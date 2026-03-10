No dia do seu casamento, este homem paraplégico caminha até o altar e surpreende a todos.

Os casamentos costumam ser repletos de emoção, mas alguns momentos em particular marcam os convidados. O casamento de Neven Hart e Amber Cogbill foi um deles. Paraplégico desde um acidente de bicicleta em 2022, Neven Hart conseguiu ficar de pé e caminhar até o altar no dia do seu casamento, um momento inesperado que emocionou profundamente os presentes.

Um acidente que virou sua vida de cabeça para baixo.

A vida de Neven Hart mudou profundamente após um acidente em 2022. Enquanto pedalava com um amigo durante uma viagem familiar de Ação de Graças, ele caiu e perdeu a consciência. Segundo seu relato , o acidente causou graves lesões na coluna, incluindo fraturas nas vértebras torácicas T6 e T7, resultando em paralisia das pernas.

Levado ao hospital após o acidente, ele descobriu que havia ficado paraplégico. Essa notícia marcou o início de um longo processo de adaptação e reabilitação. Apesar das dificuldades, Neven Hart compartilha regularmente sua jornada e seu dia a dia nas redes sociais, onde discute os desafios da sua deficiência, bem como o progresso que fez ao longo do tempo.

Um momento muito aguardado durante o casamento

Em 26 de fevereiro de 2026, Neven Hart e Amber Cogbill casaram-se numa cerimónia rodeados pelos seus entes queridos. Para este dia tão importante, o noivo tinha um objetivo pessoal: conseguir entrar na igreja caminhando. Apesar da paralisia o impedir de andar sozinho, ele conseguiu ficar de pé e dar alguns passos com a ajuda de um andador e órteses nas pernas.

Este momento, particularmente simbólico para o casal, surpreendeu e emocionou os convidados presentes na cerimônia. A cena rapidamente viralizou nas redes sociais, onde muitos usuários elogiaram a coragem e a determinação do jovem.

Uma cerimônia emocionante

Além desse momento tão especial, o casal guarda lembranças muito positivas do dia. Em entrevista à revista People , Neven Hart explicou que a cerimônia aconteceu exatamente como eles haviam planejado. Segundo ele, a única dificuldade foi organizar as fotos com a família, um detalhe logístico comum em casamentos. De resto, o evento foi marcado pela alegria e emoção compartilhadas com seus entes queridos.

Um novo passo para o casal

O casamento de Neven Hart e Amber Cogbill também marca o início de um novo capítulo em suas vidas. Logo após a cerimônia, o casal anunciou que estava esperando seu primeiro filho. O anúncio foi recebido com entusiasmo por seus entes queridos e pela comunidade online que acompanhava sua história. Para Neven Hart, aquele momento simbólico — caminhar até o altar para encontrar sua esposa — sem dúvida permanecerá como um dos momentos mais memoráveis de seu casamento.

Apesar dos desafios impostos pelo acidente, Neven Hart queria que seu casamento fosse um momento marcante e simbólico. Ao caminhar até o altar para encontrar Amber Cogbill, ele proporcionou aos seus entes queridos uma cena profundamente emocionante. Esse gesto, viabilizado por tecnologia assistiva e imensa determinação, ilustra a importância que um simples momento pode ter quando representa uma conquista pessoal há muito esperada.