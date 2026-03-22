A "regra das 18h30" para aliviar o estresse: por que esse método está gerando tanta discussão?

Bem-estar
Julia P.
Photo d'illustration : Freepik

Num mundo onde o stress e os pensamentos incessantes muitas vezes invadem as noites, a "regra das 18h30" destaca-se pela sua simplicidade e eficácia. Este método, que se tornou viral, sugere definir um horário limite para as preocupações, de forma a libertar a mente e recuperar a merecida calma no final do dia.

A origem e o princípio básico

A técnica foi popularizada por Mel Bradman , uma jornalista que fazia tratamento para ansiedade crônica e que relata o conselho de sua terapeuta: "Depois das 18h30, é hora de não se preocupar". O objetivo não é negar ou reprimir as preocupações, mas confiná-las a um período específico. Dessa forma, em vez de deixar que a ansiedade domine a noite, ela permanece limitada a um período em que pode ser enfrentada com mais eficácia.

Essa ideia é diretamente inspirada no "agendamento da preocupação", uma ferramenta usada na terapia cognitivo-comportamental (TCC). Diversos estudos confirmam que reservar um tempo específico para refletir sobre os pensamentos pode reduzir significativamente o estresse crônico e melhorar o controle da ansiedade.

Por que escolher 18h30?

A escolha das 18h30 não é insignificante. Após esse horário, o cérebro inicia sua fase de recuperação: a fadiga acumulada ao longo do dia muitas vezes amplifica pensamentos negativos e ruminação. Estabelecer um limite permite interromper esse ciclo antes que ele tome conta, proporcionando um verdadeiro descanso mental, como um músculo após o exercício.

Para você ter uma ideia, um estudo estima que temos, em média, 6.200 pensamentos por dia. É impossível controlá-los todos, mas organizá-los em um período específico é totalmente viável e ajuda a reduzir o estresse.

Como aplicar a regra das 18h30

O processo é simples e adaptável a cada pessoa. Antes das 18h30, você pode anotar suas preocupações, fazer uma lista ou pensar em soluções. Depois de uma hora, é hora de passar para outra coisa: ler, fazer uma atividade criativa, exercícios de respiração ou simplesmente relaxar.

Mel Bradman explica que, ao seguir esse ritual, ela gradualmente prolongou suas noites livres de ansiedade, passando de algumas horas tensas para noites tranquilas e serenas. Estudos confirmam que a ruminação perpetua o estresse, enquanto programar pausas mentais restauradoras melhora a atenção, o humor e até mesmo a qualidade do sono.

Os benefícios tangíveis

Este método combina simplicidade e eficácia: não requer equipamentos especiais nem tempo, mas oferece resultados concretos. Entre os benefícios relatados estão:

  • Redução da ansiedade à noite.
  • Melhor qualidade do sono
  • Uma sensação de controle e liberdade mental.
  • Um retorno gradual do otimismo e da energia para o dia seguinte.

A "regra das 6:30" democratiza, assim, uma técnica da TCC, acessível a todos, e relembra uma verdade essencial: o desapego pode ser programado e planejado.

Uma abordagem flexível e atenciosa.

É importante ressaltar que a "regra das 18h30" não é uma obrigação rígida. Cada um pode adaptá-la ao seu próprio ritmo ou necessidades; o essencial é criar um espaço de tranquilidade mental ao final do dia. Não se trata de eliminar as preocupações, mas sim de proporcionar um ambiente seguro e temporário para que a mente possa relaxar.

Em resumo, este método simples e pragmático demonstra que é possível recuperar o equilíbrio emocional sem técnicas complicadas. A "regra das 18h30" ilustra perfeitamente que, com um pouco de disciplina, podemos aprender a liberar a tensão e aproveitar plenamente nossas noites, livres de pensamentos intrusivos.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
Article précédent
"Eu já estava perdendo antes mesmo de entrar no ringue": este boxeador fala sobre a importância da força mental.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Eu já estava perdendo antes mesmo de entrar no ringue": este boxeador fala sobre a importância da força mental.

No esporte, costumamos falar de força, resistência ou técnica. Mas outro elemento pode fazer toda a diferença: a...

Diz-se que essa área do corpo é um verdadeiro tesouro de emoções negativas.

Raiva, frustração, tristeza, solidão, culpa. Essas emoções negativas que às vezes nos invadem não desaparecem assim. Nosso corpo...

Aqui estão os 10 países mais "felizes" em 2026 e o que realmente os diferencia.

Todos os anos, o ranking dos países mais felizes atrai atenção. Este ano, em 2026, ele confirma certas...

Escrever para se sentir melhor: por que os diários estão voltando a ser populares em 2026

Na era digital e das notificações incessantes, reservar um tempo para escrever para si mesmo parece um verdadeiro...

Sobrecarga sensorial: esses são os sinais que muitas pessoas ignoram.

O perfume do seu colega te incomoda toda vez que você passa por perto, o barulho da geladeira...

"Desintoxicação de cortisol": uma moda passageira ou uma necessidade real do organismo?

Cortisol, uma palavra antes reservada ao jargão médico, é agora uma das hashtags mais populares do TikTok. Esse...