Perda auditiva: Aos 23 anos, esta americana compartilha seu diagnóstico para ajudar outras mulheres.

Caroline Lusk (@carolinelusk no TikTok), criadora de conteúdo americana seguida por milhões de pessoas nas redes sociais, revelou recentemente publicamente sua surdez severa, na esperança de inspirar pessoas que estão passando pela mesma situação.

Aparelhos auditivos e um implante estarão disponíveis em breve.

Caroline Lusk publicou um vídeo no TikTok após uma consulta com um otorrinolaringologista. Seu exame revelou perda auditiva significativa, severa e, em algumas áreas, profunda — principalmente no ouvido esquerdo, mais severa do que no direito. No vídeo, ela explica os diferentes estágios: "normal, leve, moderado, severo, moderado, severo, profundo e profundo corresponde à surdez", destacando a gravidade inesperada de sua condição para a sua idade.

Por enquanto, ela explica que usa aparelhos auditivos, mas um implante coclear será necessário mais tarde, pois a condição continuará a piorar. Uma ressonância magnética "preventiva" do ouvido esquerdo também está agendada para descartar a possibilidade de um cisto ou tumor benigno.

Um testemunho comovente para quebrar a solidão.

“Como eu conseguia me virar no mundo desse jeito? É incrível o que o corpo consegue compensar”, confessa ela, comovida por essa adaptação inconsciente. Depois de seis horas procurando histórias semelhantes no TikTok e no Instagram, ela decide se manifestar: “Se ao menos uma garota se sentir menos sozinha por causa do meu vídeo, já terá valido a pena”. Sua mensagem ressoa como uma mistura de vulnerabilidade e coragem, incentivando todos a ouvirem seus corpos e nunca subestimarem os sinais que nossa saúde nos envia.

Fãs comovidos e solidários

As reações foram inúmeras: "Sua coragem é inspiradora, você ajuda tantas pessoas!" ou "Com apenas 23 anos e tão forte, obrigada por compartilhar sua jornada", escreveram seus seguidores, elogiando sua vulnerabilidade, que normaliza a perda auditiva em mulheres com menos de 30 anos.

No fim das contas, Caroline Lusk transformou um diagnóstico devastador em uma mensagem de esperança, provando que compartilhar sua experiência com a perda auditiva aos 23 anos pode evitar o isolamento de outras mulheres. Sua autenticidade no TikTok serve como um lembrete de que a saúde auditiva não tem limite de idade e que a solidariedade digital pode, às vezes, mudar vidas.

A síndrome do "estou exausto sem motivo aparente": como março altera nossos ritmos.

