Eles usaram inteligência artificial no casamento... e o tribunal não gostou nada disso.

Hoje em dia, os casais já não escrevem os seus votos de casamento com a tinta do coração. Delegam essa tarefa de escrita, por mais pessoal que seja, ao seu Baudelaire de bolso: o chatGPT. Seja para combater o bloqueio criativo, evitar frases estranhas ou simplesmente por preguiça, confiam essa prosa romântica à IA. Mas foi num contexto completamente diferente que a IA causou o fracasso de um casamento nos Países Baixos.

Escrever votos de casamento com inteligência artificial é uma prática comum.

Os estudantes não são os únicos que usam IA para escrever redações e fazer trabalhos de casa. Agora, casais noivos estão recorrendo a essa mágica moderna para escrever seus votos de casamento e expressar seus sentimentos. Longe de serem levados pela paixão romântica ou possuírem um talento natural para a prosa, eles pedem ao chatGPT, seu assistente virtual, para criar um texto sob medida, tomando cuidado para não levantar muitas suspeitas. E essa pequena dose de dissimulação sentimental é comum. De acordo com uma pesquisa da Index Digital, quase um terço dos recém-casados britânicos admitiu usar IA para ajudar a escrever seus votos.

Familiares e amigos também simplificam o processo de fazer discursos longos enviando seus pedidos a esses robôs obedientes. No entanto, a IA nem sempre é confiável. Mesmo que pareça milagrosa, ela tem suas limitações. Além de dar a impressão de um trabalho malfeito, sem personalidade e comprometimento, nem sempre leva em consideração os requisitos legais. Porque, embora o casamento seja um pacto de amor eterno , é antes de tudo um vínculo legal, e não é preciso muito para comprometer sua validade.

Em abril de 2025, em Zwolle, no norte da Holanda, um casal se casou diante de um parente, que oficiou a cerimônia como costumam fazer os prefeitos. Eles disseram "sim" olhando nos olhos um do outro, mas a lei disse não.

Um casamento cancelado devido ao chatGPT, algo inédito.

O motivo da anulação? Um argumento juridicamente infundado. Certamente, esses votos rivalizam com a poesia de outrora e soam doces aos ouvidos, mas são vazios aos olhos da lei. Em outras palavras, não têm valor e não representam… nada. E as metáforas comoventes não conseguiram amolecer os corações do tribunal, inflexível em sua adesão às normas.

“Você promete estar ao lado de [nome da mulher] hoje, amanhã e para sempre?”, perguntaram primeiro ao homem. “Rir juntos, crescer juntos e amar um ao outro, não importa o que aconteça?” “Continuar a apoiar um ao outro, a brincar um com o outro, a se apoiar mutuamente, mesmo nos momentos difíceis?”, perguntaram então à mulher. Em seguida, palma com palma, o casal disse em uníssono: “Não apenas marido e mulher, mas, acima de tudo, uma equipe, um casal apaixonado, o amor um do outro e o lar um do outro!”

Um discurso emotivo que flertou com a irrelevância perante a lei holandesa. "O referido discurso demonstra que o homem e a mulher não fizeram a declaração exigida pelo Artigo 1:67, parágrafo 1, do Código Civil holandês", concluiu o tribunal. Este artigo estipula que os futuros cônjuges declarem que cumprirão todas as obrigações legais relacionadas ao casamento. O veredicto final? O tribunal não favoreceu o casal, que, portanto, ficou impossibilitado de finalizar o pedido e se casar. "Consequentemente, o casamento entre o homem e a mulher não foi formalizado. Isso significa que a certidão de casamento foi registrada erroneamente no registro civil", diz a sentença. Em resumo, neste discurso "preparado", o chatGPT omitiu o elemento mais importante e simplesmente ignorou tudo.

Será que os desejos gerados por IA estarão em breve sujeitos a sanções mais amplas?

Embora a inteligência artificial possa ser bastante útil no planejamento de casamentos, sugerindo ideias de decoração, oferecendo dicas de entretenimento e criando uma playlist personalizada, seu uso deve ser moderado. Este caso, que ultrapassou fronteiras, serve como um alerta, até mesmo um aviso. Mesmo que o casamento seja um evento pessoal, um momento marcante na vida de uma pessoa, ele ainda tem seus limites. Existem fronteiras. Os dois parceiros, agora obrigados a revisar seus planos e refazer a cerimônia, sabem o que esperar. E, por extensão, casais ao redor do mundo também sabem.

“Durante uma cerimônia civil, os casais devem recitar as palavras declaratórias prescritas, confirmando que não há impedimento legal para o casamento, e as palavras contratuais, que os vinculam legalmente como cônjuges. Essas palavras estão consagradas em lei e não podem ser substituídas por votos gerados por inteligência artificial ou personalizados”, explica a advogada Simarjot Singh Judge no HuffPost UK . Um conselho para os sábios.

A inteligência artificial se destaca em muitas áreas, mas os votos de casamento exigem revisão humana e um toque emocional. Caso contrário, o dia mais feliz da vida pode rapidamente se transformar em um pesadelo.