A "regra das 18h30" para aliviar o estresse: por que esse método está gerando tanta discussão?

Num mundo onde o stress e os pensamentos incessantes muitas vezes invadem as noites, a "regra das 18h30" destaca-se pela sua simplicidade e eficácia. Este método, que se tornou viral, sugere definir um horário limite para as preocupações, de forma a libertar a mente e recuperar a merecida calma no final do dia.

A origem e o princípio básico

A técnica foi popularizada por Mel Bradman , uma jornalista que fazia tratamento para ansiedade crônica e que relata o conselho de sua terapeuta: "Depois das 18h30, é hora de não se preocupar". O objetivo não é negar ou reprimir as preocupações, mas confiná-las a um período específico. Dessa forma, em vez de deixar que a ansiedade domine a noite, ela permanece limitada a um período em que pode ser enfrentada com mais eficácia.

Essa ideia é diretamente inspirada no "agendamento da preocupação", uma ferramenta usada na terapia cognitivo-comportamental (TCC). Diversos estudos confirmam que reservar um tempo específico para refletir sobre os pensamentos pode reduzir significativamente o estresse crônico e melhorar o controle da ansiedade.

Por que escolher 18h30?

A escolha das 18h30 não é insignificante. Após esse horário, o cérebro inicia sua fase de recuperação: a fadiga acumulada ao longo do dia muitas vezes amplifica pensamentos negativos e ruminação. Estabelecer um limite permite interromper esse ciclo antes que ele tome conta, proporcionando um verdadeiro descanso mental, como um músculo após o exercício.

Para você ter uma ideia, um estudo estima que temos, em média, 6.200 pensamentos por dia. É impossível controlá-los todos, mas organizá-los em um período específico é totalmente viável e ajuda a reduzir o estresse.

Como aplicar a regra das 18h30

O processo é simples e adaptável a cada pessoa. Antes das 18h30, você pode anotar suas preocupações, fazer uma lista ou pensar em soluções. Depois de uma hora, é hora de passar para outra coisa: ler, fazer uma atividade criativa, exercícios de respiração ou simplesmente relaxar.

Mel Bradman explica que, ao seguir esse ritual, ela gradualmente prolongou suas noites livres de ansiedade, passando de algumas horas tensas para noites tranquilas e serenas. Estudos confirmam que a ruminação perpetua o estresse, enquanto programar pausas mentais restauradoras melhora a atenção, o humor e até mesmo a qualidade do sono.

Os benefícios tangíveis

Este método combina simplicidade e eficácia: não requer equipamentos especiais nem tempo, mas oferece resultados concretos. Entre os benefícios relatados estão:

Redução da ansiedade à noite.

Melhor qualidade do sono

Uma sensação de controle e liberdade mental.

Um retorno gradual do otimismo e da energia para o dia seguinte.

A "regra das 6:30" democratiza, assim, uma técnica da TCC, acessível a todos, e relembra uma verdade essencial: o desapego pode ser programado e planejado.

Uma abordagem flexível e atenciosa.

É importante ressaltar que a "regra das 18h30" não é uma obrigação rígida. Cada um pode adaptá-la ao seu próprio ritmo ou necessidades; o essencial é criar um espaço de tranquilidade mental ao final do dia. Não se trata de eliminar as preocupações, mas sim de proporcionar um ambiente seguro e temporário para que a mente possa relaxar.

Em resumo, este método simples e pragmático demonstra que é possível recuperar o equilíbrio emocional sem técnicas complicadas. A "regra das 18h30" ilustra perfeitamente que, com um pouco de disciplina, podemos aprender a liberar a tensão e aproveitar plenamente nossas noites, livres de pensamentos intrusivos.