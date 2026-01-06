Um gesto simples a adotar antes de trabalhar sentado o dia todo (e é delicioso)

Se você tem um trabalho sedentário e fica sentado na cadeira do escritório por quase sete horas seguidas, seu corpo está sofrendo silenciosamente. E uma pequena caminhada durante o horário de almoço não vai reverter o dano. Para dar suporte ao seu corpo e evitar mais tensão nessa posição sentada, troque o café por uma xícara de chocolate quente. O cacau, além de delicioso, é um grande aliado para quem trabalha em escritório.

Beber chocolate quente antes de um dia sentado: uma dica inusitada.

Geralmente, uma caneca de chocolate quente é reservada para tardes aconchegantes debaixo de um cobertor e domingos chuvosos de inverno. Essa bebida reconfortante, que evoca constantemente lanches da infância, é mais frequentemente associada ao bip da Netflix do que ao clique de um teclado. No entanto, você deveria manter uma lata de cacau em pó na gaveta da sua mesa e começar o dia com um deleite achocolatado. Essa bebida é como uma poção, especialmente quando você fica sentado em frente ao computador da manhã à noite. É muito mais promissora (e deliciosa) do que aquela bebida aguada que você recebe no trabalho.

Na França, mais de um terço dos adultos combina um alto nível de sedentarismo com atividade física insuficiente. Seu trabalho pode forçá-lo a uma postura passiva: pés apoiados no chão e pernas coladas à cadeira. Apenas os músculos dos dedos recebem algum exercício constante. O problema é que seu corpo não lida bem com isso. Doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, câncer, obesidade, distúrbios musculoesqueléticos (DME) e efeitos na saúde mental — as organizações de saúde pública são claras sobre o assunto.

É claro que o cacau não substitui os dez mil passos diários ou o treino que quebra a rotina. No entanto, esse pó reconfortante ajuda ativamente o corpo, principalmente quando ele leva uma vida sedentária. Essa é a conclusão surpreendente de um estudo recente publicado no The Journal of Psychology .

Melhora a circulação sanguínea para um conforto duradouro.

Para realizar o estudo, os pesquisadores recrutaram 40 homens, todos com excelente saúde e em ótima forma física. Antes de iniciarem uma sessão de trabalho sentados, todos consumiram uma bebida de cacau — não aquela que suas papilas gustativas da infância talvez se lembrem. Uma bebida autêntica, sem qualquer alteração por processos químicos.

Para confirmar sua teoria, eles observaram a função dos vasos sanguíneos dos participantes e, bingo! Após duas horas sentados, observou-se uma diminuição da função vascular em todos os participantes, independentemente de sua condição física. O consumo de uma bebida com baixo teor de flavonóis também levou a uma queda nessa função, enquanto uma bebida rica em flavonóis manteve a função vascular em seu nível inicial durante todo o período sentado, com as medições permanecendo estáveis ou até mesmo aumentando ligeiramente. Em outras palavras: o verdadeiro chocolate quente, uma potência em flavonóis, contribui para a saúde vascular durante períodos prolongados sentado.

O chocolate quente que nossas avós costumavam fazer, aquele com personalidade e sabor, não é apenas uma bebida relaxante. É um "elixir da juventude" e também um ótimo estimulante para quem precisa de energia mental. Os flavonoides do cacau aumentam o fluxo sanguíneo para o cérebro, promovendo maior estado de alerta e uma mente mais clara. Mais um motivo para apreciar esta bebida simples e reconfortante.

Esses alimentos também ajudam trabalhadores sedentários.

Tomar chocolate quente em um escritório de planta aberta não é imaturidade. Pelo contrário, é um gesto responsável, um momento de bem-estar a apenas uma caneca de distância. Os amantes de matcha latte e os viciados em café podem discordar. Nos detalhes do estudo, os pesquisadores afirmam ter usado 150 mg de epicatequina, um tipo de flavonol.

Para desfrutar desses benefícios junto com sua xícara de chá, você também pode adicionar um punhado generoso de frutas vermelhas ou uma maçã grande. E para variar e evitar uma overdose de cacau, você pode optar por um chá verde, que também contém flavonóis.

O cacau em pó não serve apenas para aquecer o paladar no auge do inverno e satisfazer a vontade de chocolate de forma saudável. É um ótimo aliado para quem trabalha em casa. De uma mamadeira com tema da Disney a uma caneca com a inscrição "funcionário do ano", ele está a apenas uma colherada de distância.