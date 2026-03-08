O poder inesperado do riso na saúde cardiovascular, segundo um estudo.

O riso é frequentemente percebido como um simples reflexo emocional. No entanto, algumas pesquisas científicas sugerem que ele também pode ter um impacto mensurável no coração.

Um estudo que levanta questões

Uma pesquisa conduzida por cientistas do Centro Médico da Universidade de Maryland explorou os efeitos do riso na função cardiovascular. De acordo com essa pesquisa, dois minutos de riso genuíno podem produzir efeitos fisiológicos comparáveis aos observados durante uma breve sessão de atividade física moderada, como cerca de 20 minutos de corrida leve. Os cientistas observaram que o riso leva à dilatação dos vasos sanguíneos, melhorando assim o fluxo sanguíneo.

Em contrapartida, o estresse mental causou vasoconstrição, ou seja, um estreitamento dos vasos sanguíneos, o que poderia aumentar a pressão exercida sobre o sistema cardiovascular.

Como o riso afeta os vasos sanguíneos

Pesquisadores avaliaram a reatividade dos vasos sanguíneos em participantes expostos a diferentes estímulos emocionais. Ao assistirem a vídeos humorísticos, as artérias dilataram significativamente. O efeito oposto foi observado quando confrontados com cenas estressantes.

Essa dilatação promove melhor oxigenação dos tecidos e um fluxo sanguíneo mais suave. De acordo com a equipe de Maryland, o riso funciona como um "mini-exercício" para os vasos sanguíneos, contribuindo para sua flexibilidade.

A redução dos hormônios do estresse, particularmente o cortisol e a adrenalina, também desempenha um papel importante. Níveis cronicamente elevados desses hormônios estão associados a um risco aumentado de doenças cardiovasculares.

Riso e saúde do coração: o que dizem as pesquisas?

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) , as doenças cardiovasculares continuam sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo. Os fatores de risco incluem hipertensão, tabagismo, sedentarismo e estresse crônico.

Diversos estudos examinaram a relação entre emoções positivas e saúde cardiovascular. Publicações em periódicos como Circulation, da Associação Americana do Coração, sugerem que o bem-estar emocional pode estar associado a um risco cardiovascular reduzido.

O riso, como expressão de emoção positiva, encaixa-se nessa dinâmica. Ele estimula o diafragma, aumenta temporariamente a frequência cardíaca e, em seguida, induz uma fase de relaxamento muscular e vascular.

Um complemento, não um substituto.

No entanto, pesquisadores de Maryland enfatizam um ponto essencial: o riso não substitui a atividade física regular nem as medidas médicas recomendadas.

Exercícios físicos estruturados melhoram a capacidade cardiorrespiratória, fortalecem o músculo cardíaco e ajudam a controlar o peso e a pressão arterial. O riso, por outro lado, funciona mais como um estímulo fisiológico temporário. No entanto, pode contribuir para um estilo de vida saudável para o coração, principalmente por ajudar a controlar o estresse.

O papel do estresse nas doenças cardiovasculares

O estresse crônico é reconhecido como um fator agravante para o sistema cardiovascular. De acordo com a Federação Francesa de Cardiologia, o estresse prolongado pode contribuir para a hipertensão e distúrbios do ritmo cardíaco. Ao reduzir temporariamente a tensão psicológica, o riso pode, portanto, ajudar indiretamente a proteger o coração.

Algumas equipes de pesquisa também estão interessadas em terapias complementares baseadas no humor ou na "terapia do riso" em ambientes hospitalares, embora essas abordagens ainda exijam avaliações científicas aprofundadas.

Integrar o riso no dia a dia.

Sem prescrever uma receita médica para o humor, os resultados do estudo nos convidam a refletir sobre o papel das emoções positivas na saúde geral. Assistir a uma comédia, compartilhar um momento agradável ou cultivar a autodepreciação podem parecer insignificantes. No entanto, esses momentos desencadeiam reações fisiológicas mensuráveis. Em uma sociedade onde o estresse é onipresente, valorizar esses momentos pode fazer parte de uma abordagem mais ampla de prevenção.

Em resumo, pesquisas do Centro Médico da Universidade de Maryland sugerem que o riso tem efeitos tangíveis na função vascular, promovendo a dilatação arterial e reduzindo os hormônios do estresse. Embora não substitua o exercício físico ou o acompanhamento médico adequado, pode ser um aliado adicional para a saúde cardiovascular. Mais um motivo para não subestimar o poder de uma boa risada.