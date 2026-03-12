A síndrome do "estou exausto sem motivo aparente": como março altera nossos ritmos.

Você está dormindo bem, sua agenda não está mais cheia do que o normal… e, mesmo assim, você se sente cansado. Se essa sensação lhe parece familiar em março, saiba que não está sozinho. Essa queda de energia, frequentemente mencionada no final do inverno, na verdade corresponde a um período de adaptação do organismo.

Um período de transição para o corpo

Março marca um momento crucial entre duas estações. Após vários meses de inverno, o corpo precisa se adaptar gradualmente a um ambiente em transformação: os dias ficam mais longos, as temperaturas mudam e a luz natural se torna mais presente.

Essas mudanças podem parecer sutis, mas na verdade exigem que seu corpo se adapte. Assim como um motor que reinicia suavemente após uma longa pausa, seu corpo está ajustando suas configurações. Durante essa fase de transição, algumas pessoas sentem uma fadiga incomum, uma sensação de lentidão ou falta de energia. Isso é perfeitamente normal: seu ritmo biológico está simplesmente se recalibrando.

A luz, condutora do seu relógio interno.

Um dos principais fatores por trás dessa fadiga sazonal é a luz natural. Ela desempenha um papel vital no funcionamento do seu relógio biológico, também conhecido como ritmo circadiano. À medida que os dias ficam mais longos na primavera, seu corpo precisa ajustar a produção de certos hormônios. Um dos mais importantes é a melatonina, o hormônio que regula o sono.

Durante o inverno, os baixos níveis de luz promovem o aumento da produção de melatonina. Quando a luz aumenta repentinamente na primavera, seu corpo precisa reequilibrar esse mecanismo. Esse reajuste pode perturbar temporariamente seu ciclo sono-vigília. Como resultado, você pode se sentir com pouca energia mesmo depois de uma boa noite de sono.

O inverno às vezes deixa alguns vestígios.

O fim do inverno também pode afetar seus níveis de energia por outros motivos. Durante os meses mais frios, os hábitos de vida costumam mudar: menos luz, mais tempo em ambientes fechados e, às vezes, menos atividade física. A exposição ao sol, por exemplo, desempenha um papel importante na manutenção de certos equilíbrios corporais. Após vários meses com pouca luz, seu corpo pode precisar de tempo para se readaptar a um ritmo mais dinâmico.

Alguns pesquisadores se referem a isso como fadiga sazonal . Não se trata de um problema de motivação ou falta de força de vontade: seu corpo está simplesmente passando por um período de adaptação. Seu corpo não está "atrasado". Ele está evoluindo em seu próprio ritmo.

A mudança de horário, um pequeno e discreto fator de perturbação.

Como se essa transição não bastasse, outro elemento às vezes perturba o equilíbrio: a mudança para o horário de verão, geralmente no final de março. Essa mudança de uma hora pode parecer mínima, mas altera ligeiramente o relógio biológico. Mesmo uma mudança tão pequena pode afetar a qualidade do sono por alguns dias. Algumas pessoas percebem, então, aumento da sonolência, fadiga ou dificuldade de concentração. A boa notícia: o corpo geralmente se adapta rapidamente.

Algumas etapas para recuperar sua energia.

Para ajudar seu corpo a passar por essa transição, alguns hábitos simples podem fazer toda a diferença.

A exposição à luz natural logo pela manhã ajuda a sincronizar o relógio biológico. Uma curta caminhada matinal ou um café da manhã perto de uma janela bem iluminada já podem contribuir para esse equilíbrio.

Manter uma rotina regular de sono também ajuda o corpo a recuperar um ritmo estável. Atividade física moderada também pode aumentar a energia e melhorar a qualidade do sono.

Por fim, uma dieta variada e equilibrada ajuda o corpo a repor as suas energias após o inverno.

Resumindo, se você se sentir cansado em março, não precisa se sentir culpado. Essa sensação é comum e, na maioria dos casos, temporária. Seu corpo está simplesmente passando do inverno para a primavera. E, como qualquer organismo vivo, ele merece o tempo e a atenção necessários para recuperar as forças.