“Comemos massa no nosso casamento”: ela quebra as convenções que cercam esse dia.

Os casais estão redefinindo tradições e quebrando regras culinárias estabelecidas com facilidade. Alguns instalam food trucks no local da recepção, outros optam por bufês temáticos e outros ainda exibem a massa de todas as maneiras imagináveis. Este prato, mais comum em cozinhas de estudantes do que em mesas de alta gastronomia, não pretende rivalizar com os típicos menus gourmet. Mas tem o mérito de quebrar paradigmas.

Massa como prato principal, uma escolha ousada.

Imagine uma mesa perfeitamente posta, adornada com um candelabro dourado, flores silvestres e louça de cristal. A massa, um prato barato e fácil de preparar para dias de preguiça, parece deslocada nesse ambiente elegante. Quando se pensa em um cardápio de casamento, espontaneamente se imagina um belo frango sobre uma cama de vegetais orgânicos ou um peito de pato com batatas dauphinoise.

Você espera ler títulos culinários prestigiosos em seu pergaminho, escritos em uma fonte romântica. Mas não tanto ao saborear um prato simples que você conhece de cor. A criadora de conteúdo @chlosertoyou surpreendeu o paladar de seus convidados ao oferecer uma versão inovadora da massa. Como muitos casais, cansados de costumes e normas culinárias ultrapassadas, ela encontrou originalidade na simplicidade pura.

E ela não escolheu esse cardápio para recriar A Dama e o Vagabundo diante do olhar atento do fotógrafo. A massa, esse alimento básico que cai em mãos quando falta inspiração e que sempre volta à tona entre os estudantes, é uma verdadeira instituição na Itália. Aqui, não estamos falando de um simples macarrão com queijo ou espaguete coberto de ketchup, mas sim de receitas mais elaboradas. A influenciadora fez jus a esse prato injustamente subestimado. Embora seus amigos inicialmente tenham feito uma careta ao ver o cardápio, como se dissessem "Isso não se faz", eles logo mudaram de ideia.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por Chloé Allain Morand (@chlosertoyou)

Um casamento com o bom gosto da Dolce Vita.

Enquanto algumas noivas mais ousadas substituíram o tradicional bolo de casamento por uma mussarela gigante ou um tiramisu tamanho GG, Chloé foi um pouco mais sensata e criteriosa em suas escolhas. Como ela explica em seu vídeo, "o tema da comida do casamento era italiano". A massa, mais fácil de sofisticar do que a pizza, foi, portanto, a escolha óbvia.

A criadora de conteúdo, que evitou clichês e reinventou com bom gosto o menu do casamento, não se contentou apenas com alguns antepastos e parmesão. Para começar? Polvo grelhado, carpaccio de carne, arancini de trufa, um duo de burrata e tomate… A experiência começa na primeira garfada. Esses pratos, cujos aromas por si só evocam as ruas de paralelepípedos de Milão, foram apenas uma pequena amostra. O restante da refeição foi igualmente promissor.

Quem disse que a massa não podia ser chique e rivalizar com os melhores pratos da culinária francesa? Chloé optou por três variações de massa para o seu casamento: massa com trufas, massa com amêijoas e massa ao ragu. Essas especialidades de inspiração italiana provam que a massa pode ser combinada com vestidos e ternos impecáveis , e não apenas com um avental de vó.

O desejo de um casamento verdadeiramente personalizado.

Hoje em dia, os casais aspiram a mais liberdade e levam menos a sério os mandamentos dos familiares. Dizem "sim" de pijama de cetim em frente ao altar, improvisam churrascos gigantescos nos jardins do castelo e brindam à sua união com refeições ao estilo piquenique no meio do campo.

Embora os casamentos já tenham sido amplamente ditados pelos pais, hoje são vivenciados como um evento pessoal. Do cardápio às atividades e à dança, os casamentos modernos têm um princípio orientador: a individualidade . Os casais não buscam mais agradar os membros mais velhos da família; eles querem realizar seus sonhos mais ousados, mesmo que isso choque alguns dos convidados mais velhos. Eles retomam o controle e se libertam das amarras, desde o figurino até a comida.

Servir massa no casamento, soltar bolhas de sabão ao sair da igreja, oferecer pacotes de sementes para plantar em vez das tradicionais amêndoas confeitadas… Não é provocação, simplesmente um sinal de agradável emancipação.