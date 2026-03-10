Paralisia do sono: este distúrbio afeta quase uma em cada três pessoas.

Imagine-se incapaz de se mover, convencido de que uma presença ameaçadora espreita em seu quarto. Isso não é um filme de terror, mas sim paralisia do sono, um distúrbio que afeta quase 30% da população mundial pelo menos uma vez na vida, segundo a Cleveland Clinic .

O momento suspenso entre o sonho e a realidade.

Esse fenômeno ocorre no exato momento da transição do sono para a vigília. Você está consciente, consegue ver o seu quarto, mas não consegue mover um músculo sequer. A sensação de aperto no peito, as alucinações aterrorizantes (figuras malignas, vozes espectrais) e o pânico de sufocamento duram de alguns segundos a dois minutos. Uma experiência arrepiante que deixa uma impressão duradoura.

Por que seu cérebro está te paralisando?

Durante o sono REM, o cérebro inibe os movimentos musculares para evitar que você represente seus sonhos. A paralisia do sono ocorre quando a consciência retorna antes que o corpo esteja completamente desperto. As causas comuns incluem privação de sono, horários irregulares, apneia do sono, estresse, ansiedade, narcolepsia ou até mesmo certos medicamentos.

Os sinais que não mentem

Você não consegue falar nem gesticular, mas seus olhos se movem. O medo domina, às vezes acompanhado por uma sensação de desmaio. Mais comum em pessoas de 20 a 30 anos, esse transtorno se intensifica sob estresse; acordar a pessoa geralmente é suficiente para encerrar o episódio.

Quebrando o ciclo vicioso

Não existe cura milagrosa para uma crise completa, mas a prevenção é possível. Portanto, adote uma higiene do sono impecável: horários regulares para dormir, quarto escuro e nada de telas. Trate quaisquer problemas subjacentes (terapia cognitivo-comportamental, antidepressivos, se necessário). Durante uma crise, concentre-se em um pequeno movimento (como mover um dedo) para ajudar a se "libertar" mais rapidamente.

Um único episódio pode desencadear ansiedade na hora de dormir, arruinando suas noites seguintes. Seja gentil consigo mesmo: fadiga e confusão após o ataque são normais. Se o problema se repetir, um exame de sono pode revelar narcolepsia ou apneia do sono.

Em última análise, a paralisia do sono não é sobrenatural, mas pode ser bastante perturbadora. Fique tranquilo: esse desmaio temporário não ameaça sua saúde, apenas sua paz noturna. Priorize o sono para despertares tranquilos.