Segundo um estudo, beber de duas a três xícaras de café por dia pode reduzir o risco de demência.

O café é uma das bebidas mais consumidas no mundo. Além de seus conhecidos efeitos estimulantes, ele também pode desempenhar um papel na saúde cerebral. Um amplo estudo conduzido por pesquisadores de Harvard, MIT e Brigham and Women's University sugere que o consumo de duas a três xícaras de café com cafeína por dia está associado a um menor risco de demência.

Um estudo realizado com mais de 130.000 pessoas.

Para melhor compreender o impacto do café no envelhecimento cerebral, pesquisadores analisaram dados de mais de 130.000 participantes acompanhados por aproximadamente 43 anos. Os resultados foram publicados na revista científica JAMA.

Durante esse período, os cientistas observaram os hábitos de consumo de café e chá dos participantes, bem como sua saúde cognitiva ao longo do tempo. As análises mostraram que as pessoas que consumiam café com cafeína regularmente apresentavam menor risco de desenvolver demência em comparação com aquelas que consumiam pouco ou nenhum desses produtos.

Uma redução do risco de demência de aproximadamente 18%.

De acordo com os resultados do estudo, os participantes que consumiam mais café apresentaram um risco aproximadamente 18% menor de desenvolver demência durante o período de acompanhamento. Os pesquisadores também observaram que esses participantes tiveram um desempenho melhor, em média, em certos testes cognitivos, incluindo aqueles que avaliavam a memória e a velocidade de processamento de informações. Os benefícios pareceram particularmente acentuados em indivíduos que consumiam cerca de duas a três xícaras de café por dia.

O possível papel da cafeína

Os resultados do estudo sugerem que a cafeína pode desempenhar um papel nesse potencial efeito protetor. De fato, os pesquisadores não observaram a mesma ligação entre o consumo de café descafeinado e o risco de demência. Essa diferença sugere que certos compostos presentes no café com cafeína, particularmente a cafeína, podem influenciar a saúde cerebral.

Sabe-se que a cafeína atua no sistema nervoso central e bloqueia certos receptores envolvidos nos processos de envelhecimento cerebral. No entanto, os pesquisadores apontam que os mecanismos exatos ainda precisam ser esclarecidos.

Efeitos semelhantes foram observados com o chá.

O estudo também examinou o consumo de chá. Os pesquisadores encontraram uma associação semelhante entre o consumo moderado de chá e um menor risco de demência. Especificamente, os resultados indicam que as pessoas que bebiam de uma a duas xícaras de chá por dia também apresentaram um declínio cognitivo ligeiramente mais lento do que aquelas que não bebiam. Essas observações sugerem que certas substâncias presentes nessas bebidas, como a cafeína ou alguns antioxidantes, podem ajudar a proteger a função cerebral.

Uma associação, não uma prova de causalidade.

Apesar desses resultados encorajadores, os pesquisadores enfatizam que seu estudo demonstra uma associação estatística, e não uma relação de causa e efeito. Outros fatores também podem influenciar os resultados observados. Por exemplo, pessoas que consomem café podem ter hábitos de vida diferentes, como uma dieta específica, um nível mais alto de atividade física ou melhor acesso a serviços de saúde. Os cientistas, portanto, reiteram que o café não deve ser considerado a única solução para a prevenção da demência.

O papel do estilo de vida na saúde cognitiva

Numerosos estudos demonstram que a saúde cerebral depende de diversos fatores combinados. Uma dieta equilibrada, atividade física regular, estímulo intelectual e controle dos fatores de risco cardiovascular desempenham um papel importante na prevenção do declínio cognitivo.

O consumo moderado de café pode, portanto, fazer parte de um conjunto mais amplo de hábitos benéficos para a saúde cerebral. Para os pesquisadores, esses resultados abrem caminhos interessantes para uma melhor compreensão das ligações entre certas bebidas amplamente consumidas e o envelhecimento cerebral.