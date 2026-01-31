Search here...

Tomar vários banhos por dia: o que isso revela sobre a personalidade?

Léa Michel
Tomar vários banhos por dia pode, por vezes, revelar uma necessidade aumentada de controlo, alívio do stress ou, em alguns casos, uma dimensão compulsiva ligada à ansiedade ou ao transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). Isto não significa automaticamente que exista um problema psicológico, mas quando a frequência dos banhos se torna difícil de reduzir ou uma fonte de sofrimento, os psicólogos referem-se a isto como "lavagem compulsiva", frequentemente associada ao medo da contaminação ou à busca de alívio rápido da sobrecarga emocional.

Higiene, estresse e a busca pelo bem-estar

Um estudo demonstra que banhos e duchas quentes podem, na verdade, reduzir o estresse e a ansiedade, além de melhorar a sensação de bem-estar subjetivo. Isso explica por que algumas pessoas tomam banhos frequentes para "esclarecer as ideias" ou se acalmar. Nesse caso, o banho se torna um ritual de relaxamento e um espaço para refúgio sensorial, em vez de uma simples prática de higiene, algo como uma pequena pausa mental durante o dia.

Quando devemos nos preocupar?

Especialistas enfatizam que o comportamento problemático começa a ser diagnosticado quando: a pessoa sente-se compelida a tomar banho várias vezes ao dia para evitar a ansiedade, esses banhos consomem muito tempo ou impactam negativamente sua vida social ou profissional, ou a saúde de sua pele. Nessas situações, recomenda-se uma avaliação por um profissional de saúde mental, pois esse tipo de comportamento pode ser indicativo de transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) ou transtorno de ansiedade e responder eficazmente a terapias como a exposição e prevenção de resposta (ERP).

Do ponto de vista estritamente científico, não há consenso firme de que "tomar vários banhos por dia" corresponda a um perfil de personalidade único e estável (por exemplo, "perfeccionista" ou "obsessivo"); em vez disso, é um possível indicador de como uma pessoa lida com suas emoções, estresse ou relação com a limpeza. Os psicólogos, portanto, enfatizam o contexto: para alguns, é simplesmente um ritual de conforto, para outros, um sinal de alerta de sofrimento subjacente que requer atenção e apoio adequado.

Em última análise, tomar vários banhos por dia não é necessariamente um sinal de sofrimento psicológico. Para muitos, é simplesmente um ritual de relaxamento e controle do estresse, uma forma de se recentrar e praticar o autocuidado. No entanto, quando esse comportamento se torna compulsivo ou interfere na rotina diária, pode revelar uma necessidade mais profunda de controle ou alívio da ansiedade. O importante é observar a relação de cada um com a higiene e prestar atenção ao que esse ritual representa: um simples conforto ou um sinal de alerta que exige ajuda profissional.

Este é um gesto que as mulheres subestimam depois dos 30 (e que o corpo não esquece).

