No casamento da neta, essa avó incendeia a pista de dança e o vídeo viraliza.

No casamento de sua neta, Taylor Wells, Estine Wells, de 79 anos, incendiou a pista de dança, e seu vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais. Com energia inesgotável e passos de dança impecáveis, ela cativou todos os convidados, provando que idade é apenas um número quando se trata de se divertir e celebrar o amor. Compartilhado milhares de vezes em rápida sucessão, o vídeo conquistou admiração e sorrisos do mundo todo.

Uma rainha da noite até 1h30 da manhã

No casamento de Taylor Wells e Jordan Lazarus, em 21 de fevereiro de 2026, na Flórida, Estine Wells, apelidada de "Mommom", transformou a recepção em uma festa. Entre os 215 convidados, todos os olhares estavam voltados para essa avó enérgica que dançou sem parar até 1h30 da manhã. "Todo mundo estava obcecado por ela", disse a noiva à revista People , acrescentando que os convidados imploravam para que ela dançasse a noite toda.

Um visual "glamouroso" que conquistou o coração de todos.

Estine chegou com um vestido azul claro sem mangas, adornado com lantejoulas e estampas florais, e acessórios delicados. O batom e o esmalte combinando deram um toque sofisticado. "Ela é a rainha do glamour", ri Taylor, que recebe produtos da Sephora da avó regularmente. Essa roupa elegante só amplificou seu carisma natural na passarela.

Um vídeo viral que está bombando na internet.

O vídeo do TikTok que Taylor postou em 6 de março já acumula 20 mil visualizações e 50 comentários elogiosos: "Ela vai para o meu mural de inspirações 😍" , "Ela dança como a rainha que é" , "Ela é demais 💁‍♀️" . A avó, ativa nas redes sociais, lê cada mensagem com alegria. "Ela está obcecada com os comentários", sorri Taylor.

Um forte vínculo com sua neta.

Muito próxima de Estine, Taylor a vê várias vezes por ano e compartilha paixões em comum: flores (que Estine ajudou a escolher para o casamento), maquiagem, Pilates e hospitalidade. "Ela ilumina qualquer ambiente em que entra; ela é a alma da festa", resume a noiva Taylor.

Aos 79 anos, Estine Wells prova que idade é apenas um número: sua energia contagiante, seu estilo e sua alegria de viver a tornaram a estrela indiscutível deste casamento. Essa avó "icônica" inspira milhares de internautas, lembrando-os de que a celebração não tem idade quando o coração bate no mesmo ritmo.