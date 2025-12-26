Estão vendendo ingressos para o próprio casamento: a nova tendência que está chocando a internet.

O casamento é uma celebração privada, geralmente presenciada por familiares e amigos próximos. Enquanto alguns casais optam por cerimônias íntimas, convenientemente ignorando tias e primos distantes cujos números de telefone sequer possuem, outros cobram de estranhos para participar das festividades. Eles vendem ingressos para seus casamentos da mesma forma que artistas vendem ingressos para seus shows, e essa prática está se tornando cada vez mais popular.

Uma forma original de financiar seu casamento.

Considerado o dia mais bonito da vida, até mesmo o ápice de um romance, um casamento deve ser uma ocasião íntima. Os convidados são rostos familiares e, mesmo que, no calor do momento, os noivos se esqueçam de alguns nomes, conhecem todos os presentes. Além disso, os convidados são cuidadosamente selecionados e estrategicamente dispostos no mapa de mesas com base na compatibilidade entre eles.

Tradicionalmente, os casais dedicam tempo a analisar suas listas de contatos e a decidir quem estará presente. No entanto, um número crescente de casais está rompendo com essa tradição e abrindo seus casamentos a desconhecidos, em troca de pagamento. Isso é chamado de "patrocínio de fornecedores", um termo técnico que descreve uma prática incomum, mas particularmente lucrativa .

Agora, estranhos que nunca viram antes podem vir como espectadores e testemunhar a união de um casal sobre o qual nada sabem — nem sobre o histórico do relacionamento, nem sobre a profissão. Para amenizar o impacto financeiro de um casamento, que custa em média € 19.921 , os casais vendem ingressos online como se a celebração fosse um mero passatempo ou atividade de lazer. Esses convidados "misteriosos", que vêm pelo bufê, mas também para vivenciar a atmosfera acolhedora do casamento, devem pagar no mínimo cerca de € 110 para passar pelo arco florido.

Uma plataforma dedicada a esse tipo de prática.

A ideia não é acabar com um encrenqueiro que ataca os canapés e rouba a cena dos noivos. Nem é recriar cenas do filme Projeto X em meio a toalhas de mesa brancas e balões iridescentes. Ao vender ingressos para o casamento, os protagonistas do dia correm o risco de a celebração sair do controle. Na ficção, esse tipo de coisa geralmente dá errado, mas aqui está tudo sob controle. Como? Através do aplicativo Invitin.

Nessa plataforma, que conecta casais com convidados "surpresa", os perfis passam por uma rigorosa verificação. É o mesmo tipo de verificação que se faz em aplicativos de namoro e, acima de tudo, uma garantia real de confiabilidade. A fundadora do aplicativo, Katia Lekarski, também exige que os convidados assinem um código de conduta. Ao assiná-lo, esses convidados espontâneos, em busca de conexão humana, prometem respeito e consideração.

Na verdade, os noivos têm a palavra final e aceitam ou rejeitam o perfil proposto. Pode ter certeza de que você não encontrará uma figura semelhante ao Mr. Bean no seu dia dos sonhos. Esses momentos emocionantes não devem se tornar palco de piadas inapropriadas. De qualquer forma, os noivos são os grandes vencedores, já que, ao hospedar esses dez convidados pré-selecionados, podem embolsar "entre 1.500 e 2.000 euros aproximadamente", explicou Katia nas páginas do Ouest France .

Criar conexões sociais é outro motivo para essa tendência.

Um casamento é sinônimo de alegria, felicidade, partilha e convívio. Num mundo cada vez mais individualista, convidar estranhos para o próprio casamento é um ato profundamente altruísta, que vai além do mero interesse próprio.

Mas por que pessoas comuns iriam querer ir a um casamento aleatoriamente? Não se trata de curiosidade mórbida, mas sim de um reflexo do desejo de pertencer a um grupo, uma solução divertida para a falta de interação. "Recebo mensagens de pessoas dizendo que querem ir a um casamento, conhecer pessoas, participar de uma cerimônia, sair e se divertir", explica o fundador da Invitin.

E se essa prática parece "invasiva", não é novidade. Você mesmo pode já ter sido o "estranho" em um casamento e brindado aos recém-casados que eram amigos de amigos de outros amigos.