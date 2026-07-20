Essa postura de ioga pode ajudar a aliviar as cólicas menstruais.

A dor menstrual afeta muitas mulheres e, às vezes, pode atrapalhar a rotina diária. Enquanto algumas buscam soluções suaves para lidar melhor com ela, a ioga parece ser uma opção promissora. Uma postura em particular, a postura da cobra, tem apresentado resultados encorajadores para algumas mulheres que sofrem com cólicas menstruais.

A postura da cobra: um movimento suave para o corpo.

Conhecida como "Bhujangasana" em sânscrito, a postura da cobra é uma postura clássica de ioga. Seu princípio? Deite-se de bruços, coloque as mãos sob os ombros e, em seguida, levante suavemente a parte superior do corpo, mantendo a pélvis no chão. Essa abertura do peito alonga a região abdominal e a lombar, duas áreas frequentemente tensionadas durante a menstruação.

Acessível a iniciantes, esta postura não requer equipamentos especiais nem muita experiência em ioga. Pode ser facilmente integrada a uma rotina de bem-estar, desde que você ouça o seu corpo e nunca a force.

O que revela um estudo sobre ioga e cólicas menstruais

A postura da cobra foi estudada em um ensaio clínico publicado no Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology pela pesquisadora Zahra Rakhshaee. O objetivo era avaliar o efeito de três posturas de ioga — cobra, gato e peixe — sobre a dor menstrual.

O estudo acompanhou 92 mulheres jovens, com idades entre 18 e 22 anos, que sofriam de dismenorreia primária, ou seja, dor menstrual sem uma condição ginecológica identificada. As participantes foram divididas em dois grupos e observadas ao longo de três ciclos menstruais. O nível de dor foi então avaliado utilizando uma escala específica.

Os resultados mostraram uma diminuição na intensidade e duração da dor entre as participantes que praticaram essas posturas. Os pesquisadores enfatizaram, portanto, que a ioga pode representar uma abordagem simples e acessível para auxiliar algumas mulheres no controle de seus sintomas.

Por que essa postura pode trazer alívio?

Diversos mecanismos podem explicar esses efeitos positivos. Os alongamentos suaves realizados durante a postura da cobra podem ajudar a relaxar os músculos das regiões abdominal e lombar, que costumam ficar tensos durante a menstruação. A respiração profunda associada à ioga também desempenha um papel importante. Ela promove o relaxamento e pode ajudar a controlar melhor a sensação de dor.

Além disso, a ioga é conhecida pelos seus efeitos benéficos no combate ao estresse, que por vezes pode amplificar a percepção do desconforto físico. Movimentar-se suavemente, respirar e reservar um momento para si mesma podem, portanto, tornar-se verdadeiros aliados para algumas mulheres durante esse período do ciclo menstrual.

Uma solução que não é adequada para todas as situações.

Embora os resultados sejam encorajadores, é importante contextualizá-los. Este estudo envolveu um número limitado de participantes, principalmente mulheres jovens sem histórico de problemas ginecológicos. Portanto, a postura da cobra não pode ser apresentada como uma solução universal para a dor menstrual.

Algumas mulheres experimentarão alívio genuíno com a prática de yoga, enquanto outras não notarão nenhuma mudança. Cada corpo é diferente, e a eficácia dessa prática pode variar de pessoa para pessoa. Especialmente em casos de endometriose , adenomiose ou outras condições ginecológicas, a dor pode ser extremamente intensa e debilitante. Uma única postura de yoga pode não ser suficiente para aliviar os sintomas relacionados a uma doença subjacente. A yoga pode complementar o tratamento médico, mas não substitui um diagnóstico ou tratamento adequados.

A dor menstrual intensa não deve ser ignorada.

Ter menstruação não precisa ser sinônimo de sofrimento. Embora algum desconforto seja comum, dores intensas, incomuns ou que impeçam você de viver normalmente não devem ser consideradas inevitáveis. Se você sente cólicas muito fortes, tem dificuldade para controlar o ciclo menstrual ou apresenta sintomas que afetam sua vida diária, é fundamental consultar um profissional de saúde. Essa dor pode, às vezes, ser um sinal de uma condição ginecológica, como a endometriose, que requer tratamento adequado.

A postura da cobra pode, portanto, ser um belo convite para cuidar de si e se reconectar com o próprio corpo. Acima de tudo, deve fazer parte de um processo de auto-escuta: aliviar os sintomas, sim, mas também buscar sua origem quando a dor se torna muito intensa.