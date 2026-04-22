Ela estava prestes a se casar, e o melhor dia de sua vida se transformou em um pesadelo por causa de sua cunhada.

Casado
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Gerardo Manzano / Pexels

Em maio de 2024, o que deveria ser um dos dias mais felizes da vida de Gemma Monk tomou um rumo dramático. Quando estava prestes a caminhar até o altar para encontrar seu futuro marido, a jovem foi atingida por tinta preta durante a cerimônia. O incidente ocorreu no Cartório de Registro Civil de Oakwood House, diante de dezenas de convidados atônitos. Inicialmente surpresa, a noiva logo percebeu que o ato havia sido intencional.

Uma cunhada foi a responsável pelo ataque.

A autora desse ato foi ninguém menos que sua cunhada, Antonia Eastwood. Não convidada para o casamento, ela teria entrado no local para se vingar de uma antiga rixa familiar. Segundo relatos, já existiam tensões entre as duas mulheres, decorrentes de um desentendimento anterior em outro casamento da família, em 2023.

Um vestido arruinado, mas a cerimônia aconteceu normalmente.

O ataque teve consequências imediatas: o vestido de noiva de Gemma Monk, avaliado em cerca de £1.800, ficou completamente manchado. O rosto e o corpo de Gemma também foram afetados. Apesar do choque, a jovem se recusou a deixar que o incidente arruinasse seu dia. Depois de se limpar, ela conseguiu trocar de vestido e vestiu um substituto que encontrou às pressas, permitindo que a cerimônia prosseguisse, embora com algumas horas de atraso.

Um caso levado aos tribunais

O incidente não ficou impune. O caso foi julgado pelo Tribunal da Coroa de Maidstone, que considerou Antonia Eastwood responsável. Ela se declarou culpada de "danos à propriedade". Recebeu uma pena de prisão suspensa, serviço comunitário, uma ordem de restrição que a proíbe de contatar a vítima, Gemma Monk, por vários anos, e foi condenada a pagar indenização.

Em última análise, este incidente ilustra como conflitos pessoais podem se intensificar, mesmo durante eventos que deveriam ser alegres. Apesar desse ataque humilhante, Gemma Monk optou por manter seu casamento, transformando um momento de crise em uma prova de sua resiliência diante de uma situação extraordinária.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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