"Todos os meus ex-namorados são loucos": o sinal de alerta amoroso que muitas vezes ignoramos.

Se o seu parceiro já usou o adjetivo "louca" para descrever as ex-namoradas e gosta de retratá-las como "casos psicológicos", o problema pode não estar nele. Rotular ex-namoradas como neuróticas incontroláveis ou histéricas que deveriam estar em um hospício é um mau hábito entre os homens. De acordo com as narrativas de alguns homens após o término, as mulheres sempre saem perdendo e merecem ser colocadas em uma camisa de força. Por trás desse apelo lacrimoso, esconde-se um discurso misógino.

Um sinal de alerta que muitas vezes passa despercebido.

Falar sobre ex-namoradas é quase inevitável ao iniciar um novo relacionamento. Sem necessariamente entrar em detalhes, destacamos os principais pontos desses romances fracassados. Essa conversa nem sempre é agradável e, geralmente, tentamos ser breves. No entanto, alguns homens pintam um retrato psicológico detalhado de suas ex-namoradas, e o quadro às vezes é bastante sombrio. Segundo eles, praticamente viveram anos de sofrimento com alguém que parecia o próprio diabo em pessoa.

Elas adotam a mentalidade de vítima e chegam à conclusão final de que “todos os meus ex-namorados eram loucos”, como se esses homens simplesmente tivessem tido azar na loteria do amor. Embora as mulheres possam apresentar neuroses e comportamentos manipuladores, elas são minoria quando se trata de usar esses métodos tóxicos de chantagem emocional e menosprezo. Segundo as estatísticas , mulheres narcisistas representam aproximadamente 25% dos casos relatados. No entanto, se acreditarmos nas palavras de alguns homens, essas estatísticas são baixas demais para serem verdadeiras. Embora, em princípio, tentemos não elogiar demais nossas ex-namoradas, há homens que as reduzem a adjetivos pejorativos: “excessivas”, “impulsivas”, “incontroláveis”, “imprevisíveis”... É praticamente um caso para a psiquiatria. E como ouvintes atentas, condicionadas pela rivalidade feminina, rapidamente nos vemos do lado de quem narra a história.

No entanto, nas redes sociais, as mulheres são unânimes: quando um homem diz "todas as minhas ex-namoradas são loucas", é um sinal de alerta. Mas muitas de nós caímos nessa armadilha e acabamos amaldiçoando essa ex indiretamente. "Na terapia, falamos de 'externalização': todo o problema é atribuído à outra pessoa, sem qualquer autorreflexão", explica Laurane Wattecamps, sexóloga e terapeuta de casais da Gael .

A versão moderna do mito da “mulher histérica”

A expressão, hoje banalizada, “meus ex-namorados são loucos” carrega fortes conotações sexistas. Desde tempos imemoriais, sempre que mulheres são muito extrovertidas, têm personalidade forte ou expressam seu descontentamento, são-lhes atribuídos sérios problemas psicológicos, como se isso desacreditasse suas palavras. No passado, essa era uma tática médico-política bem estabelecida.

Das sufragistas a Virginia Woolf, muitas mulheres foram rotuladas de histéricas e submetidas a diagnósticos severos de transtornos mentais por se rebelarem. "Era um conceito abrangente que foi usado por muito tempo para desqualificar mulheres consideradas expressivas demais, independentes demais ou não convencionais. Na época, era uma forma de silenciá-las e mantê-las sob certo grau de controle social", explica a especialista.

Ao dizerem “minhas ex-namoradas são loucas”, os homens perpetuam a ideia da “mulher psicologicamente instável” e se atribuem uma sensação de superioridade. As mulheres, criadas para serem recatadas e evitarem conflitos, são julgadas como “exageradas” ou acusadas de “dramatizar” assim que expressam raiva ou elevam a voz. Essa norma de gênero se volta contra elas em conversas pós-término, e o que parece normal para um homem de repente se torna desproporcional para uma mulher.

Uma desculpa fácil para preservar a própria imagem.

Ao retratar suas ex-parceiras como loucas, os homens se declaram inocentes e se absolvem de qualquer possível irregularidade nesses relacionamentos passados. Ao acusar suas antigas parceiras de infidelidade e apresentá-las como excelentes cobaias freudianas, eles mantêm sua aura de superioridade. Em última análise, ao alterar a narrativa e exagerar enormemente a realidade, eles se eximem de toda a responsabilidade. "Em qualquer situação, sempre há dois lados da história. Ser tão categórico ao afirmar que a outra pessoa é 'louca' muitas vezes é uma recusa em questionar a si mesmo", insiste o especialista.

Segundo ela, essas falsas acusações, além de retratarem as mulheres como algo que não são, refletem uma grave falta de inteligência emocional. Isso já prenuncia conflitos intermináveis, discussões sem sentido e a incapacidade de admitir erros. É o mesmo tipo de parceiro cruel que diz coisas como: "Você está exagerando", "Você está fazendo tempestade em copo d'água", "Você é muito emotivo" e que é rápido em dizer às pessoas para "se acalmarem".

A frase “meu ex é louco” também sugere que a pessoa ainda está profundamente magoada com o término e não o superou. É um ressentimento deslocado, os efeitos persistentes de uma turbulência interna. “Quando a intensidade emocional ainda é tão alta a ponto de você praticamente insultar seu ex-parceiro, isso diz algo sobre um relacionamento que ainda não acabou completamente”, conclui Laurane Wattecamps.

Se a pessoa por quem você está apaixonado(a) disser aquela frase fatídica e comparar os ex-namorados(as) a sujeitos freudianos, isso não é um bom presságio para o futuro. Os demônios do passado dela provavelmente estão enterrados bem fundo dentro dela.