estudos indicam que a pressão sobre os discos lombares pode ser maior quando se está sentado do que quando se está em pé, o que pode contribuir para dores nas costas quando se permanece imóvel por muito tempo.

Resumindo, cruzar as pernas ao sentar é um gesto comum e geralmente inofensivo quando feito ocasionalmente. No entanto, quando essa postura é adotada por longos períodos ou repetida com muita frequência, pode contribuir para tensão muscular, desequilíbrios posturais ou até mesmo problemas circulatórios em algumas pessoas. A melhor estratégia continua sendo simples: varie suas posições, evite ficar sentado por muito tempo e movimente-se regularmente.