Por que algumas pessoas desenvolvem espinhas depois de tomar banho de sol?

Você está aproveitando os primeiros raios de sol e, algumas horas ou dias depois, sua pele reage com pequenas protuberâncias ou manchas vermelhas. Fique tranquilo, esse fenômeno é comum, geralmente inofensivo e até tem um nome específico: erupção polimórfica à luz (EPL). Entender o que está acontecendo permite que você cuide melhor da sua pele e aproveite o verão com mais tranquilidade.

Lucite, esta reação solar muito comum

Quando surgem manchas após a exposição solar, a causa mais comum é a erupção polimórfica à luz (EPL), também conhecida como dermatite de contato por luz. Ela se manifesta como pequenas lesões vermelhas, às vezes elevadas, frequentemente acompanhadas de coceira. O peito, o pescoço, os braços e as pernas são as áreas mais afetadas, pois são as primeiras a serem expostas ao sol.

Essa reação geralmente ocorre algumas horas ou dias após a exposição, principalmente na primavera ou no início do verão, quando a pele ainda não está acostumada aos raios UV. Ela afeta uma parcela significativa da população, particularmente pessoas de pele clara, mulheres e pessoas com menos de 30 anos.

Pele que reage de forma exagerada ao sol.

A erupção solar está ligada a uma reação imunológica incomum aos raios ultravioleta, particularmente aos raios UVA. Em termos mais simples, a pele "interpreta" o sol como um sinal agressivo e desencadeia uma resposta inflamatória.

Esse mecanismo corresponde a uma forma de hipersensibilidade tardia. Embora a ciência ainda não o tenha elucidado completamente, acredita-se que certos fatores hormonais possam explicar por que as mulheres são mais afetadas. A boa notícia é que a pele geralmente se adapta gradualmente: com a exposição repetida, torna-se menos reativa e as crises tendem a se tornar menos frequentes.

Nem sempre a erupção cutânea é induzida pela luz solar: outras causas possíveis

Nem todas as erupções cutâneas induzidas pelo sol são causadas pela erupção polimórfica à luz (EPL). Em alguns casos, pode ser uma reação anteriormente conhecida como "acne de Maiorca". Essa condição era associada à interação entre os raios UV e certos ingredientes presentes em protetores solares mais antigos. Embora as fórmulas tenham evoluído desde então, outros fatores ainda podem influenciar. Calor, transpiração ou produtos muito ricos podem obstruir os poros e promover o surgimento de espinhas.

Além disso, o sol às vezes dá a impressão de uma pele "mais limpa", secando temporariamente as imperfeições. No entanto, posteriormente, pode ocorrer um efeito rebote, dando a impressão de que as imperfeições retornam com força total.

Como cuidar da pele sem se privar do sol.

Adotar algumas medidas simples pode realmente fazer a diferença.

A exposição gradual permite que a pele se adapte suavemente. É melhor evitar sessões longas e intensas assim que o clima esquentar.

A proteção solar de amplo espectro, idealmente com FPS 50 ou superior, ajuda a limitar as reações.

Texturas não comedogênicas também são benéficas para manter a pele confortável e equilibrada.

Roupas leves e que cubram o corpo também podem oferecer suporte real durante exposição prolongada.

A erupção solar costuma ser temporária e inofensiva. No entanto, se as reações forem intensas, repetidas ou causarem desconforto, a opinião de um dermatologista pode fornecer soluções adequadas e personalizadas.

No fim das contas, ter espinhas após a exposição solar não é anormal nem motivo de vergonha. É simplesmente a forma que a sua pele encontra para se comunicar e se proteger. Sua pele é viva, reativa, às vezes sensível, e isso faz parte da sua natureza. O segredo é cuidar dela com delicadeza, sem julgamentos, aprendendo a reconhecer suas necessidades.