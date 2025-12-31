Search here...

Tendências de casamento para 2026: as escolhas que deixarão uma impressão duradoura

Casado
Margaux L.
Allef Vinicius/Unsplash

Um casamento é um momento único e, em 2026, promete ser mais inspirador do que nunca. O Mariages.net, líder francês no setor, revela as principais tendências que transformarão as cerimônias e recepções. Da ousadia à sofisticação, descubra como os casais planejam causar uma impressão inesquecível no seu grande dia.

Minimalismo ou glamour: dois mundos a explorar

Em 2026, os estilos de casamento oscilarão entre a elegância discreta e a opulência descarada. De acordo com Marine Preudhomme, editora de moda do Mariages.net , esses dois estilos podem coexistir: "Eles não são incompatíveis e podem tanto contrastar quanto se complementar com toques sutis."

Minimalismo em destaque

O minimalismo se traduz em escolhas simples, porém impactantes. A noiva pode, por exemplo, substituir o buquê tradicional por uma única flor majestosa — o famoso conceito de "Uma Grande Flor". A decoração prioriza a atmosfera em vez da profusão de elementos, graças a cortinas e espelhos que transformam o espaço da cerimônia à recepção. Quanto às cores, o preto e o branco predominam, com uma base branca acentuada por toques de preto, seja na louça, nos guardanapos, nas velas ou até mesmo nas roupas dos convidados. Uma abordagem gráfica que exala modernidade.

Glamour modernizado

O estilo glamoroso é reinventado pela fusão de opulência e requinte. Lustres de cristal, candelabros dourados, ornamentos e veludo coexistem com toques mais leves e românticos, que remetem ao mundo de Bridgerton. A ideia é criar um cenário espetacular, mantendo uma elegância sofisticada, para um casamento que impressiona com seu inegável charme.

Vestidos de noiva modernos e adaptáveis

Em 2026, o vestido de noiva tornou-se um poderoso símbolo de estilo e personalidade, com um orçamento médio de € 1.650. Linhas simples permaneceram essenciais, privilegiando tecidos luxuosos como seda, cetim ou crepe. Vestidos com fendas adicionaram um toque de elegância, enquanto o corpete voltou à moda e provou ser versátil: uma saia longa para a cerimônia e calças para a recepção noturna. Capas, strass e pérolas também foram escolhas populares para adicionar um toque de dinamismo, atendendo a todos os gostos e expressando a individualidade de cada noiva.

Beleza natural e sofisticada

A tendência da "pele de manteiga" veio para ficar: uma tez radiante realçada por cuidados com a pele e maquiagem sutil. Unhas brancas como leite completam esse visual delicado, perfeito para exibir alianças e anéis de casamento. Os penteados continuam simples, porém elegantes: coques, cachos ou ondas soltas e cortes curtos e ondulados são os preferidos.

Veja esta publicação no Instagram

Post compartilhado pela Revista Clara (@revistaclara)

Bares únicos e acolhedores

O tradicional bar de champanhe está dando lugar a opções alternativas: coquetéis sem álcool e águas aromatizadas trazem frescor e um toque de descontração, especialmente no verão. No inverno, o café e o chá ganham destaque, e para os apreciadores de destilados, um bar de uísque exclusivo também é uma escolha tentadora.

Mesas serpentinas: convívio e estética

A mesa infinita ou serpentina revoluciona a disposição dos assentos. Ela cria um fluxo contínuo e incentiva a interação entre os convidados, além de oferecer um efeito visual elegante. Perfeitas para recepções ao ar livre, essas mesas realçam a atmosfera acolhedora de um casamento.

Casamentos sem celulares: vivendo o momento.

Desconectar-se está se tornando uma prioridade: os casais estão convidando seus convidados a guardarem seus celulares, oferecendo alternativas como câmeras descartáveis, Polaroids ou serviços de criação de conteúdo para casamentos. É uma forma de aproveitar o momento ao máximo e, ao mesmo tempo, preservar as lembranças mais memoráveis.

Em resumo, essas tendências, reveladas pelo Mariages.net, oferecem um vislumbre dos casamentos em 2026: elegantes, acolhedores, personalizados e inegavelmente inspiradores. Equilibrando ousadia e sofisticação, cada casal pode criar um evento que reflita sua personalidade e deixe uma impressão duradoura em seus convidados.

Margaux L.
Margaux L.
Sou uma pessoa com interesses variados, escrevo sobre diversos assuntos e sou apaixonada por design de interiores, moda e séries de televisão. Meu amor pela escrita me impulsiona a explorar diferentes áreas, seja compartilhando reflexões pessoais, oferecendo dicas de estilo ou escrevendo resenhas das minhas séries favoritas.
Article précédent
Estão vendendo ingressos para o próprio casamento: a nova tendência que está chocando a internet.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Estão vendendo ingressos para o próprio casamento: a nova tendência que está chocando a internet.

O casamento é uma celebração privada, geralmente presenciada por familiares e amigos próximos. Enquanto alguns casais optam por...

Esqueça o vestido branco: esta é a cor com que as noivas agora sonham.

O branco imaculado já não é a cor dominante para vestidos de noiva. Embora durante décadas as mulheres...

Na Índia, o casamento deles causou escândalo devido à cor da pele do noivo.

Um casamento por amor na Índia se transformou em uma controvérsia nacional por causa da cor da pele...

Elas se casaram com o mesmo homem em Las Vegas… e agora estão brigando por US$ 2,4 milhões.

Duas mulheres britânicas, que se casaram com o mesmo homem em Las Vegas com alguns anos de diferença,...

Ela cortou o cabelo no dia do casamento para surpreender o marido; o resultado foi um sucesso estrondoso.

A americana Morgan Barnes viralizou recentemente ao cortar o cabelo no dia do seu casamento para surpreender o...

© 2025 The Body Optimist