Esse reflexo simples pode te ajudar a lidar com o estresse no trabalho.

Bem-estar
Léa Michel
O estresse no ambiente de trabalho é um problema crescente que impacta tanto a saúde dos funcionários quanto o desempenho da empresa. De acordo com um estudo aprofundado , a prática de mindfulness, particularmente em conjunto com o contato com a natureza, parece ser uma ferramenta eficaz para melhor gerenciar esse estresse.

O peso do estresse profissional

O estresse relacionado ao trabalho acarreta inúmeras consequências negativas, que vão desde transtornos psicológicos como ansiedade e depressão até problemas de saúde física como hipertensão e fadiga crônica. Também afeta a produtividade e a qualidade do trabalho, resultando em um custo econômico considerável para as empresas.

É importante ressaltar que a pressão excessiva e o estresse relacionado ao trabalho não devem ser considerados normais ou inevitáveis: todo indivíduo tem o direito de trabalhar em um ambiente saudável que respeite seu bem-estar físico e mental e seja livre de pressões prejudiciais. No entanto, o estresse pode ocorrer mesmo em condições de trabalho adequadas. Existem diversas soluções para preservar o bem-estar dos funcionários e prevenir ou mitigar os efeitos do estresse relacionado ao trabalho.

Mindfulness como solução individual

Mindfulness significa prestar atenção ao momento presente de forma aberta e sem julgamentos. Essa prática ajuda a reduzir a reatividade emocional ao estresse, melhora o bem-estar e promove uma melhor regulação emocional. No ambiente de trabalho, permite que os funcionários adotem uma abordagem mais serena diante das pressões diárias.

O papel benéfico da natureza

O estudo também destaca que o contato com a natureza, mesmo em ambientes urbanos ou no escritório, por meio de plantas ou vistas para espaços verdes, ajuda a reduzir o estresse. A combinação da natureza com a atenção plena amplifica seus efeitos, ajudando a restaurar os recursos mentais, reduzir a fadiga cognitiva e aumentar a capacidade de concentração.

Um modelo inovador para uma melhor gestão do stress.

Pesquisadores propõem um modelo chamado Intervenção Baseada em Mindfulness na Natureza (MiNBI, na sigla em inglês), que combina essas duas abordagens. Pausas regulares e momentos de meditação em contato com a natureza, tanto em ambientes internos quanto externos, promovem a recuperação mental e o bem-estar geral no trabalho. Recomenda-se que as organizações integrem essas práticas para criar ambientes de trabalho mais saudáveis.

Adotar práticas de mindfulness e aumentar o contato com a natureza no ambiente de trabalho é uma maneira simples, porém poderosa, de gerenciar melhor o estresse no trabalho. Isso melhora tanto a saúde individual quanto o desempenho da empresa, lançando as bases para um futuro profissional mais equilibrado e sustentável.

