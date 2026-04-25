Segundo um estudo, a cor da parede do quarto pode perturbar o sono.

Você acha que seu sono depende apenas do seu colchão ou da sua rotina noturna? A ciência sugere que o próprio quarto pode desempenhar um papel mais significativo do que você imagina. Mais especificamente… a cor das suas paredes. Certos tons podem influenciar o seu relaxamento, a facilidade com que você adormece e até mesmo a duração do seu sono.

Quando as cores falam com o seu cérebro

A psicologia ambiental estuda há vários anos o impacto do ambiente em que vivemos sobre o nosso bem-estar. E num quarto, a atmosfera visual nunca é neutra.

De acordo com diversas observações , algumas cores estimulam o cérebro mais do que outras. Tons vibrantes como o vermelho ou o laranja intenso são frequentemente associados à energia, atividade e alerta mental. Em outras palavras, cores dinâmicas podem manter a mente em um estado mais ativo, o que nem sempre é ideal na hora de dormir.

Por outro lado, tons mais suaves parecem enviar a mensagem oposta ao corpo: desacelere, relaxe e descontraia. Pesquisas relatadas em diversos estudos sobre ambientes internos indicam que as cores influenciam diretamente a percepção do espaço e o estado emocional.

Azul, o aliado inesperado das noites mais longas.

Dentre as cores estudadas, o azul emergiu frequentemente como um tom particularmente relaxante. Os resultados sugerem que pessoas que dormem em um quarto com tons de azul tendem a dormir por mais tempo do que aquelas expostas a cores mais estimulantes.

Essa associação não é coincidência: o azul é frequentemente ligado à tranquilidade, calma e serenidade. Também evoca elementos naturais como o céu ou a água, que podem reforçar a sensação de paz. Outras cores também são consideradas propícias a uma atmosfera relaxante:

Verde suave, frequentemente associado à natureza e ao equilíbrio.

O bege cria uma atmosfera quente e neutra.

Cinza claro, apreciado por seu efeito discreto e calmante.

Essas tonalidades têm uma coisa em comum: evitam a sobrecarga visual e permitem que sua mente relaxe com mais facilidade.

Um quarto que te prepara suavemente para dormir.

A cor das paredes não é o único fator. Ela faz parte de um conjunto maior de fatores que influenciam sua capacidade de dormir bem. Iluminação, temperatura do quarto, tempo gasto em frente às telas antes de dormir e sua rotina noturna também desempenham um papel crucial. O ambiente visual pode, no entanto, funcionar como um sinal sutil enviado ao cérebro.

Um quarto com cores relaxantes pode ajudar a criar uma atmosfera propícia ao descanso. Assim, sua mente entende mais facilmente que é hora de desacelerar, facilitando a transição para o sono.

Uma influência real, mas pessoal.

Os pesquisadores ressaltam, no entanto, que a percepção das cores permanece altamente subjetiva. A mesma tonalidade pode ser percebida como calmante por uma pessoa e neutra, ou até mesmo estimulante, por outra. O estado emocional, os hábitos de vida ou mesmo as memórias associadas a certas cores podem influenciar essa percepção.

Isso significa que não existe uma única cor "perfeita" para dormir. No entanto, algumas tendências estão claramente surgindo: tons suaves e com baixa saturação geralmente parecem mais propícios ao descanso.

Uma decoração pensada para melhorar o seu bem-estar.

Sem transformar seu quarto em um laboratório, repensar um pouco a paleta de cores já pode mudar completamente a atmosfera do ambiente. O objetivo não é seguir regras rígidas, mas sim criar um espaço onde você se sinta bem, relaxado e confortável. Um quarto tranquilo pode se tornar um verdadeiro refúgio, um lugar onde seu corpo e mente naturalmente entendem que é hora de desacelerar.

Resumindo, a cor das suas paredes por si só não determinará a qualidade do seu sono, mas certamente pode influenciar a atmosfera geral do seu quarto. E, às vezes, uma simples mudança de tonalidade é suficiente para transformar sua relação com o sono e o seu bem-estar.