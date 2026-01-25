Aos 24 anos, esta francesa celebra seu casamento simbólico com um personagem de mangá e gera polêmica.

Search here...

Lucie (@hikari_sunshine no TikTok), uma francesa de 24 anos que vive em Tóquio, organizou uma cerimônia simbólica com Mami Nanami, personagem fictícia do famoso anime "Rent-a-Girlfriend", em uma capela em Okayama, no dia 13 de dezembro de 2025. Formada pela Sciences Po Paris e apaixonada pela cultura japonesa desde a infância, ela abraça completamente essa união não formal que divide opiniões nas redes sociais.

Uma paixão que nasceu na infância japonesa.

Originária do sul da França, com raízes belgas, Lucie descobriu o Japão ainda criança, por meio de viagens em família e do aprendizado do idioma no ensino médio. Em 2018, o anime "Rent-A-Girlfriend" a cativou com Mami, uma antagonista manipuladora e independente que desafia os estereótipos de harém. Colecionadora compulsiva de produtos (figuras, pôsteres, pelúcias), ela organiza um noivado simbólico com Mami em 2023 para celebrar seu aniversário virtual.

Reações contrastantes: ódio e apoio.

Contatada pela Sun Euro, uma empresa especializada em casamentos simulados, Lucie celebrou seu "casamento" em um vestido branco em uma capela em Okayama, com seus pais assistindo via Zoom. O evento, compartilhado com seus 20.000 seguidores no Instagram e 24.000 no TikTok, gerou 1.000 comentários de ódio em 24 horas, mas também inspirou fãs de oshikatsu (amor por ídolos fictícios). Apesar dos insultos, Lucie perseverou: "Eu não estava psicologicamente preparada para a exposição, mas não vou deixar de amá-lo. É como estar apaixonada por alguém na vida real."

Liberdade emocional e limites sociais

Este caso ilustra o oshikatsu japonês, onde o amor por personagens fictícios se torna um ritual social. Lucie personifica os valores da autoexpressão diante do julgamento: "Mami me dá energia diária". Embora consciente da natureza unilateral da história e apreensiva quanto ao final do mangá, ela afirma seu direito de "amar livremente sem ferir os outros".

Para além da controvérsia, a história de Lucie (@hikari_sunshine no TikTok) levanta questões sobre a nossa relação com o amor, a imaginação e as normas sociais. Quer a vejamos como excentricidade ou como uma reivindicação legítima, a sua ação revela, sobretudo, uma sociedade em plena redefinição dos seus quadros emocionais, onde a expressão pessoal se torna, mais do que nunca, um ato político.

