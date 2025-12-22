Esqueça o vestido branco: esta é a cor com que as noivas agora sonham.

O branco imaculado já não é a cor dominante para vestidos de noiva. Embora durante décadas as mulheres tenham seguido essa tradição de vestuário em respeito às suas antepassadas, agora elas aspiram a mais individualidade. Numa época em que bolas de mussarela gigantes substituem bolos de vários andares e os casais trocam votos de calças de moletom, não é surpresa ver vestidos de noiva adornados com tons mais quentes. E este ano, a cor é o marrom.

“Mousse de mocha”, a nova cor do amor

As damas de honra não são as únicas que podem usar cores. As noivas também estão optando por vestidos coloridos para a cerimônia, quebrando elegantemente a regra do branco total. Nesses catálogos, que dão a impressão de serem da Cinderela, elas estão de olho em vestidos que antes eram proibidos — vestidos que nossas avós não ousariam usar por medo de serem vistas como rebeldes ou libertinas.

Enquanto há alguns anos as noivas incorporavam cores em pequenos detalhes, como um buquê rústico, acessórios de cabelo ou a tira do sapato, hoje elas já não se contentam com apenas alguns toques. Buscam vestidos que sejam mais fiéis ao seu gosto, que sejam excepcionais e que reflitam seu estilo. O vestido branco e suas variações em creme já não são a única opção para as noivas, que agora exploram os limites do círculo cromático com entusiasmo.

Nos tempos modernos, em que as mulheres caminham até o altar com calças de alfaiataria ou tênis brilhantes, os códigos de vestimenta estão se tornando mais flexíveis. O Pinterest, um verdadeiro tesouro de inspiração, notou uma predileção especial pela paleta de tons marrons. Uma cor em particular aparece constantemente em pastas intituladas "roupa dos sonhos para o meu casamento" e, para surpresa de todos, não é nude. É o marrom chocolate, um tom deliciosamente rico que também foi escolhido como a cor do ano pela Pantone.

Por que essa tonalidade é tão atraente para as noivas?

Em nítido contraste com o branco imaculado, o marrom chocolate evoca elegância e um refinamento minimalista . Essa tonalidade, frequentemente vista em blazers angulares e vestidos drapeados, também adorna o corpete da noiva. Servindo como elemento estético unificador para as damas de honra e como cor principal na decoração, o marrom chocolate é uma escolha fundamental.

Quente, visualmente reconfortante e inegavelmente chique, tem personalidade. Evoca a riqueza do chocolate e o sabor encorpado do café. Não se conforma aos padrões, mas também não é irreverente nem provocativo. Este castanho chocolate, que as it girls preferem chamar de "Mocha Mousse", também é mais contemporâneo. É uma tonalidade firmemente enraizada no seu tempo.

Com um aumento de 451% nas buscas por casamentos com tema de chocolate, 438% por vestidos de madrinha marrons e 551% por casamentos com tema de mocha, as noivas estão vendo a vida com otimismo, e não com lentes cor-de-rosa. O branco, antes quase obrigatório nesse momento especial, já não é a única cor que faz sentido.

Os estilos de vestido de noiva mais procurados

Embora o marrom chocolate seja a mais recente obsessão da moda para noivas, frequentemente combinado com véus cravejados de pérolas, ele recebe ainda mais elogios em certos modelos. Esqueça o vestido bicolor que lembra os sorvetes de baunilha e chocolate do verão e apague a lembrança desagradável do vestido de organza marrom com uma flor artificial presa na saia.

Com a aproximação de 2026, os vestidos de noiva estão se tornando mais etéreos, acessíveis e refinados. As noivas estão escolhendo vestidos memoráveis, sem dúvida, mas que também possam usar após a cerimônia. O marrom chocolate é uma cor dominante, presente em modelos adornados com penas, fendas ousadas ou confeccionados em renda bordada. Elegância descomplicada é a palavra de ordem do ano.

No dia do casamento, as mulheres muitas vezes escolhem o vestido com base na opinião da família e dos amigos, em fofocas e em convenções. Elas sofrem pressão para escolher entre tule e chiffon. Ao usar marrom-chocolate, elas retomam o controle e criam sua própria tradição. Elas fazem o que se proíbem durante o resto do ano: escolhem livremente o que vestir.