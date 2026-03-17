Esse antigo hábito de bem-estar foi revivido no TikTok.

Na era do leite dourado, do latte de inhame roxo, do matcha e dos shots de gengibre, outra bebida virtuosa está chegando às nossas mãos. E ela não contém eletrólitos, nutrientes ou limão. Beber água quente, purificada de todos os aromatizantes e sem saquinhos de chá, é a nova receita de bem-estar 2.0. Uma prática inspirada na medicina tradicional chinesa, que se tornou viral.

Beber água quente sem conservantes, um gesto que viralizou.

No TikTok, os usuários estão abandonando sucos detox, smoothies energéticos e fontes da juventude para beber água morna em canecas. E não, não é em resposta a algum desafio duvidoso que esteja testando os limites da sua tolerância oral. Eles estão fervendo a água não para preparar um chá de ervas "de fácil digestão " ou uma bebida revigorante, mas sim para beber água quente pura, sem nenhum ingrediente adicional. Em suas canecas, não há suco de limão, nem ervas em pó, nem colágeno diluído. Só água.

É a mais recente mania de bem-estar. Em vez de saborear um café forte ou uma bebida digna de uma cafeteria da moda, os influenciadores se contentam com água em temperatura ambiente. Nem fria, nem escaldante. Numa época em que as prateleiras dos supermercados estão repletas de bebidas saudáveis feitas com raízes obscuras, plantas raras e micronutrientes promissores, eles anseiam por uma rotina de cuidados com a pele mais minimalista. Você provavelmente está se perguntando por que esses autoproclamados gurus espirituais da internet estão se submetendo a tal castigo.

Beber água quente pura, sem sabor ou cor, pode parecer uma farsa à primeira vista. No entanto, é algo bastante sério. Quando você entende os efeitos desse banho suave no corpo, supera facilmente a hesitação inicial e esquece seus preconceitos. E embora os internautas possam pensar que fizeram uma descoberta, na realidade, beber água quente é uma prática difundida na medicina tradicional chinesa.

Os benefícios inesperados da água quente para o corpo.

Beber água quente em vez do seu amado café pode não parecer muito atraente. No entanto, é inegavelmente a bebida preferida do corpo, deixando-o completamente revitalizado. Esqueça os combustíveis artificiais que dão a ilusão de energia, mas causam quedas bruscas. A água quente é uma cascata de benefícios para o corpo, eliminando todos aqueles pequenos incômodos do dia a dia. A melhor solução para problemas crônicos costuma ser a mais simples.

A criadora de conteúdo @roro_youraznbigsis , que teve contato com a medicina tradicional chinesa ainda jovem, está convencida de que a água quente é um remédio por si só. Aliás, seu paladar conhece bem os benefícios da bebida, e ela constantemente elogia essa bebida comum por suas propriedades extraordinárias. "Se você está com inchaço, beba água quente. Se você tem cólicas menstruais, beba água quente. Se você está sempre com frio, beba água quente. Se você tem problemas de pele, beba água quente. De manhã, ao acordar, beba água quente. E sua vida vai mudar. Você vai se sentir melhor", afirma.

A água quente também carrega um simbolismo particular, quase espiritual. "Na medicina tradicional chinesa, é importante regular a temperatura corporal porque uma boa circulação e o calor promovem o fluxo de qi, ou energia vital", explica a acupunturista Tsao-Lin E. Moy ao Bustle . Por outro lado, bebidas com muito gelo, como lattes gelados ou coquetéis com cortisol , causam um choque térmico interno que desacelera todas as funções do corpo.

Como tornar esse ritual mais atraente

Em teoria, beber uma simples xícara de água quente pode parecer um pouco austero. Afinal, estamos acostumados a bebidas indulgentes, sabores aromáticos e drinques fotogênicos que se acumulam em cafeterias da moda. Mas para quem deseja adotar esse ritual de bem-estar sem a sensação de estar bebendo "uma xícara vazia", existem alguns truques simples para tornar esse hábito mais acessível.

O primeiro passo é transformar esse momento em uma verdadeira pausa no seu dia. Em vez de engolir a água quente rapidamente, aproveite para saboreá-la como se fosse uma xícara de chá. Escolha uma caneca bonita, acomode-se confortavelmente e desfrute desse interlúdio tranquilo. O simples fato de ritualizar esse gesto já pode torná-lo mais prazeroso.

Algumas pessoas também preferem brincar com a temperatura. A ideia não é beber água escaldante, mas sim água morna ou ligeiramente quente, que permanece suave na boca e no corpo. Essa nuance pode fazer toda a diferença, especialmente para quem está começando a praticar. Se você tem o paladar sensível, pode aprimorar completamente essa água morna. Como? Com gengibre ralado, uma fatia de limão ou algumas especiarias bem escolhidas. Para evitar que essa água benéfica se transforme em uma poça poluída, certifique-se também de filtrar a água da torneira.

Em última análise, esse ritual aparentemente simples nos lembra de algo essencial: o bem-estar nem sempre se encontra em receitas complicadas. Às vezes, tudo o que é preciso é uma xícara de água quente nas mãos para desacelerar, ouvir o próprio corpo e voltar ao básico.