Picadas de mosquito: estes sinais indicam que você pode ser alérgico.

Os mosquitos, esses minúsculos vampiros do quarto que se alimentam do seu sangue e criam uma cacofonia insuportável nos seus ouvidos, deixam marcas da sua visita na sua pele. Além das pequenas protuberâncias que coçam e aparecem o dia todo, você pode apresentar sintomas mais graves que exigem atenção máxima. Você pode ser alérgico às picadas deles.

Picadas de mosquito: nem tão inofensivas assim

Os mosquitos , essas pragas que perturbam suas noites tranquilas e transformam sua pele em um vasto campo de picadas, são os piores inimigos do verão. Esses insetos, espantados coletivamente com repelentes ou chinelos, não têm piedade da sua pele, que serve como sua despensa. Quando um mosquito pica, ele insere sua probóscide na pele e suga diretamente para um vaso sanguíneo, que ele consegue detectar muito bem. "Durante esse processo, a saliva, que contém várias substâncias, é injetada, causando anestesia local e impedindo a coagulação do sangue na probóscide. São as substâncias contidas nessa saliva injetada que causam irritação", explica a Associação Interdepartamental de Controle de Mosquitos de Rhône-Alpes (EID).

A saliva desse experiente sugador de sangue contém proteínas. Quando essas proteínas circulam pelo corpo, o sistema imunológico entra em alerta e sinaliza uma intrusão anormal. Ele reage quase espontaneamente com histamina, o que causa coceira e pequenas bolhas. Essa é uma reação "benigna", um mecanismo de proteção bem azeitado do organismo. Mas, às vezes, as coisas se complicam.

Quando a reação vai além de um simples botão

Para a maioria das pessoas, uma picada de mosquito causa uma pequena protuberância vermelha e com coceira que dura algumas horas ou dias, nada mais. Mas para algumas pessoas, a reação do corpo é muito mais intensa. O sistema imunológico reage de forma exagerada às proteínas da saliva do mosquito, transformando uma simples picada em um episódio inflamatório grave.

A pele pode inchar dramaticamente. A vermelhidão deixa de se limitar a um pequeno círculo discreto: espalha-se amplamente ao redor da picada, torna-se quente, dolorosa e causa coceira intensa. De acordo com dados publicados na revista Réalités pédiatriques, algumas reações locais podem surgir minutos após a picada e causar uma mancha vermelha com vários centímetros de diâmetro. Outras reações são tardias: aparecem algumas horas depois, endurecem e podem persistir por vários dias ou até mesmo semanas.

Esses são os sinais que devem lhe alertar.

A coceira temporária é normal após uma picada. No entanto, certos sintomas exigem atenção médica imediata, ou mesmo uma visita ao pronto-socorro. A revista Santé Magazine lista os sintomas que requerem cuidados imediatos e indicam uma reação anormal:

Inchaço repentino do rosto, lábios ou garganta;

Dificuldade para respirar ou sensação de aperto no peito;

tonturas, mal-estar ou sensação de fraqueza;

náusea repentina;

febre alta;

fortes dores de cabeça;

Vermelhidão que se espalha rapidamente ou sinais de infecção (ferida quente, com secreção...).

Embora rara, uma reação alérgica grave, como a anafilaxia, pode ocorrer. Existe também uma reação mais dramática chamada síndrome de Skeeter, caracterizada por:

inchaço inflamatório extenso ao redor da picada;

vermelhidão significativa e dolorosa;

às vezes febre;

Em algumas crianças, podem ocorrer problemas respiratórios associados.

Como acalmar uma reação alérgica a picadas de mosquito?

Se a reação permanecer localizada, o primeiro instinto costuma ser resfriar a área com uma compressa fria ou uma bolsa de gelo envolta em um pano para reduzir a coceira e a inflamação. Quando a reação é mais grave, os médicos podem prescrever o tratamento adequado: anti-histamínicos, tratamentos tópicos ou, em alguns casos, cremes com corticosteroides.

Felizmente, essa hipersensibilidade tende a diminuir com o tempo. Muitas pessoas desenvolvem gradualmente uma maior tolerância às picadas ao longo dos anos, embora algumas mantenham uma sensibilidade persistente.

E como o melhor tratamento é, por vezes, a prevenção, as medidas clássicas ainda têm o seu valor: cobrir a roupa quando o sol se põe, usar redes mosquiteiras, repelentes adequados e redobrar a vigilância em áreas infestadas pelo mosquito-tigre, cujas picadas são frequentemente descritas como mais dolorosas e persistentes.