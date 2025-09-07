Ce petit exercice mental inverserait l’anxiété en moins de 2 minutes

Forme & bien-être
Anaëlle G.
Freepik

Face à une montée d’angoisse ou un stress soudain, un exercice simple de respiration peut faire toute la différence. Comme l’explique Medial News Today, la technique 4‑7‑8 agit en moins de deux minutes pour apaiser le système nerveux et recentrer l’esprit.

L’anxiété, un mal qui épuise

L’anxiété est une réponse naturelle du corps face au danger ou à l’incertitude. Mais lorsqu’elle devient chronique ou se déclenche sans raison apparente, elle peut perturber la concentration, le sommeil, et même engendrer des douleurs physiques. Elle touche des millions de personnes, en particulier les femmes, et reste souvent banalisée malgré ses effets profonds sur le quotidien. Trouver des outils concrets pour la gérer, même brièvement, peut améliorer significativement la qualité de vie.

Comment ça marche ?

  • Inspirez profondément pendant 4 secondes, par le nez, en sentant votre abdomen se gonfler.
  • Retenez votre souffle pendant 7 secondes, en restant détendu.
  • Expirez lentement pendant 8 secondes, par la bouche, en relâchant toute tension.
  • Répétez le cycle 3 à 4 fois. Ce rythme active le système nerveux parasympathique, celui associé à la relaxation, et entraîne une baisse de la fréquence cardiaque et du stress.

Pourquoi ça fonctionne ?

  • Effet physiologique : le souffle plus long à l’expiration calme le corps et ralentit le rythme cardiaque.
  • Effet mental : focaliser son attention sur la respiration extirpe l’esprit du flux anxieux, favorisant le retour au calme.
  • Durée totale : moins de 2 minutes.
@guided_breathing This Simple 4-7-8 Breathing Exercise Feels Like Cheating Sleep 😴💨 Struggling to unwind? This breathing hack might just blow your mind. Inhale slowly through your nose, count to 4 like you mean it. Hold that breath for 7 seconds as if you’re hitting pause on the chaos. Now exhale through your mouth for 8 seconds, letting tension melt away. This breathing method rewires your nervous system, easing stress fast. You’ll feel calmer, clearer, and possibly ready to nap on the spot. Give it a go tonight and you might just knock out like a light. #breathingexercises #breathwork #breathingtechniques ♬ original sound – Breathing Compass

Aucune contre-indication majeure, sauf cas rares de problèmes respiratoires ou tension artérielle basse. Facile à mettre en place, même discrètement au bureau, dans les transports ou avant un rendez-vous stressant.

En cas de montée d’anxiété, prenez deux minutes pour respirer selon le schéma 4‑7‑8. Un petit geste, mais puissant pour rééquilibrer corps et esprit. Il ne remplace pas un accompagnement professionnel si l’anxiété est chronique, mais constitue un allié immédiat et apaisant.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Adepte des réseaux sociaux, j'ai toujours passé mon temps à naviguer sur les sites de mode, santé et beauté pour les femmes. On a toutes besoin de se sentir belles quelle que soit sa taille et c'est ce qui me plaît chez The Body Optimist.
Article précédent
Une étonnante capacité leur permet de « voir » la musique et c’est fascinant

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Une étonnante capacité leur permet de « voir » la musique et c’est fascinant

Et si l’on pouvait voir les sons ? Pour certaines personnes, ce n’est pas une image poétique, mais une...

Cet hôpital 100 % féminin pourrait bien tout changer pour des milliers de patientes

L’hôpital de Périgueux (Sud-Ouest de la France) a inauguré le 3 septembre 2025 un service hospitalier de jour...

Toujours la flemme ? Un psy a une explication qui pourrait vous surprendre

Vous repoussez les réveils, vous commandez à manger alors que vos placards recèlent d’ingrédients et vous déclinez toutes...

Cette position pour dormir pourrait vraiment améliorer votre qualité de vie

On y pense peu, mais la manière dont on dort peut avoir un impact considérable sur la santé,...

Déremboursement des cures thermales : un véritable tsunami pour les patients ?

C’est la douche froide. Le gouvernement envisagerait de raboter le remboursement des cures thermales, au grand dam des...

Ce simple geste de la main pourrait booster vos capacités intellectuelles

Et si la clé pour mieux apprendre se cachait… dans vos mains ? C’est ce que révèle une étude...