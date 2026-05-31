Por que algumas pessoas desenvolvem espinhas depois de tomar banho de sol?

Bem-estar
Léa Michel
Photo d'illustration : Magnific

Você está aproveitando os primeiros raios de sol e, algumas horas ou dias depois, sua pele reage com pequenas protuberâncias ou manchas vermelhas. Fique tranquilo, esse fenômeno é comum, geralmente inofensivo e até tem um nome específico: erupção polimórfica à luz (EPL). Entender o que está acontecendo permite que você cuide melhor da sua pele e aproveite o verão com mais tranquilidade.

Lucite, esta reação solar muito comum

Quando surgem manchas após a exposição solar, a causa mais comum é a erupção polimórfica à luz (EPL), também conhecida como dermatite de contato por luz. Ela se manifesta como pequenas lesões vermelhas, às vezes elevadas, frequentemente acompanhadas de coceira. O peito, o pescoço, os braços e as pernas são as áreas mais afetadas, pois são as primeiras a serem expostas ao sol.

Essa reação geralmente ocorre algumas horas ou dias após a exposição, principalmente na primavera ou no início do verão, quando a pele ainda não está acostumada aos raios UV. Ela afeta uma parcela significativa da população, particularmente pessoas de pele clara, mulheres e pessoas com menos de 30 anos.

Pele que reage de forma exagerada ao sol.

A erupção solar está ligada a uma reação imunológica incomum aos raios ultravioleta, particularmente aos raios UVA. Em termos mais simples, a pele "interpreta" o sol como um sinal agressivo e desencadeia uma resposta inflamatória.

Esse mecanismo corresponde a uma forma de hipersensibilidade tardia. Embora a ciência ainda não o tenha elucidado completamente, acredita-se que certos fatores hormonais possam explicar por que as mulheres são mais afetadas. A boa notícia é que a pele geralmente se adapta gradualmente: com a exposição repetida, torna-se menos reativa e as crises tendem a se tornar menos frequentes.

Nem sempre a erupção cutânea é induzida pela luz solar: outras causas possíveis

Nem todas as erupções cutâneas induzidas pelo sol são causadas pela erupção polimórfica à luz (EPL). Em alguns casos, pode ser uma reação anteriormente conhecida como "acne de Maiorca". Essa condição era associada à interação entre os raios UV e certos ingredientes presentes em protetores solares mais antigos. Embora as fórmulas tenham evoluído desde então, outros fatores ainda podem influenciar. Calor, transpiração ou produtos muito ricos podem obstruir os poros e promover o surgimento de espinhas.

Além disso, o sol às vezes dá a impressão de uma pele "mais limpa", secando temporariamente as imperfeições. No entanto, posteriormente, pode ocorrer um efeito rebote, dando a impressão de que as imperfeições retornam com força total.

Como cuidar da pele sem se privar do sol.

Adotar algumas medidas simples pode realmente fazer a diferença.

  • A exposição gradual permite que a pele se adapte suavemente. É melhor evitar sessões longas e intensas assim que o clima esquentar.
  • A proteção solar de amplo espectro, idealmente com FPS 50 ou superior, ajuda a limitar as reações.
  • Texturas não comedogênicas também são benéficas para manter a pele confortável e equilibrada.
  • Roupas leves e que cubram o corpo também podem oferecer suporte real durante exposição prolongada.

A erupção solar costuma ser temporária e inofensiva. No entanto, se as reações forem intensas, repetidas ou causarem desconforto, a opinião de um dermatologista pode fornecer soluções adequadas e personalizadas.

No fim das contas, ter espinhas após a exposição solar não é anormal nem motivo de vergonha. É simplesmente a forma que a sua pele encontra para se comunicar e se proteger. Sua pele é viva, reativa, às vezes sensível, e isso faz parte da sua natureza. O segredo é cuidar dela com delicadeza, sem julgamentos, aprendendo a reconhecer suas necessidades.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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