Tendências de casamento para 2026: as escolhas que deixarão uma impressão duradoura

Um casamento é um momento único e, em 2026, promete ser mais inspirador do que nunca. O Mariages.net, líder francês no setor, revela as principais tendências que transformarão as cerimônias e recepções. Da ousadia à sofisticação, descubra como os casais planejam causar uma impressão inesquecível no seu grande dia.

Minimalismo ou glamour: dois mundos a explorar

Em 2026, os estilos de casamento oscilarão entre a elegância discreta e a opulência descarada. De acordo com Marine Preudhomme, editora de moda do Mariages.net , esses dois estilos podem coexistir: "Eles não são incompatíveis e podem tanto contrastar quanto se complementar com toques sutis."

Minimalismo em destaque

O minimalismo se traduz em escolhas simples, porém impactantes. A noiva pode, por exemplo, substituir o buquê tradicional por uma única flor majestosa — o famoso conceito de "Uma Grande Flor". A decoração prioriza a atmosfera em vez da profusão de elementos, graças a cortinas e espelhos que transformam o espaço da cerimônia à recepção. Quanto às cores, o preto e o branco predominam, com uma base branca acentuada por toques de preto, seja na louça, nos guardanapos, nas velas ou até mesmo nas roupas dos convidados. Uma abordagem gráfica que exala modernidade.

Glamour modernizado

O estilo glamoroso é reinventado pela fusão de opulência e requinte. Lustres de cristal, candelabros dourados, ornamentos e veludo coexistem com toques mais leves e românticos, que remetem ao mundo de Bridgerton. A ideia é criar um cenário espetacular, mantendo uma elegância sofisticada, para um casamento que impressiona com seu inegável charme.

Vestidos de noiva modernos e adaptáveis

Em 2026, o vestido de noiva tornou-se um poderoso símbolo de estilo e personalidade, com um orçamento médio de € 1.650. Linhas simples permaneceram essenciais, privilegiando tecidos luxuosos como seda, cetim ou crepe. Vestidos com fendas adicionaram um toque de elegância, enquanto o corpete voltou à moda e provou ser versátil: uma saia longa para a cerimônia e calças para a recepção noturna. Capas, strass e pérolas também foram escolhas populares para adicionar um toque de dinamismo, atendendo a todos os gostos e expressando a individualidade de cada noiva.

Beleza natural e sofisticada

A tendência da "pele de manteiga" veio para ficar: uma tez radiante realçada por cuidados com a pele e maquiagem sutil. Unhas brancas como leite completam esse visual delicado, perfeito para exibir alianças e anéis de casamento. Os penteados continuam simples, porém elegantes: coques, cachos ou ondas soltas e cortes curtos e ondulados são os preferidos.

Bares únicos e acolhedores

O tradicional bar de champanhe está dando lugar a opções alternativas: coquetéis sem álcool e águas aromatizadas trazem frescor e um toque de descontração, especialmente no verão. No inverno, o café e o chá ganham destaque, e para os apreciadores de destilados, um bar de uísque exclusivo também é uma escolha tentadora.

Mesas serpentinas: convívio e estética

A mesa infinita ou serpentina revoluciona a disposição dos assentos. Ela cria um fluxo contínuo e incentiva a interação entre os convidados, além de oferecer um efeito visual elegante. Perfeitas para recepções ao ar livre, essas mesas realçam a atmosfera acolhedora de um casamento.

Casamentos sem celulares: vivendo o momento.

Desconectar-se está se tornando uma prioridade: os casais estão convidando seus convidados a guardarem seus celulares, oferecendo alternativas como câmeras descartáveis, Polaroids ou serviços de criação de conteúdo para casamentos. É uma forma de aproveitar o momento ao máximo e, ao mesmo tempo, preservar as lembranças mais memoráveis.

Em resumo, essas tendências, reveladas pelo Mariages.net, oferecem um vislumbre dos casamentos em 2026: elegantes, acolhedores, personalizados e inegavelmente inspiradores. Equilibrando ousadia e sofisticação, cada casal pode criar um evento que reflita sua personalidade e deixe uma impressão duradoura em seus convidados.