"Mulheres não deveriam levantar pesos": esta atleta responde a um estereótipo ainda persistente.

Segundo alguns homens, as mulheres deveriam se contentar com alguns exercícios para o core em um colchonete de espuma, praticar exercícios com moderação e evitar cuidadosamente a área de pesos livres, que é claramente reservada para homens. Para aqueles que se sentem enojados com a visão de mulheres levantando halteres e realizando rotinas hercúleas, esta fisiculturista responde com seus ombros largos e braços musculosos.

Uma demonstração de força que destrói o mito da mulher frágil.

Nas redes sociais, assim que as mulheres exibem seus corpos esculturais graças à musculação e compartilham seus treinos intimidantes com pesos pesados, os homens se indignam. Eles se preocupam com a feminilidade delas e acreditam que as mulheres estão se tornando menos atraentes, reduzindo assim suas chances de conquistar corações. Em seguida, defendem a modéstia muscular para que as mulheres permaneçam atléticas e não os ofusquem com seus físicos imponentes. Eles não querem que os homens se sintam inferiores, mas sim que mantenham uma aparência de credibilidade em caso de perigo.

No ideal estético predominante, uma mulher não deveria ter massa muscular excessiva, mas sim ser tonificada , magra e esculpida, fazendo círculos com as pernas, agachamentos com o peso do corpo e pequenos movimentos de braço com halteres que pesam menos que o cérebro de seus detratores — apenas alguns gramas. No entanto, @kechynara se recusa a deixar que esses padrões de magreza ditem sua rotina na academia.

A criadora de conteúdo, que quebra o estereótipo da mulher frágil e indefesa com um simples encolher de ombros, dedica seu tempo a aprimorar seu físico. Ela se exercita não para perder peso, mas para ganhar massa muscular, testando constantemente os limites de sua força. Nós a vemos em ação, puxando uma pilha inteira de pesos na polia alta, sofrendo visivelmente durante um treino de pernas com carga máxima e abrindo os braços como um pássaro com as asas abertas.

Levantando pesos para que os invejosos pensem duas vezes antes de falar.

Essa mulher, uma mistura de Lara Croft, Mulher-Maravilha e Mulher-Hulk, compartilha sua jornada atlética online como uma espécie de rito de passagem. Além de ser um poderoso exemplo de força feminina, ela também transmite mensagens importantes. "Eu me celebro porque muitas versões de mim lutaram por essa paz e confiança", proclama ela em uma postagem repleta de compaixão.

No fim das contas, seus treinos são mais sobre se reconectar consigo mesma, atos de amor próprio, do que atividades extracurriculares. "A academia é minha terapia", diz ela em outra publicação. E mesmo que pareça estar sofrendo muito diante das câmeras, ela sai de lá com o coração leve e a autoestima renovada.

Longe de ter o físico das modelos das campanhas publicitárias dessas academias, ela não tenta imitar as garotas das vitrines. Na verdade, ela atingiu o ápice da autoconfiança. Quando não está alimentando seu ego, ela desafia as críticas flexionando os músculos e fazendo poses que lembram deuses gregos. Os halteres que ela levanta com um olhar desafiador são armas formidáveis contra seus detratores.

Por trás dessa proibição está o medo de mulheres musculosas.

Se mulheres musculosas provocam reações tão fortes, não se trata simplesmente de uma questão de gosto ou estética. Durante séculos, a força física foi quase um privilégio biológico reservado aos homens. Ver uma mulher levantar pesos maiores do que alguns homens, portanto, desafia uma hierarquia considerada natural por muito tempo.

Nas seções de comentários desses vídeos, as críticas sempre seguem o mesmo padrão. Internautas afirmam que essas atletas "parecem homens", que "perdem a feminilidade" ou que nunca encontrarão um parceiro. Como se a atividade atlética devesse, acima de tudo, ser compatível com o olhar masculino. Por trás desses comentários, muitas vezes, reside a mesma ideia: uma mulher pode ser atlética, desde que não se torne mais forte do que aqueles que a assistem.

Por meio de seus vídeos, @kechynara nos lembra de uma verdade óbvia: as barras nunca tiveram gênero. Uma barra carregada não exige documento de identidade ou cromossomos para ser levantada. Ela simplesmente recompensa trabalho duro, consistência e disciplina. Quanto mais mulheres se permitirem ocupar esse espaço, mais elas desmantelam a ideia de que seus corpos precisam ser discretos, leves ou frágeis para serem aceitos.

Em última análise, o verdadeiro peso que essa atleta levanta pode não ser aquele inscrito nas anilhas. São décadas de estereótipos que associaram força aos homens e delicadeza às mulheres. A cada repetição, ela prova que uma mulher não precisa parecer frágil para ser feminina, nem se desculpar por ser forte para ser plenamente ela mesma.