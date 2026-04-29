Por que retomar os hobbies da infância faz bem para o cérebro

Durante a infância, nos envolvemos em inúmeras atividades, algumas mais recreativas do que outras. Batemos recordes de pular corda, gostamos de colorir dentro das linhas, lemos histórias em quadrinhos e aliviamos o tédio transformando a entrada da garagem em uma pista de patinação. Esses passatempos, às vezes tranquilos, às vezes ousados, raramente duram. No entanto, devemos redescobrir essas atividades infantis e dedicar um espaço a elas em nossas agendas lotadas.

Combater o declínio cognitivo enquanto se diverte

Todos nós tínhamos um passatempo favorito durante a infância. Os mais habilidosos esculpiam argila como Giacometti com gesso ou davam asas à imaginação em folhas de papel em branco, enquanto os autoproclamados hiperativos faziam acrobacias na pista de skate ou improvisavam um percurso de obstáculos de patins em volta de brinquedos ao ar livre. As crianças com espírito competitivo até se dedicavam a esses hobbies em alto nível, ganhando medalhas e a admiração dos pais.

Mas eis a questão: tudo que é bom acaba, e à medida que chegamos à idade adulta, as prioridades mudam, assim como nossos desejos. Em vez de continuarmos com pular corda, andar de skate e livros de colorir mágicos, descobrimos novas distrações, mais "em sintonia" com a nossa idade, como tomar uns drinques num terraço, reclamar do mundo ou fazer pilates sob luzes infravermelhas. Abandonamos esses hobbies ao mesmo tempo que fechamos nossa caixa de brinquedos e saímos da casa onde crescemos.

No entanto, empinar pipa, patinar no asfalto sem medo de cair e se machucar, cantar sem esperar por uma noite de karaokê ou desenhar em cadernos de rascunho não deveriam ser passatempos passageiros reservados para crianças menores de dez anos. Principalmente não as atividades de lazer que estimulam mentes expressivas, como desenhar, esculpir, escrever — qualquer coisa que se origine na mente e encontre expressão em algum meio. A ciência comprova isso. De acordo com um estudo publicado na revista Nature Communications, hobbies criativos retardam o envelhecimento cerebral . Isso também corrobora o conceito de "neuroplasticidade": a capacidade do cérebro de mudar e criar novas conexões com base em experiências, aprendizado e ambiente.

Uma grande sensação de satisfação pessoal

Em vez de corrermos atrás de atividades da moda no Instagram, como pickleball ou hyrox, seria melhor cultivarmos nossas paixões de infância, aquelas que às vezes nos faziam esquecer o resto do mundo ou até mesmo a hora do jantar. Acreditamos erroneamente que essas atividades são melhores em nossas memórias do que na realidade, e tememos a decepção, como aquela vez em que tentamos novamente aquelas famosas bolas Mammoth. Mas, em primeiro lugar, reconectar-se com os hobbies da infância nos proporciona um pouco de leveza em uma vida diária pontuada por tarefas tediosas e responsabilidades esmagadoras. Em segundo lugar, embora seja necessário um pouco de prática para recuperar nossas habilidades antigas, e nossas articulações possam sofrer um pouco para acompanhar o ritmo, a alegria que sentimos permanece intacta.

Quando você consegue fazer slalom entre cones de patins ou escrever um poema com pelo menos algumas rimas coerentes, sente uma imensa satisfação pessoal. Retomar uma atividade da infância é uma microconquista, uma pequena vitória simbólica, uma homenagem à criança que você já foi. Trata-se também de enfrentar sentimentos de fracasso ou abandono e redescobrir aquela faísca que o Pilates Reformer e outros jogos "de adulto" não conseguem recriar. E essas atividades, como a madeleine de Proust, são inegavelmente reconfortantes, além de serem uma fonte de crescimento pessoal.

Os psicólogos chamam isso de memória implícita. "A vantagem da memória implícita é que ela permite que a mente seja, até certo ponto, livre. Podemos realizar tarefas aprendidas implicitamente sem pensar nelas, o que nos permite fazer outras coisas. Nesse sentido, acessar a memória implícita pode ser muito relaxante", explica Thomas C. Südhof, MD, diretor do Laboratório Südhof no Departamento de Fisiologia de Stanford, à Vogue americana .

Uma forma de redescobrir sua criança interior.

Retomar hobbies da infância também significa reabrir uma porta que a vida adulta às vezes fecha rápido demais. É a porta para dias despreocupados, espontaneidade e para fazer as coisas "pela pura alegria", sem metas de desempenho ou preocupações com lucratividade. Em resumo, um lugar onde você não precisa provar nada.

Em um cotidiano frequentemente ditado por obrigações, prazos e produtividade, essas atividades funcionam como um refúgio mental. Desenhar sem a intenção de expor, correr sem um objetivo de tempo, experimentar sem buscar a perfeição: são gestos simples que nos reconectam a uma forma de liberdade interior.

Os psicólogos estão particularmente interessados nesse efeito de "regressão positiva", em que o cérebro redescobre estados emocionais mais leves e seguros. Não se trata de fugir das responsabilidades, mas de reativar vias neurais associadas à brincadeira, à curiosidade e à gratificação imediata. E é aí que reside, muitas vezes, a descoberta: ao revisitarmos atividades passadas, redescobrimos não apenas um passatempo, mas uma versão mais espontânea de nós mesmos — uma versão que ainda não havia internalizado o medo de errar ou do julgamento alheio.

Em última análise, esses momentos de lazer se tornam muito mais do que apenas entretenimento. Eles funcionam como um sopro de ar fresco para a mente, uma maneira suave de desacelerar, liberar a tensão... e lembrar que o prazer também merece um lugar em nossa agenda. Não é preciso esperar até ter um filho para redescobrir esses passatempos fundamentais.