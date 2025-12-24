Você sente tontura ao olhar para o céu? Isso não é insignificante.

Você já teve a sensação de que o mundo começa a girar simplesmente por olhar para o céu ou deitar na cama? Esse tipo de vertigem, geralmente breve, mas desorientadora, pode ser um sinal de uma condição comum: vertigem posicional paroxística benigna (VPPB). Embora possa ser alarmante, esse fenômeno é benigno e tratável, desde que seja compreendido corretamente.

Quando sua cabeça gira sozinha

A VPPB (Vertigem Posicional Paroxística Benigna) ocorre quando há um pequeno desequilíbrio no ouvido interno, nosso principal centro de equilíbrio. Especificamente, minúsculos cristais de cálcio (otólitos), normalmente localizados em uma área específica, se deslocam para um canal onde não deveriam estar.

O resultado: a cada movimento rápido da cabeça — olhar para cima, inclinar-se para a frente ou virar-se na cama — esses cristais estimulam incorretamente o sistema de equilíbrio, dando ao cérebro uma falsa impressão de movimento. Isso pode criar a sensação de que o ambiente está girando; essa vertigem geralmente dura menos de um minuto e costuma ser acompanhada de náuseas, sudorese ou sensação de flutuação.

Um distúrbio comum, especialmente com a idade.

A VPPB afeta aproximadamente uma em cada duas pessoas durante a vida, e sua frequência aumenta com a idade. Ela pode se desenvolver após uma infecção de ouvido, traumatismo craniano, deficiência de vitamina D ou simplesmente com o passar do tempo. Certas condições aumentam o risco: diabetes, osteoporose ou imobilidade prolongada (após cirurgia ou longa convalescença).

Como reconhecer a VPPB (Vertigem Posicional Paroxística Benigna)?

Aqui estão os sinais típicos:

Uma breve sensação de que o mundo está girando, causada por um movimento da cabeça.

Tontura que desaparece após alguns segundos ou minutos.

Sem perda auditiva, dores de cabeça ou problemas de fala.

Se esses critérios corresponderem à sua experiência, provavelmente trata-se de um caso de VPPB (Vertigem Posicional Paroxística Benigna). No entanto, se a tontura for constante, acompanhada de problemas de visão, dificuldades na fala ou dormência, você deve consultar um médico.

Manobras eficazes para aliviá-lo

Na maioria dos casos, o edema postural vestibular (EPV) é tratado com manobras simples de reposicionamento realizadas por um fisioterapeuta vestibular ou um otorrinolaringologista. Esses movimentos precisos permitem que os cristais sejam recolocados em seus devidos lugares e reduzem rapidamente os sintomas. Nos dias seguintes à manobra, recomenda-se continuar se movimentando normalmente e evitar manter a cabeça imóvel por medo de um novo episódio, pois é justamente o movimento que reeduca o sistema de equilíbrio.

Quando devo consultar um médico?

Embora o transtorno disfórico vestibular (TDV) seja benigno, é sempre recomendável consultar um profissional. Em caso de dúvida, a reabilitação vestibular ou uma avaliação médica podem confirmar o diagnóstico e adequar o tratamento. E a boa notícia é que a maioria das pessoas retorna a uma vida perfeitamente normal após o tratamento.

Resumindo, a tontura que você sente ao olhar para cima ou ao se deitar não é necessariamente imaginária: pode ser um distúrbio comum do ouvido interno. Embora possa ser assustador no início, a vertigem posicional paroxística benigna (VPPB) é muito tratável, frequentemente sem medicamentos. Portanto, se olhar para o céu faz sua cabeça girar — literalmente —, é melhor consultar um médico em vez de ignorar o problema.