"Pescoço tecnológico", uma condição relacionada ao uso excessivo de telas que está se tornando cada vez mais comum.

Olhar para o celular, trabalhar no computador, rolar a tela sem parar… as telas fazem parte do seu dia a dia. Esse hábito aparentemente inofensivo pode ter um impacto muito real no seu corpo. A “síndrome do pescoço tecnológico” está se tornando uma condição cada vez mais comum.

Uma postura que exerce muita pressão sobre o pescoço.

"Pescoço tecnológico", ou "pescoço de tela", refere-se à dor causada pela postura prolongada da cabeça para a frente. Especificamente, a cabeça se move para a frente, os ombros se curvam e o pescoço perde seu alinhamento natural. Como resultado, os músculos do pescoço, trapézio e parte superior das costas trabalham continuamente para compensar.

Essa sobrecarga pode causar rigidez, dor na parte de trás da cabeça, entre as omoplatas ou até mesmo nos ombros. Seu corpo é mais do que apenas uma postura fixa. Esse desequilíbrio também pode afetar outras áreas: tensão na mandíbula, desconforto nos braços ou pulsos, ou até mesmo respiração mais superficial devido à compressão da caixa torácica. Seu corpo, em toda a sua complexidade, envia sinais importantes que você deve ouvir.

Muito mais do que apenas dor.

A síndrome do pescoço tecnológico não é apenas um desconforto físico. Ela também pode afetar sua saúde geral. Manter a cabeça inclinada para a frente por longos períodos pode comprimir certos nervos e perturbar o equilíbrio do sistema nervoso. Estudos sugerem que isso pode aumentar o estresse, afetar a qualidade do sono e o humor.

A isso se soma um ciclo vicioso difícil de quebrar: a dor leva à fadiga, a fadiga prejudica a concentração e a má postura retorna quase automaticamente. Entre adolescentes e jovens adultos, particularmente expostos a telas, esse fenômeno está se tornando cada vez mais comum. Isso é um sinal claro de que sua postura merece tanta atenção quanto seu estilo de vida.

O principal culpado continua sendo o uso intensivo de telas, especialmente quando mal posicionadas. Um celular muito baixo, um computador mal ajustado ou um tablet sem suporte obrigam o pescoço a permanecer curvado por longos períodos. Some a isso a falta de pausas, a movimentação limitada durante o dia e, às vezes, uma ergonomia questionável, e você terá o ambiente perfeito para o desenvolvimento de tensão persistente. Seu corpo não é "frágil": ele se adapta, mas quando compensa por muito tempo, acaba exigindo atenção.

Sinais que não devem ser ignorados

Certos sinais devem alertá-lo:

uma sensação de rigidez no pescoço ou na parte superior das costas

Dor persistente nos ombros ou entre as omoplatas.

dificuldade em endireitar a cabeça sem esforço

formigamento nos braços ou dores de cabeça

Caso esses sintomas persistam, consultar um profissional de saúde pode ser útil para evitar que esses desequilíbrios se agravem com o tempo.

Ações para aliviar o seu corpo

Boas notícias: você pode agir na sua própria escala, sem interromper toda a sua rotina.

Comece ajustando o ambiente: coloque as telas na altura dos olhos, apoie as costas e mantenha os pés firmemente plantados no chão.

Lembre-se de fazer pausas regulares, a cada 30 a 60 minutos, para movimentar o pescoço e os ombros.

Alguns movimentos simples podem fazer a diferença: inclinações suaves da cabeça, alongamentos laterais, rotações dos ombros ou exercícios de retração do queixo. Esses movimentos ajudam a liberar a tensão e fortalecer os músculos que sustentam a postura.

O objetivo não é a perfeição, mas sim uma melhor compreensão do seu corpo, em toda a sua diversidade e necessidades.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada pela Dra. Jen Fraboni, PT, DPT (@docjenfit)

Resumindo, a "síndrome do pescoço tecnológico" reflete nosso estilo de vida hiperconectado. Não é inevitável, mas um sinal de que precisamos nos adaptar. Ao tomar consciência dos seus hábitos e fazer alguns ajustes, você pode manter seu conforto, mobilidade e bem-estar geral.