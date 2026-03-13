Na pesquisa sobre câncer de mama, os gatos podem fornecer informações valiosas.

Apesar dos grandes avanços científicos, o câncer de mama continua sendo um dos tipos de câncer mais letais para as mulheres. Embora a inteligência artificial esteja ajudando a impulsionar a pesquisa contra essa doença insidiosa e a aprimorar os métodos de rastreamento, os robôs não são a única fonte de esperança. Os gatos também podem contribuir, e não apenas com seus ronrons reconfortantes.

Gatos, aliados inesperados na luta contra o câncer de mama.

Em trinta anos, o número de novos casos de câncer de mama em mulheres quase dobrou. Hoje, a medicina está mais bem equipada, principalmente devido à ascensão meteórica da inteligência artificial (IA). Por vezes criticada e raramente elogiada, a IA tem o potencial de transformar o atendimento às 2 milhões de mulheres diagnosticadas anualmente no mundo todo. Sutiãs capazes de detectar células cancerígenas por meio de sensores simples, interpretação mais sofisticada de imagens médicas, algoritmos poderosos para prever o risco de recidiva — tudo isso é mais do que promissor e prenuncia inovações médicas de grande benefício para a sociedade.

Embora a inteligência artificial por si só represente uma nobre revolução no tratamento do câncer de mama, os gatos também têm um papel a desempenhar nessa luta, que se manifesta na forma de um laço rosa. Muito mais do que um mero apoio emocional trazido para abraçar pacientes e apresentá-los à terapia do ronronar, esses felinos, com sua calma contagiante, são verdadeiras fontes de inspiração na oncologia. Não, eles não são simplesmente aliviadores naturais do estresse, mas protagonistas completos. E ferramentas analíticas altamente confiáveis.

Um estudo publicado na revista Science , conduzido por especialistas em medicina veterinária e humana, traçou paralelos entre gatos e humanos. As conclusões? Os gatos, assim como os cães, vivem no mesmo ambiente que nós. Estão expostos à poluição e ao fumo passivo e sofrem das mesmas doenças que nós. Embora se diga que os gatos têm sete vidas, nem sempre estão no auge da saúde. Também sofrem com a fadiga debilitante do câncer, os efeitos do diabetes e a dor incapacitante da artrite.

Gatos, excelentes sujeitos para análise.

Dessa perspectiva, não há dúvidas de que devemos tratar os gatos como meros porquinhos-da-índia ou transformá-los em ratos de laboratório. A abordagem é muito mais empática e humana. Louise van der Weyden, que liderou essa investigação esclarecedora, e seus colegas examinaram amostras de tumores cancerígenos de quase 500 gatos domésticos.

Todos esses companheiros de quatro patas vieram de cinco países e sofriam de 13 tipos diferentes de câncer. A conclusão: os humanos podem ter descendido dos macacos, mas também compartilham semelhanças inegáveis com os gatos. É o que revela este estudo.

O câncer ocorre quando o DNA das células sofre mutações (alterações nos genes). Cientistas, portanto, estudaram o DNA de células cancerosas em gatos para verificar se essas mutações se assemelham às encontradas em humanos. Eles descobriram que algumas mutações são as mesmas em gatos e humanos, particularmente no caso do câncer de mama. Por exemplo, em mais da metade dos tumores mamários estudados em gatos, um gene chamado FBXW7 estava alterado. A medicina humana já está familiarizada com esse gene.

Um tratamento que já está sendo testado em gatos.

Embora a mutação do gene BRCA1 tenha sido popularizada por Angelina Jolie, a mutação genética FBXW7 permanece rara em mulheres. No entanto, mesmo afetando uma pequena porcentagem das pessoas com a condição, essa descoberta científica representa um grande avanço. Ela pode levar a novos tratamentos mais direcionados e eficazes. De fato, os gatos já estão se beneficiando desses avanços. Veterinários estão utilizando medicamentos específicos para tratar a doença.

Embora durante muito tempo a ciência tenha simulado doenças em ratos saudáveis para testar tratamentos, agora ela está treinando em condições reais, em gatos que sofrem com o flagelo do câncer. O bem-estar animal não é mais uma opção, mas uma prioridade. Este estudo é, portanto, benéfico tanto para nossos amigos felinos quanto para as mulheres.

A medicina não recruta gatos por seus pelos sedosos e rostos adoráveis. Eles contribuem, sem saber, para uma melhor compreensão do câncer de mama. Os heróis de amanhã não têm apenas braços articulados e uma máquina no lugar do coração; eles também têm bigodes e uma predileção por caixas de papelão.