Search here...

Você sente tontura ao olhar para o céu? Isso não é insignificante.

Bem-estar
Anaëlle G.
Freepik

Você já teve a sensação de que o mundo começa a girar simplesmente por olhar para o céu ou deitar na cama? Esse tipo de vertigem, geralmente breve, mas desorientadora, pode ser um sinal de uma condição comum: vertigem posicional paroxística benigna (VPPB). Embora possa ser alarmante, esse fenômeno é benigno e tratável, desde que seja compreendido corretamente.

Quando sua cabeça gira sozinha

A VPPB (Vertigem Posicional Paroxística Benigna) ocorre quando há um pequeno desequilíbrio no ouvido interno, nosso principal centro de equilíbrio. Especificamente, minúsculos cristais de cálcio (otólitos), normalmente localizados em uma área específica, se deslocam para um canal onde não deveriam estar.

O resultado: a cada movimento rápido da cabeça — olhar para cima, inclinar-se para a frente ou virar-se na cama — esses cristais estimulam incorretamente o sistema de equilíbrio, dando ao cérebro uma falsa impressão de movimento. Isso pode criar a sensação de que o ambiente está girando; essa vertigem geralmente dura menos de um minuto e costuma ser acompanhada de náuseas, sudorese ou sensação de flutuação.

Um distúrbio comum, especialmente com a idade.

A VPPB afeta aproximadamente uma em cada duas pessoas durante a vida, e sua frequência aumenta com a idade. Ela pode se desenvolver após uma infecção de ouvido, traumatismo craniano, deficiência de vitamina D ou simplesmente com o passar do tempo. Certas condições aumentam o risco: diabetes, osteoporose ou imobilidade prolongada (após cirurgia ou longa convalescença).

Como reconhecer a VPPB (Vertigem Posicional Paroxística Benigna)?

Aqui estão os sinais típicos:

  • Uma breve sensação de que o mundo está girando, causada por um movimento da cabeça.
  • Tontura que desaparece após alguns segundos ou minutos.
  • Sem perda auditiva, dores de cabeça ou problemas de fala.

Se esses critérios corresponderem à sua experiência, provavelmente trata-se de um caso de VPPB (Vertigem Posicional Paroxística Benigna). No entanto, se a tontura for constante, acompanhada de problemas de visão, dificuldades na fala ou dormência, você deve consultar um médico.

Manobras eficazes para aliviá-lo

Na maioria dos casos, o edema postural vestibular (EPV) é tratado com manobras simples de reposicionamento realizadas por um fisioterapeuta vestibular ou um otorrinolaringologista. Esses movimentos precisos permitem que os cristais sejam recolocados em seus devidos lugares e reduzem rapidamente os sintomas. Nos dias seguintes à manobra, recomenda-se continuar se movimentando normalmente e evitar manter a cabeça imóvel por medo de um novo episódio, pois é justamente o movimento que reeduca o sistema de equilíbrio.

Quando devo consultar um médico?

Embora o transtorno disfórico vestibular (TDV) seja benigno, é sempre recomendável consultar um profissional. Em caso de dúvida, a reabilitação vestibular ou uma avaliação médica podem confirmar o diagnóstico e adequar o tratamento. E a boa notícia é que a maioria das pessoas retorna a uma vida perfeitamente normal após o tratamento.

Resumindo, a tontura que você sente ao olhar para cima ou ao se deitar não é necessariamente imaginária: pode ser um distúrbio comum do ouvido interno. Embora possa ser assustador no início, a vertigem posicional paroxística benigna (VPPB) é muito tratável, frequentemente sem medicamentos. Portanto, se olhar para o céu faz sua cabeça girar — literalmente —, é melhor consultar um médico em vez de ignorar o problema.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
Article précédent
A "Bandeira do Dragão": o exercício secreto dos treinadores para um fortalecimento poderoso do core.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A "Bandeira do Dragão": o exercício secreto dos treinadores para um fortalecimento poderoso do core.

Você provavelmente já viu essa pose em uma academia ou nas redes sociais: um corpo perfeitamente reto, suspenso...

Suas meias deixam marcas nas suas pernas? Veja o que seu corpo está tentando lhe dizer.

No final do dia, quando você troca de roupa, do traje de sair para o pijama, as meias...

E se a nostalgia tivesse se tornado nosso novo refúgio emocional?

Você se lembra daqueles momentos em que uma música, uma imagem ou um aroma o transportavam instantaneamente para...

Vai passar o Natal sozinho? Veja como torná-lo inesquecível.

As festas de fim de ano estão chegando e você pretende passar o Natal sozinho(a)? Não se preocupe!...

Por que cada vez mais mulheres americanas estão recorrendo à testosterona?

Hoje, um fenômeno surpreendente está emergindo no campo da saúde feminina: cada vez mais mulheres americanas estão explorando...

Um estudo revelou uma ligação surpreendente entre QI e noites em claro.

Será que ficar acordado até tarde é sinal de uma mente mais afiada? A ideia intriga, diverte e,...

© 2025 The Body Optimist